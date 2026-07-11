ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କୁମାର ମଙ୍ଗଲମ ବିର୍ଲା; କଂସାରୀଗୁଡ଼ା ରିଫାଇନାରୀ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ, ୧୨ ହଜାର କୋଟି ନୂଆ ନିବେଶ (ETV Bharat Odisha)
Kumar Mangalam Birla meet CM, ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆଉ ଏକ ଭଲ ଖବର ମିଳିଛି । ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କାଶୀପୁର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଂସାରୀଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଲୁମିନା ରିଫାଇନେରୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ହେବ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ । ଏଥିପାଇଁ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ୧୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୋଟ ନିବେଶ ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୨୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ରିଫାଇନେରୀର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ୧ ମିଲିୟନ ଟନରୁ ୩ ମିଲିୟନ ଟନକୁ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କୁମାର ମଙ୍ଗଲମ ବିର୍ଲା; କଂସାରୀଗୁଡ଼ା ରିଫାଇନାରୀ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ, ୧୨ ହଜାର କୋଟି ନୂଆ ନିବେଶ (ETV Bharat Odisha)
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୁମାର ମଙ୍ଗଲମ ବିର୍ଲା । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଉଭୟଙ୍କ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି । ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପର ଚାଲୁଥିବା ଓ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନିବେଶ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି । ଏହା ସହ ଭବିଷ୍ୟତ ଶିଳ୍ପ ବିସ୍ତାର ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦକୁ ଆଧାର କରି ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ସଂଯୋଜନ, ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଆଲୁମିନିୟମ କ୍ଷେତ୍ର ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ମୂଳ ଆଧାର ହୋଇଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଲୁମିନା ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ଭାଲ୍ୟୁ ଚେନ୍ର ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୁମାର ମଙ୍ଗଲମ ବିର୍ଲା । (ETV Bharat Odisha)
କଂସାରୀଗୁଡ଼ାରେ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଆଲୁମିନା ରିଫାଇନେରୀ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ Hindalco Industries ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବାର୍ଷିକ ୧ ମିଲିୟନ ଟନ କ୍ଷମତା ଓ ପ୍ରାୟ ୮,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ସହ ପରିକଳ୍ପନା ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦୀର୍ଘମିଆଦି ସମ୍ଭାବନା ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ଆଉ ୧୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରି ଅତିରିକ୍ତ ୨ ମିଲିୟନ ଟନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି । ଫଳରେ ଏହା ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଆଲୁମିନା ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ପ୍ରକଳ୍ପର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏହା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ, ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ । ଏହା ରାୟଗଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଶିଳ୍ପ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି ।
ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପର ଚାଲୁଥିବା ଓ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନିବେଶ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି । (ETV Bharat Odisha)
ବୈଠକରେ ଆଲୁମିନିୟମ, ଆଲୁମିନା, ସିମେଣ୍ଟ, କେମିକାଲ, ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି, ବସ୍ତ୍ର ଓ ପୋଷାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଚାଲୁଥିବା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି । ଏହା ସହ ତାମ୍ବା ରିଫାଇନିଂ, କପର କ୍ଲାଡ ଲାମିନେଟ, ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ ସର୍କିଟ ବୋର୍ଡ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଟେକ୍ସଟାଇଲ, ପେଣ୍ଟ, ଗହଣା ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନିବେଶ ସୁଯୋଗ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦ୍ରୁତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଜମି, ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁବିଧା, ୟୁଟିଲିଟି ସେବା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କୁମାର ମଙ୍ଗଲମ ବିର୍ଲା (ETV Bharat Odisha)
ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଡି.କେ. ସିଂହ, ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପର ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଶିଳ୍ପ ବିସ୍ତାର ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । (ETV Bharat Odisha)
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜମି ଲିଜ୍ ରେକର୍ଡର ସଠିକ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସମୀକ୍ଷା; ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର