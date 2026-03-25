ଶ୍ରମ ଓ ESI ପାଇଁ 385.03 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର, 50 ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ନୂତନ ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶ୍ରମ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ବିଭାଗର ୩୮୫.୦୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : March 25, 2026 at 7:11 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୩୮୫.୦୩ କୋଟି ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବଜେଟରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ୫୦ଟି ବ୍ଲକରେ ନୂତନ ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ୫୫ କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ।
ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ:
କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି । ESI ଅଧୀନରେ ବୀମାଭୁକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ହେଲ୍ଥ ଚେକ୍-ଅପ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ନ୍ୟୁନତମ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ୍ ଓ ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି ।
ପ୍ରଶାସନିକ ସୁଦୃଢ଼ତା:
ବ୍ଲକସ୍ତରରେ ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସହକାରୀ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ୫୦ଟି ବ୍ଲକରେ ନୂତନ ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ୫୫ କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (State Action Plan) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି । ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ ଓ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ବ୍ୟାପକ ଘରୋଇ ସର୍ଭେ, ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋଲ-ଫ୍ରି ହେଲ୍ପଲାଇନ: 18003456703 ପ୍ରଚଳନ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ, ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଋତୁକାଳୀନ ଛାତ୍ରାବାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ୮.୩୬ କୋଟି ବଜେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ।
ଶିଶୁ ଶ୍ରମମୁକ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ବଜେଟରେ ୫.୪୨ କୋଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ।
ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ସୁରକ୍ଷା:
୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ୨୨ କୋଟି ବଜେଟ ପ୍ରବଧାନ କରାଯାଉଛି । ୬୦ଟି ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଓଡିଶା ଅଣସଂଗଠିତ ବୋର୍ଡ ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇଛି ।
ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ:
୫୧.୮୮ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ ନିର୍ମାଣ, ଶ୍ରମିକ ବୋର୍ଡ ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୪୪୦୭.୬୫ କୋଟି ସହାୟତା ରାଶି ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ବୋର୍ଡ ଯୋଜନାରେ ବିତରଣ ହୋଇଛି ।
ଶ୍ରମ ସଂସ୍କାର ଓ ସୁରକ୍ଷା:
କ୍ରିୟାବିଧି ପାଳନ ପୂର୍ବକ ୪ଟି ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ପ୍ରଚଳନ ହେବ । ଏକକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଣାଳୀ । ଅନଲାଇନ ସେବା ସରଳୀକରଣ ହେବ । ୬.୨୦ କୋଟି ବଜେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ମକ ଡ୍ରିଲ କରାଯିବ । କାରଖାନାମାନଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।
ଓଡିଶାର ୧୧ ଲକ୍ଷ ବୀମାଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଔଷଧ ଓ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ୧୧୦୯.୯୫ କୋଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ନିଗମ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଦ୍ବାରା ଭୁବନେଶ୍ବରର ଅନ୍ଧାରୁଆରେ ଗୋଟିଏ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି । ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ମେଡିକାଲ କଲେଜଟି ଭୁବନେଶ୍ବରର ଇ.ଏସ.ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ଧାରୁଆରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ।
