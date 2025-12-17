ETV Bharat / state

ରକ୍ତତୀର୍ଥ କୁଦୋପାଲିର ହେବ ଉନ୍ନତିକରଣ, ନିର୍ମାଣ ହେବ ଶହୀଦ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ଥଳ

ସମ୍ବଲପୁରର ରକ୍ତତୀର୍ଥ କୁଦୋପାଲିର ହେବ ଉନ୍ନତିକରଣ l ଡିଜାଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି JJ school of art l 100 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଉଡ଼ିବ ତ୍ରିରଙ୍ଗା l

Kudupali kudopali saheed sthala
ରକ୍ତତୀର୍ଥ କୁଦୋପାଲିର ହେବ ଉନ୍ନତିକରଣ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 17, 2025 at 11:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ସହର ଉପକଣ୍ଠ କୁଦୋପାଲି ଗାଁ ନିକଟରେ ରହିଛି ଐତିହାସିକ କୁଦୋପାଲି ଘାଟି । ସ୍ଥାନୀୟ ଐତିହାସିକ ମତରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଜାଲିୱାନାଵାଲାୱାଗ ଠାରୁ କମ ନୁହେଁ l କାରଣ 1857 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଏହି ଘାଟିରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରି ସ୍ୱାଧନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିଥିଲା । ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେରେ ଚାଲୁଥିବା ସଶସ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଡିସେମ୍ବର 30,1857 ମସିହା ଏଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଛବିଲ ସାଏଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 58 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ l

ସମ୍ବଲପୁରର ଐତିହାସିକ ଦୀପକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଇଂରେଜ ଗୁଳିରେ 53 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 4 ଜଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫାସୀ ହୋଇଥିଲା l ଏହା ସହ ଜଣେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଫାଶୀ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା l ଏଭଳି ଭାବରେ ମୋଟ 58 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ l ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଗାୟବ ରହିଥିଲା l ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ବିଷୟରେ କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ l

ରକ୍ତତୀର୍ଥ କୁଦୋପାଲିର ହେବ ଉନ୍ନତିକରଣ (ETV Bharat Odisha)

2024, ଡିସେମ୍ବର 30 ଡିସେମ୍ବର ଏହି ବଳିଦାନ ଗାଥାକୁ ନେଇ ନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ ଡିପୋଟ ପକ୍ଷରୁ The Saga of Kudopali ପୁସ୍ତକ ରିଲିଜ କରାଯାଇଛି l ଏହି ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହି ସ୍ଥଳକୁ ଜାଲିୱାନାବାଗ ସହ ତୁଳନା କରିଥିଲେ l

Kudupali kudopali saheed sthala
ରକ୍ତତୀର୍ଥ କୁଦୋପାଲିର ହେବ ଉନ୍ନତିକରଣ (ETV Bharat Odisha)

ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ଶହୀଦ ସ୍ଥଳ କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଉଛି l ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବୀର ଛବଲ ସାଏ ଓ ତାଙ୍କର 57 ଜଣ ସାଥି ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ l 1857ରେ ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ସଂଗ୍ରାମ ହୋଇଥିଲା l ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ସ୍ଥଳରେ ବହୁତ କାମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି l ସେଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ଗେଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ସହ ଏଠାରେ ହୋଇଥିବା ସଂଗ୍ରାମକୁ କଳାକୃତିରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ l ଏଥିପାଇଁ JJ School of Art କୁ ଏହି ଶହୀଦ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ଥଳj ଡିଜାଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି l ଏଥିପାଇଁ JJ School of Art ର 2 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଏହି ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଏହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି l ସେମାନେ 2 ଟି ଗେଟର ଡିଜାଇନ ଓ ସ୍ମୃତି ସ୍ଥଳର ଡିଜାଇନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ l ଏହା ସହ ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ଜତୀୟ ପତାକା ମଧ୍ୟ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରଂଭ ହୋଇ ଯାଇଛି ।"

Kudupali kudopali saheed sthala
ରକ୍ତତୀର୍ଥ କୁଦୋପାଲିର ହେବ ଉନ୍ନତିକରଣ (ETV Bharat Odisha)



ସମ୍ବଲପୁରର ଐତିହାସିକ ଦୀପକ ପଣ୍ଡା ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି l ଏହାସହ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳୀକୁ କେବଳ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ l ତେବେ ଏହା ଉପରେ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି l ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନର ଇତିହାସ ନେଇ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ 1827 ମସିହାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରେ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା l 1857 ବେଳକୁ ବହୁତ ଜୋର ଆକାର ଧାରଣ କରିଥିଲା l ସେତେବେଳେ 1857 ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର ବେଳକୁ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ସାରା ସମ୍ବଲପୁରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନେଇ ସାରିଥିଲେ l ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ଡାକ୍ତର ମୁରଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ l ଏହା ସହ କୋଲକାତା ଓ ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟରେ ଡାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରାପୁରି ଠପ ହୋଇଯାଇଥିଲା l

Kudupali kudopali saheed sthala
ରକ୍ତତୀର୍ଥ କୁଦୋପାଲିର ହେବ ଉନ୍ନତିକରଣ (ETV Bharat Odisha)

ଏଥିରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିଚଳିତ ହୋଇ ନାଗପୁରରୁ ଏକ ଘୁଡ-ସବାର ବାହିନୀକୁ ସମ୍ବଲପୁର ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ l ଏହା ସହ ଇଂରେଜ ସରକାର ଏକ ରଣନୀତି ମୁତାବକ ଘୁଡ଼-ସବାର ବାହିନୀକୁ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚେଇ ରଖା ଯାଇ, ପଦାତିକ ବାହିନୀକୁ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ରହୁଥିବା କୁଦୋପାଲି ପାହାଡ଼କୁ ଚଢେଇ ଥିଲେ l ତେବେ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କ ଗୋରିଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ପଦାତିକ ବାହିନୀ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢି ନପାରି ଫେରି ଯାଇଥିଲେ l ଏହାକୁ ଦେଖି ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପାହାଡ଼ରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ପରେ ତଳେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଘୁଡ-ସବାର ବାହିନୀ ଓ ପଦାତିକ ବାହିନୀ ତାଙ୍କୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରୁ ଘେରି ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ 53 ଜଣ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋଟ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା l"

Kudupali kudopali saheed sthala
ରକ୍ତତୀର୍ଥ କୁଦୋପାଲିର ହେବ ଉନ୍ନତିକରଣ (ETV Bharat Odisha)



ଏଭଳି ଭାବରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୋଟ 58 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ, ତେବେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏହାର କୌଣସି ସ୍ଥିତି ନଥିଲା l


ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR KUDOPALI DEVELOPMENT
57 FREEDOM FIGHTERS HANGED
BRITISHERS FREEDOM MOVEMENT
KUDUPALI KUDOPALI SAHEED STHALA
KUDOPALI MARTYR MEMORIAM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.