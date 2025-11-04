ETV Bharat / state

ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ !

ଘରୋଇ ଟାୟାର୍ସ କମ୍ପାନୀ ନୂତନ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶ୍ରମିକ ସଂଘର ଆନ୍ଦୋଳନ ।

Birla tyres labour union protest in front of Balasore collector office
Birla tyres labour union protest in front of Balasore collector office (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 4, 2025 at 4:58 PM IST

ବାଲେଶ୍ୱର: ଘରୋଇ ଟାୟାର୍ସ କମ୍ପାନୀ ନୂତନ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତାତିଲେ ଶ୍ରମିକ । ଆଇନ ଉଲ୍ଲଘଂନ କରି କାରଖାନା ଚଳାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଶ୍ରମିକ ।

କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ:

ଘରୋଇ ଟାୟାର୍ସ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକଙ୍କୁ ଗିରଫ ଓ ପୁରୁଣା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଆଇନଗତ ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଶତାଧିକ ଶ୍ରମିକ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି । ଆଇନ ଉଲ୍ଲଘଂନ କରି କାରଖାନା ଚଳାଉଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।

Birla tyres labour union protest in front of Balasore collector office (ETV Bharat Odisha)

ପୁନଃ ଚାକିରି ଓ ବକେୟା ଦରମା ପାଇବା ଦାବିରେ ବିକ୍ଷୋଭ:

ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, କାରଖାନାକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଏନ୍ସିଏଲ୍ଟି (ଜାତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଆଇନ୍ ଟ୍ରିବୁ୍ୟନାଲ୍)ଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ‘ଡାଲମିଆ ଭାରତ’ ଓ ‘ହିମାଦ୍ରି ସ୍ପେଶାଲିଟି କେମିକାଲସ୍’ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୁରୁଣା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାମରେ ନେଇ ନାହାନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଆଇନଗତ ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ପୁରୁଣା ଶ୍ରମିକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଓ ବକେୟା ଦରମା ପ୍ରଭୃତି ଆଇନଗତ ପାଉଣା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ନୂଆ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ଆଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଧାରଣା, ସମାବେଶ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଆସୁଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ।

'6ମାସ ଧରି ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି':

ଏନେଇ ଟିୟୁଏସିସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି," ଆଇନ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ଏଯାଏ ହେଉନାହିଁ । ଏହି ଟାୟାର୍ସ ଖୋଲା ଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି NCLT, ଓ NCLET । ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଆଇନଗତ ସେମାନଙ୍କ ବକେୟା ଦେବାପାଇଁଁ । ଏହି ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନର ଓ ସରକାରଙ୍କ ର। ଏଠି ସବୁକିଛି ସଲା ସୁତୁରାରେ ଚାଲିଛି । ଏ ଲଗାତାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଏକ ବଡ଼ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଆଜିକୁ ୬ ମାସ ଧରି ବେଆଇନ ଭାବେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଛି । ସମସ୍ତେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ, କେହି ଜଣେ ବି ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି । ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ସରିବନି, ଆହୁରି ଶାଣିତ କରାଯିବ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର

