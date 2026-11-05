ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କୁଞ୍ଜଲତା ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ଅଭିଯୁକ୍ତ କେୟାରଟେକରର ପତ୍ତା ପାଉନି ପୋଲିସ, ସବୁ ଘରୋଇ ସହାୟକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ସିପିଙ୍କ ଅପିଲ୍
ମଙ୍ଗଳବାର-ବୁଧବାର ରାତିରେ ପ୍ଲଟ୍ ନଂ ୧୬/୯ସ୍ଥିତ କୁଞ୍ଜଲତାଙ୍କ ଘରୁ ବଳଭଦ୍ର ସ୍କୁଟି ନେଇ ବ୍ୟାଗରେ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଫେରାର ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : November 5, 2026 at 7:41 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଦ୍ଧନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କୁଞ୍ଜଲତା ନନ୍ଦଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଚଳାଇଛି। ଘଟଣା ପରଠୁ ଫେରାର ଥିବା କେୟାରଟେକର ବଳଭଦ୍ର ମହାରଣା ହିଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ହେଲେ ଘଟଣାକୁ ୩୬ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତା ପତ୍ତା ପାଇପାରି ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଟିମ୍ ବଳଭଦ୍ରର ଘର ଟାଙ୍ଗି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଘଟଣା ଦିନ ରାତିର ଏକ ସିସିଟିଭି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର-ବୁଧବାର ରାତିରେ ପ୍ଲଟ୍ ନଂ ୧୬/୯ସ୍ଥିତ କୁଞ୍ଜଲତାଙ୍କ ଘରୁ ବଳଭଦ୍ର ସ୍କୁଟି ନେଇ ବ୍ୟାଗରେ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଫେରାର ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବଳଭଦ୍ରରକୁ ଖୋଜି ପାଇବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି।
ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପି. ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଓ କହିଛନ୍ତି, 'ବଳଭଦ୍ରକୁ ଧରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଦୁଇଟି ପୋଲିସ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛନ୍ତି। ବଳଭଦ୍ର ଅଧିକ ଦିନ ଲୁଚି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଧରାପଡିବ' ବୋଲି ଥାନାଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏଳୁଟିଆ ରହୁଥିବା ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କେୟାରଟେକର ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ମହଲରେ ଅଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେୟାରଟେକର ବିଶ୍ୱାସରେ ଵିଷ ଦେବା ପରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ମହଲରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଏନେଇ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, 'ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ରୋକି ହେବନି। ଆଜିକାଲି ମେଟ୍ରୋ ସିଟିରେ ବିନା ଘରୋଇ ସହାୟକରେ ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଦିନ ରାତି ଅଛି । ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ସହାୟକ କଣ କରୁଛି ପୋଲିସ୍ ଜାଣି ପାରିବନି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ କରାଯାଉଛି, ଘରେ ରଖୁଥିବା ସହାୟକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନାରେ ଦିଅନ୍ତୁ ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ୭୬ ବର୍ଷୀୟା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା; ଘରୋଇ ସହାୟକ ଫେରାର, ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ନଗଦ ଟଙ୍କା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ଅଟୋ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧମକାଇ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍; କୁଖ୍ୟାତ ଲୁଟେରା ସନ୍ତୋଷ ଓ ସହଯୋଗୀ ଗିରଫ