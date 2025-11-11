ହରିପୁରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୁଞ୍ଜ ମହୋତ୍ସବ, ତୋରଣ ଓ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ସାଜ୍ଜସଜ୍ଜାରେ ମୋହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାହାସ ଯାତ୍ରା ବା କୁଞ୍ଜ ମହୋତ୍ସବ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ହରିପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଛୁଟୁଛି ।
ଯାଜପୁର: ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ରାସଲୀଳାର ଚିତ୍ରଣ ହେଉ ବା ଭଳିକି ଭଳି ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ସାଜ୍ଜସଜ୍ଜା ଅଥବା ବିଭିନ୍ନ ଅସୁର ବା ପ୍ରେତଙ୍କ ଭୟାନକ ପ୍ରତିକୃତିର ସାଜ୍ଜସଜ୍ଜା... ଏହାକୁ ଦେଖି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରୁ ମାୟାଲୋକରେ ଆବିଷ୍କାର କରିବେ । ଏହା ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ହରିପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାହାସ ଯାତ୍ରା ବା କୁଞ୍ଜ ମହୋତ୍ସବର ଦୃଶ୍ୟ । ଏହା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ମିଳନର ସାକ୍ଷୀ l ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ଯାଜପୁରର ହରିପୁର ଅଞ୍ଚଳ । ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଛୁଟୁଛି ।
ରାହାସ ଯାତ୍ରା:
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରିପୁରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାହାସ ଯାତ୍ରା ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପଞ୍ଚୁକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି l ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ମିଳନର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ l ବିଭିନ୍ନ ମଠ ଓ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କୁଞ୍ଜରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ । ଏଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ଉତ୍ସବମୁଖର । ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଯଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି l ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି l
ମନମୋହକ କୁଞ୍ଜ:
ସବୁବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ରାହାସ ଯାତ୍ରା । ବିଭିନ୍ନ ରୀତିନୀତି ଓ ବେଶଭୂଷାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ । କାରିଗରମାନେ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ କୁଞ୍ଜ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କାମରେ ଲାଗି ପଡିଥାନ୍ତି । ବିଶେଷକରି କୁଞ୍ଜର ସାଜସଜ୍ଜା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏହି କୁଞ୍ଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ । ଏହି ଅବସରରେ ଯାତ୍ରା, ମେଳା ତଥା ମିନାବଜାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ହରିପୁର ଅଞ୍ଚଳ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଙ୍ଗିନ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସି ଉଠୁଛି ।
ବିଭିନ୍ନ ପୂରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ:
ଏହି କୁଞ୍ଜ ଉତ୍ସବ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂଜକ ଶମ୍ଭୁନାଥ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ଏହି କୁଞ୍ଜ ଉତ୍ସବ ଆମ ବାପା ଜେଜେ ଅମଳରୁ ଚାଲିଆସୁଛି । କୁଞ୍ଜର ମାହାତ୍ମ୍ଯ ହେଲା ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ମାସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପଞ୍ଚୁକ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୁଏ l କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କେଳି ମଧ୍ୟ ହୁଏ l ଏହି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ l କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି l ପଦ୍ମପୁରାଣର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ l ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ହାଟପଡିଆ ବାଟ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ l ତେଣୁ ବରୀଠୁ କଳାମାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରୋଡ ଭାବେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି l ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଏହି ବାଟେ ଗଲାବେଳେ ଏଠାରେ ରହି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ l"
ଏହି ପର୍ବକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଉ:
ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସୁକାନ୍ତି ପୃଷ୍ଟି କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାକୁ ଆସେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଠାକୁ ଆସି ଅଧିକ ଖୁସି ଲାଗିଲା l ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାଜ୍ଜସଜ୍ଜା ହୋଇଛି । ସବୁବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ବର୍ଷ ଅଧିକ ଲୋକ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି l ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମଠ ଓ ଏହାର ସାଜ୍ଜସଜ୍ଜା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି l ବିଶେଷ ଭାବରେ କୁଞ୍ଜ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆଗ୍ରହ କରି ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି l ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଏହି ପର୍ବ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଉ l ପଞ୍ଚୁକ ଶେଷରେ କୁଞ୍ଜ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ମୁଁ ପ୍ରାୟ 4 ଦିନ ହେବ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛି l ଚଳିତବର୍ଷର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି l"
ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ:
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସୋନାଲିକା ଲେଙ୍କା କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ଏଠିକି କୁଞ୍ଜ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି l ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି l ଭୂତକୋଠି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାରୁଆଳି ହେଉଛି l ଏଠାକାର ସାଜ୍ଜସଜ୍ଜା ଖୁବ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି l ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ହୁଏ l ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି l"
କୁଞ୍ଜ ପରମ୍ପରା:
କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବା ବାଟରେ ଏଠାରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଲୋକ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ରାହାସ ଯାତ୍ରା ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଲୋକ ରାହାସ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କୁଞ୍ଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଏହି କୁଞ୍ଜ ପରମ୍ପରା ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି । ଏବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ କୁଞ୍ଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାହାସ ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏଥିସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏଠାରେ ମୀନାବଜାର ଓ ଅପେରା ଆଦିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୀନାବଜାର ବସିଛି । ଲୋକେ ମୀନାବଜାର ବୁଲି ସୁସ୍ବାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଦୋଳିର ମଜା ନେବାସହ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି । ଚଳିତବର୍ଷ ଏଠାରେ ୧୦ଟି ନାମିଦାମୀ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ଲୋକେ ଏହାର ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ।
ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି:
ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସୁମିତ୍ରା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ଏଠିକି 3ରୁ 4 ଦିନ ହେବ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛି । ଏଠାର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ । ବାରୁଆଳି, ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ସାଙ୍ଗକୁ ମଦନଜିଉଙ୍କ ମଠରେ ସୁନ୍ଦର କୁଞ୍ଜ ହୁଏ l ନରସିଂହପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସୁନ୍ଦର କୁଞ୍ଜ ହୁଏ l ଏଠାରେ ବୁଲି ବହୁତ ଖୁସିଲାଗେ । ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଏଠାକୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି l ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ l ଠାକୁରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ତିଆରି ହେଇଛି ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ବାରୁଆଳି ଓ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଦୋଳି ଲାଗିଛି । ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ l"
ବହୁ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସିଛି ପରମ୍ପରା:
ଆୟୋଜକ ବଟକୃଷ୍ଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ହେତୁ ପାଇବା ଦିନଠାରୁ ଏହି କୁଞ୍ଜ ପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଥିବାର ଦେଖି ଆସିଛୁ l ହରିପୁରର ରାହାସବିହାରୀ ମନ୍ଦିରରୁ କୁଞ୍ଜ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା l ଏହା ପରେ ପଞ୍ଚୁକ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ରାହାସପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ ହେଉଛି l ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଜ୍ଜସଜ୍ଜା ହୋଇଥାଏ l ପଞ୍ଚୁକ ଠାରୁ ହାରାହାରି ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହି କୁଞ୍ଜ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି l
ପଞ୍ଚୁକର ପୂର୍ଣ୍ଣିମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ରାହାସ ଯାତ୍ରା ଅର୍ଥ କୁଞ୍ଜ ଉତ୍ସବ l ଏହି କୁଞ୍ଜ ଉତ୍ସବ ହରିପୁର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି l ହରିପୁର ଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହି କୁଞ୍ଜ ଉତ୍ସବର ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ରହିଛି l
