ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଆଣିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜର କୁଡୁ ବତକ; ବାର୍ଷିକ ଦିଏ 150 ଅଣ୍ଡା, ହୁଏନି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ
ମୟୂରଭଞ୍ଜ କୁଡୁ ବତକକୁ ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ପରେ ଏହାର ବ୍ୟାବସାୟିକ ପାଳନକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହବଢ଼ିଛି। ଏହା ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇପାରିବ।
Published : July 22, 2026 at 7:40 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, କମ୍ ଯତ୍ନ ଓ ଅଧିକ ଲାଭ। କୁକୁଡ଼ା ଚାଷର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆସିଛି 'ମୟୂରଭଞ୍ଜ କୁଡୁ ବତକ'। ସମ୍ପ୍ରତି ଏହି ଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିକୁ ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ପରେ ଏହାର ବ୍ୟାବସାୟିକ ପାଳନକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଛି। ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ, ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ଋଣ ସୁବିଧା ମିଳିଲେ 'କୁଡୁ ବତକ' ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇପାରିବ।
ଆକାରରେ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 'କୁଡୁ ବତକ' ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ୧୪୦ରୁ ୧୫୦ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏହା ନିଜେ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟାଇ ଛୁଆ ବାହାର କରିପାରେ। ପୋଖରୀ, ଜଳାଶୟ ଓ ଧାନ କ୍ଷେତରୁ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ କମ୍ ହୁଏ। ତେଣୁ ଛୋଟ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଲାଭଜନକ ପଶୁପାଳନ ମଡେଲ୍ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି।
କୁଡୁ ପରେ ଏବେ ଉପକୁଳ ବତକ ଉପରେ ନଜର
"କୁଡୁ ବତକ ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପରେ ଏବେ ଉପକୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବତକ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରାଯାଉଛି । ଏହି ବତକର ମାଂସ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ କି ନୁହେଁ ତା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରାଯାଉଛି । ବିଶେଷକରି ଏହି ବତକ ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଆଦି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୁକୁଟ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡ. ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଭଞ୍ଜ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଦେଶର ଏକମାତ୍ର ବତକ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଶୀ ବତକର ସଂରକ୍ଷଣ, ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ, ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ଓ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରି ପ୍ରକାରର ଦେଶୀ ବତକ ପ୍ରଜାତି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରାଯାଉଛି । ଏଠାରୁ ବିକଶିତ ବତକ ଛୁଆ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ଛତିଶଗଡ଼, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଦେଶୀ ବତକର ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଏହି ଗବେଷଣାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
କୁଡୁ ବତକ’ର ବିଶେଷତ୍ୱ କଣ
୨୦୨୪ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ୧୮ଟି ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଚାଷୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ 'କୁଡୁ ବତକ' ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଗବେଷଣା ପରେ ୨୦୨୬ରେ ଏହି ପ୍ରଜାତିକୁ ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଓ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁର ଆଶଙ୍କା ରହୁଥିବା ବେଳେ, 'କୁଡୁ ବତକ'ରେ ଏଭଳି ରୋଗର ପ୍ରଭାବ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ । ଏହା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ ବିଶେଷ ଭରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି । ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ଓ ଚିକିତ୍ସା ବାବଦରେ କମ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ଏମାନେ ପୋଖରୀ, ଜଳାଶୟ ଓ ଧାନ କ୍ଷେତରୁ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜି ଖାଇପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଳନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆହୁରି କମିଯାଏ । ଏହି ବତକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗେଣ୍ଡା, ଶାମୁକା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳଜୀବ ଖାଇ ଥାଆନ୍ତି ।
କୁକୁଟ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡ. ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଗବେଷଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 'କୁଡୁ ବତକ'ର ଓଜନ ଓ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି।'
ତେବେ ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବତକ ଚାଷ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଋଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ ଋଣ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବତକ ଚାଷ ଏକ ବଡ଼ ଜୀବିକାର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଡ. ଭଞ୍ଜ କହିଛନ୍ତି ।
କେବେ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗବେଷଣା
ବତକ ଗବେଷଣାର ଯାତ୍ରା ୧୯୯୨ ମସିହାରେ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ୧୯୯୮ରେ ଏହାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୨୦୦୩ ମସିହାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବତକ ସଂରକ୍ଷଣ, ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ, ଶରୀର ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ଓ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଗବେଷଣା କରାଯାଉଛି । ବିଶେଷକରି ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ଫୁଟିବା ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି । ଏହି ଗବେଷଣାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ହେଉଛି ‘ମୟୂରଭଞ୍ଜ କୁଡୁ ବତକ’ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମାଛ ମୋମୋ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଚାର ଓ ହାଇଜେନିକ୍ ଶୁଖୁଆ ! ନିଆରା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମଡେଲ୍ ଆଣିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠପଢା ସହ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ ନିଶାରେ ଗଞ୍ଜାମର B.tech ଛାତ୍ର, ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥ...