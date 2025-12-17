ରକ୍ତତୀର୍ଥ କୁଦୋପାଲିର ହେବ ଉନ୍ନତିକରଣ, ନିର୍ମାଣ ହେବ ଶହୀଦ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ଥଳ
ସମ୍ବଲପୁରର ରକ୍ତତୀର୍ଥ କୁଦୋପାଲିର ହେବ ଉନ୍ନତିକରଣ l ଡିଜାଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି JJ school of art l 100 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଉଡ଼ିବ ତ୍ରିରଙ୍ଗା l
Published : December 17, 2025 at 11:37 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସହର ଉପକଣ୍ଠ କୁଦୋପାଲି ଗାଁ ନିକଟରେ ରହିଛି ଐତିହାସିକ କୁଦୋପାଲି ଘାଟି । ସ୍ଥାନୀୟ ଐତିହାସିକ ମତରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଜାଲିୱାନାଵାଲାୱାଗ ଠାରୁ କମ ନୁହେଁ l କାରଣ 1857 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଏହି ଘାଟିରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରି ସ୍ୱାଧନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିଥିଲା । ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେରେ ଚାଲୁଥିବା ସଶସ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଡିସେମ୍ବର 30,1857 ମସିହା ଏଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଛବିଲ ସାଏଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 58 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ l
ସମ୍ବଲପୁରର ଐତିହାସିକ ଦୀପକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଇଂରେଜ ଗୁଳିରେ 53 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 4 ଜଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫାସୀ ହୋଇଥିଲା l ଏହା ସହ ଜଣେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଫାଶୀ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା l ଏଭଳି ଭାବରେ ମୋଟ 58 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ l ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଗାୟବ ରହିଥିଲା l ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ବିଷୟରେ କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ l
2024, ଡିସେମ୍ବର 30 ଡିସେମ୍ବର ଏହି ବଳିଦାନ ଗାଥାକୁ ନେଇ ନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ ଡିପୋଟ ପକ୍ଷରୁ The Saga of Kudopali ପୁସ୍ତକ ରିଲିଜ କରାଯାଇଛି l ଏହି ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହି ସ୍ଥଳକୁ ଜାଲିୱାନାବାଗ ସହ ତୁଳନା କରିଥିଲେ l
ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ଶହୀଦ ସ୍ଥଳ କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଉଛି l ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବୀର ଛବଲ ସାଏ ଓ ତାଙ୍କର 57 ଜଣ ସାଥି ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ l 1857ରେ ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ସଂଗ୍ରାମ ହୋଇଥିଲା l ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ସ୍ଥଳରେ ବହୁତ କାମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି l ସେଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ଗେଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ସହ ଏଠାରେ ହୋଇଥିବା ସଂଗ୍ରାମକୁ କଳାକୃତିରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ l ଏଥିପାଇଁ JJ School of Art କୁ ଏହି ଶହୀଦ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ଥଳj ଡିଜାଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି l ଏଥିପାଇଁ JJ School of Art ର 2 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଏହି ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଏହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି l ସେମାନେ 2 ଟି ଗେଟର ଡିଜାଇନ ଓ ସ୍ମୃତି ସ୍ଥଳର ଡିଜାଇନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ l ଏହା ସହ ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ଜତୀୟ ପତାକା ମଧ୍ୟ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରଂଭ ହୋଇ ଯାଇଛି ।"
ସମ୍ବଲପୁରର ଐତିହାସିକ ଦୀପକ ପଣ୍ଡା ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି l ଏହାସହ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳୀକୁ କେବଳ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ l ତେବେ ଏହା ଉପରେ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି l ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନର ଇତିହାସ ନେଇ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ 1827 ମସିହାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରେ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା l 1857 ବେଳକୁ ବହୁତ ଜୋର ଆକାର ଧାରଣ କରିଥିଲା l ସେତେବେଳେ 1857 ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର ବେଳକୁ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ସାରା ସମ୍ବଲପୁରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନେଇ ସାରିଥିଲେ l ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ଡାକ୍ତର ମୁରଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ l ଏହା ସହ କୋଲକାତା ଓ ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟରେ ଡାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରାପୁରି ଠପ ହୋଇଯାଇଥିଲା l
ଏଥିରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିଚଳିତ ହୋଇ ନାଗପୁରରୁ ଏକ ଘୁଡ-ସବାର ବାହିନୀକୁ ସମ୍ବଲପୁର ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ l ଏହା ସହ ଇଂରେଜ ସରକାର ଏକ ରଣନୀତି ମୁତାବକ ଘୁଡ଼-ସବାର ବାହିନୀକୁ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚେଇ ରଖା ଯାଇ, ପଦାତିକ ବାହିନୀକୁ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ରହୁଥିବା କୁଦୋପାଲି ପାହାଡ଼କୁ ଚଢେଇ ଥିଲେ l ତେବେ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କ ଗୋରିଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ପଦାତିକ ବାହିନୀ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢି ନପାରି ଫେରି ଯାଇଥିଲେ l ଏହାକୁ ଦେଖି ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପାହାଡ଼ରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ପରେ ତଳେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଘୁଡ-ସବାର ବାହିନୀ ଓ ପଦାତିକ ବାହିନୀ ତାଙ୍କୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରୁ ଘେରି ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ 53 ଜଣ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋଟ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା l"
ଏଭଳି ଭାବରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୋଟ 58 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ, ତେବେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏହାର କୌଣସି ସ୍ଥିତି ନଥିଲା l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର