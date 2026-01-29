ମାଲେସିଆ-ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ ହେବ କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କା !
କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କା ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ APEDAର ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସୀତାକାନ୍ତ ମଣ୍ତଳଙ୍କ ସୂଚନା ।
Published : January 29, 2026 at 5:04 PM IST
Kuchinda Chili ସମ୍ବଲପୁର: ମାଲେସିଆ, ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିୟ ଦେଶ ଚାଖିବେ କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କା । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କାକୁ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଏଥିସହ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆମ୍ବ ତଥା ଅନ୍ୟ 3 ରୁ 4 ପ୍ରକାର କୃଷିଜାତ ଉତ୍ପାଦ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଜି(ଗୁରୁବାର)ମାଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି APEDAର ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସୀତାକାନ୍ତ ମଣ୍ତଳ ।
ରାଗୁଆ ଲଙ୍କା ଭାବେ ନାଁ ରହିଛି...
ନିଜର ଗୁଣବତ୍ତା ତଥା ରାଗ ପାଇଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଲଙ୍କା । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଲଙ୍କାଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ଅଧିକ ଲାଭବାନ କରିଵା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର (Agricultural and Processed Food products Export Development Authority) APEDAର ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସୀତାକାନ୍ତ ମଣ୍ତଳ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ତପସ୍ମିନୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ କେନ୍ଦ୍ରସରକାରଙ୍କ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଓ ପ୍ରୋସେଡ୍ ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ୍ସ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟ୍ ଓ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ST/SC ଚାମ୍ବର ଓ କମର୍ସ ଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି(OSCI)ର ମିଳିତ ଆନୁକୁଲ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।
ଆଗରୁ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇଛି ଆମ୍ବ:
ବିଗତ ଦିନରେ ଏପିଡାର ଉଦ୍ୟମରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆମ୍ବ ଦୁବାଇ ଓ ଲଣ୍ତନକୁ ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କୁଚିଣ୍ତା ଅଞ୍ଚଳର ଲଙ୍କାକୁ ମାଲେସିଆ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିୟ ଦେଶ ଗୁଡିକୁ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି l
‘ଚାଷୀ ଲାଭବାନ ହେବେ’:
ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ଚାଷୀ ମାନେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଜୁଯୁମୁରା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ମନବୋଧ ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ଲାଭାନ୍ବିତ ହେବେ । APEDAର ସହାୟତାରେ ଗତ ଥର ଦୁବାଇକୁ ଆମ୍ବ ପଠେଇଥିଲୁ l ଆଗକୁ ଗେଣ୍ଡୁଫୁଲ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ପଠେଇବାର ଯୋଜନା ରହିଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାନ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରାଯାଇ ସେଥିରେ ଭ୍ୟାଲୁ ଏଡିସନ କରିବାକୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି l’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର