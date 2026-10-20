ମା'କୁ ହତ୍ୟା କରି ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଘଟଣା; 57ଦିନର ଲୁଚକାଳି ଶେଷ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ପୁଅକୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ
ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ସ୍ବୀକାର କରିଛି ପୁଅ । ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିବ ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : October 20, 2026 at 6:59 PM IST
ପୁରୀ: ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମା'କୁ ପୁଅ ହତ୍ୟା କରି ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଦେବା ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଟାଟା ନଗରରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅ ମଦନ ଗଜାନନ ଦଳେଇ (୪୨)କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ହତ୍ୟାକାରୀ ପୁଅ ସେଠାରେ ଏକ ସ୍ନାକ୍ସ ଦୋକାନରେ ରହି କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏକ ବିଶ୍ବସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ହତ୍ୟାକାରୀ ପୁଅ ମଦନ ନିଜ ମା' ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦଳେଇଙ୍କୁ କିଭଳି ହତ୍ୟା କରି ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରି ଦେଇଥିଲା ସେନେଇ ଆଜି ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ କରିଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ । ହତ୍ୟାକାରୀ ପୁଅ ମଦନ କାହିଁକି ନିଜ ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯାଇ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ପୁରୀ ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମାଆର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅ ମଦନ କାହାକୁ କିଛି ନଜଣେଇ ରୋଷେଇ ଘର ସ୍ଲାବ ତଳେ ନିଜ ମାଆର ମୃତଦେହ ରଖି ସିମେଣ୍ଟ ଲଗାଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଆଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ବିକାର କରିଥିବା ଏସପି କହିଛନ୍ତି । ମୃତ ମହିଳା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦଳେଇଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାହା ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ପୁରୀ ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁରୀ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନାରେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ୨୫ ତାରିଖରେ କେସ ନମ୍ବର 436 , U/s- 103(1)/238 BNS ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ।
ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଦନ ଗଜାନନ ଦଳେଇକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସିଟି ଡିଏସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଡ଼ା ଘରର ସିସିଟିଭି ସମେତ ନିକଟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସିସିଟିଭିକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ପୁରୀ ପୋଲିସ । ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦ ତାରିଖ ଦିନ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଦନ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ବେଳେ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଦେହଜନକ ଥିଲା । ସେ ସିମେଣ୍ଟ କିଣି ଆଣିଥିବା ମଧ୍ୟ ସିସିଟିଭି ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା । ଏଥିରୁ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା ନିଜ ମାଆର ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ମଦନର ହିଁ ହାତ ରହିଛି । ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ ତାରିଖ ଦିନ ମଦନ ଭଡ଼ା ଘରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ପରେ ମଦନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାୟପୁର ଓ ପରେ କୋଲକତା, ଟାଟା ନଗର ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଥିଲା । ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ମାସ ଧରି ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲା। ପରେ ସେଠାରୁ ଆସି ଝାଡଖଣ୍ଡ ଟାଟା ନଗରରେ ଏକ ସ୍ନାକ୍ସ ଦୋକାନରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲା ।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହେବା ପରେ ରାୟପୁରରେ ନିଜର ମୋବାଇଲ ବିକ୍ରି କରି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ମୋବାଇଲ କିଣିଥିଲା । ଆଉ ସେହି ମୋବାଇଲକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ସନ୍ଧାନରେ ଥିଲା ପୋଲିସ । ଶେଷରେ ବିଶ୍ବସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପୁରୀ ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଟାଟା ନଗରରେ ଥିବା ଏକ ସ୍ନାକ୍ସ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଦନ ଦଳେଇକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ।
ପୋଲିସ ଏଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ୫୭ ଦିନ ଧରି କଡ଼ା କସରତ ଜାରି ରଖିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଦନ ଓ ତାଙ୍କ ମା' ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ୫ ମାସ ହେବ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ପତିତପାବନ ଲେନରେ ଏକ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଥିଲେ । ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦଳେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହ ଦ୍ଵାର ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଦନ ଗଜାନନ ଦଳେଇର ଘର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖରଡା ଗ୍ରାମରେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପୁରୀରେ ‘ଦୃଶ୍ୟମ୍’ ! ମା’କୁ ମାରି ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଦେଲା ପୁଅ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ