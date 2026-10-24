ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ କ୍ରୀଡାକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି 'କୁଆଁର ପୁନେଇଁ ଜହ୍ନ ଲୋ', ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆପିଢୀ
ପ୍ରତିବର୍ଷ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା କ୍ରୀଡା ଗୁଡିକ ନେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରି ପୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହଜିଯାଇଥିବା ଦିନ ଗୁଡିକର ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : October 24, 2026 at 8:45 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଓ ଟିଭି ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛି ଶୈଶବ । ଦିନେ ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳିରେ କବାଡ଼ି, ଦଉଡ଼ି ଡିଆଁ, ଖପରା ଡିଆଁ, ଦଉଡ଼ି ଡିଆଁ, ପୁଚି ଖେଳ ଆଦିରେ ମସଗୁଲ ଥିବା ପିଲାବେଳ ଏବେ ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କାର୍ଟୁନ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ । ଏହି ନୂତନ ପିଢିର ପିଲାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଥିବା ଖେଳର ସ୍ବାଦ ଚଖାଇବାକୁ ନିଆରା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ମଧୁମାୟା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ । ପ୍ରତିବର୍ଷ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା କ୍ରୀଡା ଗୁଡିକ ନେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରି ପୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହଜିଯାଇଥିବା ଦିନ ଗୁଡିକର ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ । ଦେଖିବା ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ...
ହଜିଯାଉଥିବା କ୍ରୀଡ଼ା ଫେରାଇ ଆଣିବାର ପ୍ରୟାସ:
କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ସମେତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜନ ହୁଏ ଏକ ନିଆରା ପ୍ରତିଯୋଗିତା । ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡା ଯେପରି ପୁଚି ଖେଳ, ଠିଆ ପୁଚି, ହୁଳିହୁଳି, ଦଉଡ଼ି ଡିଆଁ, ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍ଖା ଓ ଖପରା ଡିଆଁ ଭଳି ସାତରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥାଏ । ସେଥିରେ ବିଜୟୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ । ଆଉ ହଜିଯାଉଥିବା କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ, ଏହି ମଞ୍ଚରେ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ।
ବିଭିନ୍ନ ଖେଳକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା:
ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସମେତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବାଳିକା ଓ ମହିଳାମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଖପରା ଡିଆଁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁଚି ଖେଳ, ଦଉଡି ଡିଆଁ, ଠିଆ ପୁଚି, ହୁଳହୁଳି, ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବା ଭଳି ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଖେଳିବା ସହିତ ଏହାର ସାମୁହିକ ମଜା ନେଇଥିଲେ । ଏହାକୁ ଦେଖି ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସତରେ ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଭାବ ହେଉ ବା ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ, ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କ୍ରୀଡା ଏବେ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମହିଳା, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଧରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁକୁ ଯେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ।
ମଧୁମାୟା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରୟାସ:
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଲଗାତାର ଭାବରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରି ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଭଳିକି ଭଳି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମଧୁମାୟା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ । ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଖେଳପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ ତିନି ଶହ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
'କୁଆଁର ପୁନେଇଁ ଜହ୍ନ ଲୋ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଛାତ୍ରୀ ସୋନାଲି ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହଜିଯାଉଥିବା ଠିଆପୁଚି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲି । ଯାହାକୁ ନେଇ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଆମର ହଜିଯାଇଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଖେଳକୁ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପାଉଛୁ । ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପୂର୍ବରୁ ବାଳିକା ମାନେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି । ମୁଁ ଠିଆ ପୁଚି, ଖପରା ଡିଆଁ ଏବଂ ବସା ପୁଚି ଖେଳରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି । ଠିଆ ପୁଚିରେ ଦ୍ବିତୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ୨୫ ତାରିଖରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ରହିଥିବା 'କୁଆଁର ପୁନେଇଁ ଜହ୍ନ ଲୋ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେହି ହଜିଯାଉଥିବା କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ । ଆମର ଏହି ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ପରମ୍ପରା ଓ ପୂର୍ବର ଖେଳକୁ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଦେଖି ମୋତେ ବେଶ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ।"
ଉତ୍ସାହ ଭରି ଦେଉଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା:
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସଞ୍ଜନା ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକତା ପ୍ରଭାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ଗୁଡ଼ିକ ହଜିଯାଉଛି । ଏହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପିଉସୀ ମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଖେଳୁଥିଲେ । ହେଲେ ଆଜିକାଲିର ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆରେ ମୋବାଇଲ, ଟିଭି ଓ ନୂତନ ଭିଡିଓ ଗେମ୍ରେ ମଜ୍ଜି ପୁରୁଣା ଖେଳଗୁଡ଼ିକୁ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି । ଏଭଳି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ପୁଣି ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ଉତ୍ସାହ ଭରି ଦେଉଛି । ଏଥିରେ ମୋର ସାନ ଓ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସମେତ କିଛି ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି । ମୁଁ ଦଉଡି ଡେଇଁବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜନା ।
ଏହି ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଠିଆପୁଚି, ବସାପୁଚି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ହୁଳହୁଳି ପକାଇବା ଭଳି ସବୁ ଖେଳ ହୋଇଥିଲା । ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଏକକ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳପଡିଆରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବହୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୃତି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ~ ଛାତ୍ରୀ ଲିଜା ବିଶୋଇ
କ୍ରୀଡ଼ା ଗୁଡିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ:
ସାଂସ୍କୃତିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡା.ମିହିର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ଦୀର୍ଘ ୧୬ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଏହା ଆୟୋଜନ ହୋଇ ଆସୁଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ରୀଡ଼ା ଯେପରି ଠିଆ ପୁଚି, ବସା ପୁଚି, ଖପରାଡିଆଁ, ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କା ଓ ହୁଳହୁଳି ଭଳି କ୍ରୀଡ଼ା ଗୁଡିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା । ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୃଷିକେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି କି ଆସୁଛୁ । ସାରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରେ କୃତି ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଏଠାରେ ୧୦ ଦିନ ଧରି ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି । ଶେଷରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହ ମଞ୍ଚରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ ।
ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଏଠାରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରତିଭାବାନ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ରହିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ହଜିଯାଉଥିବା ପୁଚି ଖେଳ, ଖପରା ଡିଆଁ ଭଳି ଖେଳକୁ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁ ଓ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପିଲା ମାନେ ମୋବାଇଲ, ଆଧୁନିକ ଗେମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇଥାନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସେହି ହଜିଯାଉଥିବା କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ମନେ ପକାଇଦେଉଛୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର