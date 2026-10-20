ମହାନବମୀ କାହିଁକି କୁମାରୀ ପୂଜା; ଝିଅ ନୁହେଁ..ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ, ହସିଦେଲେ ମିଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ
ରିପୁର ଦୋଳମୁଣ୍ଡାଇ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କୁମାରୀ ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ୯ ଜଣ କୁମାରୀଙ୍କୁ ଶାଢୀ, ଗହଣାରେ ସଜାଇ ପୂଜା କରାଯାଇଛି । କୁମାରୀ ନୁହେଁ, ଯେମିତି ସାକ୍ଷାତ ଦେବୀ.. ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 20, 2026 at 1:07 PM IST
କଟକ: ମହାନବମୀରେ କୁମାରୀ ପୂଜା ପରମ୍ପରା। ୯ ଜଣ କୁମାରୀଙ୍କୁ ଦେବୀ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ପରମ୍ପରା ଏବେକାର ନୁହେଁ , ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର । ଆଜି ମହାମାୟାଙ୍କ ମହାନବମୀ । ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ପୂଜକଙ୍କ ପୂଜାପାଠରେ ଭାଇଚାରାର ସହର କଟକରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। ନବମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ପରମ୍ପରା ଆଉ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଦେବୀ ମଣ୍ଡପରେ ନବମୀ ପୂଜା ଅବସରରେ କୁମାରୀ ପୂଜା କରାଯାଇଛି । ୯ ଜଣ କୁମାରୀଙ୍କୁ ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଇଛି । ହରିପୁର ଦୋଳମୁଣ୍ଡାଇ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ୯ ଜଣ କୁମାରୀଙ୍କୁ ଶାଢୀ, ଗହଣାରେ ସଜାଇ ପୂଜା କରାଯାଇଛି । କୁମାରୀ ନୁହେଁ, ଯେମିତି ସାକ୍ଷାତ ଦେବୀ..ସେହିପରି ପୂଜା କରାଯାଉଛି ।
ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ୯ ଜଣ କୁମାରୀଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ପାଦ ଧୌତ କରାଯାଇଥାଏ । ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାଇବା ସହ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେବୀଙ୍କୁ ଯେପରି ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ, ସେହିପରି ୯ ଜଣ କୁମାରୀଙ୍କୁ ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବିବେଚିତ କରାଯାଇ ସଜା ଯାଇଥାଏ । ଧୂପ,ଦୀପ ଏବଂ ନୈବିଦ୍ୟ ଦେଇ ମାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଇଥାଏ। ପରେ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଭୋଗ ଆଦି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ୯ ଜଣ କୁମାରୀଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ପୂଜା କରିବା ପରେ ଯଦି ସେମାନେ ହସି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ।
ଆଜି ନବମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଆଗରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାଗ ଅନୁକୂଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଛୁଟି ପଡ଼ିଥିବାରୁ କାହିଁ କେଉଁଆଡ଼ୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି କଟକ ସହରକୁ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାରକସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ସାଜିଛି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ । ଏହି କ୍ରମରେ ହରିପୁର ଦୋଳମୁଣ୍ଡାଇ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସାଢେ ୪ କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଚାନ୍ଦିରେ ମାଙ୍କ ମେଢ଼ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ମାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ମକୁଟ ମଧ୍ୟ ସୁନାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ସୁନା ମେଢ଼ ପାଇଁ ଏହି କମିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।