ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ !
ଘରୋଇ ଟାୟାର୍ସ କମ୍ପାନୀ ନୂତନ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶ୍ରମିକ ସଂଘର ଆନ୍ଦୋଳନ ।
Published : November 4, 2025 at 4:58 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ଘରୋଇ ଟାୟାର୍ସ କମ୍ପାନୀ ନୂତନ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତାତିଲେ ଶ୍ରମିକ । ଆଇନ ଉଲ୍ଲଘଂନ କରି କାରଖାନା ଚଳାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଶ୍ରମିକ ।
କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ:
ଘରୋଇ ଟାୟାର୍ସ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକଙ୍କୁ ଗିରଫ ଓ ପୁରୁଣା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଆଇନଗତ ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଶତାଧିକ ଶ୍ରମିକ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି । ଆଇନ ଉଲ୍ଲଘଂନ କରି କାରଖାନା ଚଳାଉଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।
ପୁନଃ ଚାକିରି ଓ ବକେୟା ଦରମା ପାଇବା ଦାବିରେ ବିକ୍ଷୋଭ:
ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, କାରଖାନାକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଏନ୍ସିଏଲ୍ଟି (ଜାତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଆଇନ୍ ଟ୍ରିବୁ୍ୟନାଲ୍)ଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ‘ଡାଲମିଆ ଭାରତ’ ଓ ‘ହିମାଦ୍ରି ସ୍ପେଶାଲିଟି କେମିକାଲସ୍’ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୁରୁଣା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାମରେ ନେଇ ନାହାନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଆଇନଗତ ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ପୁରୁଣା ଶ୍ରମିକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଓ ବକେୟା ଦରମା ପ୍ରଭୃତି ଆଇନଗତ ପାଉଣା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ନୂଆ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ଆଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଧାରଣା, ସମାବେଶ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଆସୁଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ।
'6ମାସ ଧରି ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି':
ଏନେଇ ଟିୟୁଏସିସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି," ଆଇନ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ଏଯାଏ ହେଉନାହିଁ । ଏହି ଟାୟାର୍ସ ଖୋଲା ଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି NCLT, ଓ NCLET । ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଆଇନଗତ ସେମାନଙ୍କ ବକେୟା ଦେବାପାଇଁଁ । ଏହି ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନର ଓ ସରକାରଙ୍କ ର। ଏଠି ସବୁକିଛି ସଲା ସୁତୁରାରେ ଚାଲିଛି । ଏ ଲଗାତାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଏକ ବଡ଼ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଆଜିକୁ ୬ ମାସ ଧରି ବେଆଇନ ଭାବେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଛି । ସମସ୍ତେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ, କେହି ଜଣେ ବି ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି । ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ସରିବନି, ଆହୁରି ଶାଣିତ କରାଯିବ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର