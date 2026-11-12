କୁଞ୍ଜଲତା ହତ୍ୟା ଘଟଣା: ୮ ଦିନରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୁଲିଥିଲା ୫ ରାଜ୍ୟ, ଧରା ପକାଇଲା ମୋବାଇଲ
ଗୁଜରାଟରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ କେୟାରଟେକର ବଳଭଦ୍ର ମହାରଣାକୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : November 12, 2026 at 4:48 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୭୬ ବର୍ଷୀୟା କୁଞ୍ଜଲତା ନନ୍ଦଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଗୁଜରାଟରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ କେୟାରଟେକର ବଳଭଦ୍ର ମହାରଣାକୁ ଆଜି ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ । ବଳଭଦ୍ର କେମିତି ଗିରଫ ହେଲା, ସେ ଗିରଫଦାରୀରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ କେଉଁ କୌଶଳ ଅପଣାଇଥିଲା, କେମିତି ଫେରାର ହୋଇଥିଲା ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ବଳଭଦ୍ର ପୋଲିସ ଗିରଫଦାରୀରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ହରିୟାଣା, ଗୁଜୁରାଟର ବିଭିନ୍ନ ସହର ବୁଲୁଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଅନ୍ କରି କଥା ହେବା ପରେ ପୁଣି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଉଥିଲା। ପୋଲିସ ତା ଳୋକେସନକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରି ଗିରଫ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲା ପୁରୀ
ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ପ୍ରଥମେ ବଳଭଦ୍ର ପୁରୀ ଯାଇଥିଲା। ୬ ତାରିଖରେ ସେ କଲିକତାରେ ଥିବା କିଛିସମୟ ପାଇଁ ଜଣାପଡିଲା, ୮ ତାରିଖରେ ରାଞ୍ଚି, ୯ ତାରିଖରେ ପାନିପତ୍, ୧୧ ତାରିଖରେ ସୁରତରେ ଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା। ସୁରତରୁ ବସ୍ ଯୋଗେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିଲା। ସେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହୁନଥିଲା। ଏଯାଏ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତରେ ବଳଭଦ୍ର ଏକା ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ଏଥିରେ ତାର କେହି ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜଣିବାକୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ସିପି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁଞ୍ଜଲତାଙ୍କୁ ବଳଭଦ୍ର ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ନା ରହିଛି ଆଉ କିଛି କାରଣ। ଏହା ଜଣିବାକୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ସିପି କହିଛନ୍ତି।
ବଡ଼ପୁଅ ଘରର କେୟାରଟେକର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଆସିଥିଲା ବଳଭଦ୍ର
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳର ବଳଭଦ୍ର ମହାରଣା ଓରଫ ବଳିଆ (୪୦)ର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିବାବେଳେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି। ମୃତା କୁଞ୍ଜଲତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅଙ୍କ ଘରେ ଦୀର୍ଘ ୭ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଘରୋଇ ସହାୟକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟାଧର ମହାରଣାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେଲା ବଳଭଦ୍ର। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଣି ବିଦ୍ୟାଧର କୁଞ୍ଜଲତାଙ୍କ ଘରେ ରଖେଇଥିଲା। ବଳଭଦ୍ର ୫ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଘରୋଇ ସହାୟକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲା।
ବସରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମାଡିବସିଲା ପୋଲିସ
ପୋଲିସ ଜାରି କରିଥିବା ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଅନୁଯାୟୀ, ବଳଭଦ୍ରକୁ ଧରିବାକୁ ଏକାଧିକ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଟିମ୍ କିଛିଦିନ ହେବ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲା। ଏପରିକି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକାଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜାଣିଶୁଣି ଗିରଫରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା। ସେ ବାରମ୍ବାର ନିଜର ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇବା ସହ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବଳଭଦ୍ର କଲିକାତା, ରାୟପୁର, ପାନିପତ, ସୁରତ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନାର ଏସ୍ଆଇ ଶୁଭସ୍ମିତା ମୁଦୁଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସୁରତ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିଲା। ଗୁଜରାଟ ପୋଲିସର ସହାୟତାରେ ଶେଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୁଜରାଟର ବଡୋଦରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବଳଭଦ୍ରକୁ ଅଟକାଇ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
୧୬ ତାରିଖ ଯାଏ ରିମାଣ୍ଡରେ ବଳଭଦ୍ର, କ୍ରାଇମ ସିନ୍ କରିବ ପୋଲିସ
ବଳଭଦ୍ର ଠାରୁ ନଗଦ ୨୦,୬୦୦ ଟଙ୍କା, ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ୍, ଗୋଟିଏ ଏୟାରଟେଲ୍ ସିମ୍, ଗୋଟିଏ ସୁନା ଲକେଟ୍, ଗୋଟିଏ ସୁନା ମୁଦି, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଡାଏରୀ ଓ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି । ୧୬ ତାରିଖ ଯାଏ ସ୍ଥାନୀୟ କୋର୍ଟରୁ ଅନୁମତି ଆଣି ବଳଭଦ୍ରକୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ପୋଲିସ ଆଣିଛି । ପୋଲିସ ହାତରେ ହାତରେ ଆହୁରି ୪ ଦିନ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ବଳଭଦ୍ରକୁ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି । ସେହିପରି ୧୬ ତାରିଖରେ ବଳଭଦ୍ରକୁ ଧରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ କ୍ରାଇମ ସିନ ରିକ୍ରିଏଶନ୍ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କୁଞ୍ଜଲତା ନନ୍ଦ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ସୁରତରୁ ବନ୍ଧା ହେଲା କେୟାରଟେକର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗରରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ସପ୍ତାହେ ପରେ ବି କେୟାରଟେକର ପତ୍ତା ମିଳୁନି, ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଫେରାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜଧାନୀରେ ୭୬ ବର୍ଷୀୟା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା; ଘରୋଇ ସହାୟକ ଫେରାର, ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ନଗଦ ଟଙ୍କା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର