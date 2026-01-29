ETV Bharat / state

ମାଲେସିଆ-ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ ହେବ କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କା !

କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କା ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ APEDAର ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସୀତାକାନ୍ତ ମଣ୍ତଳଙ୍କ ସୂଚନା ।

Kuchinda Chili
କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 29, 2026 at 5:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Kuchinda Chili ସମ୍ବଲପୁର: ମାଲେସିଆ, ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିୟ ଦେଶ ଚାଖିବେ କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କା । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କାକୁ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଏଥିସହ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆମ୍ବ ତଥା ଅନ୍ୟ 3 ରୁ 4 ପ୍ରକାର କୃଷିଜାତ ଉତ୍ପାଦ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଜି(ଗୁରୁବାର)ମାଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି APEDAର ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସୀତାକାନ୍ତ ମଣ୍ତଳ ।

କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କା ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ଯୋଜନା (ETV Bharat Odisha)


ରାଗୁଆ ଲଙ୍କା ଭାବେ ନାଁ ରହିଛି...

ନିଜର ଗୁଣବତ୍ତା ତଥା ରାଗ ପାଇଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଲଙ୍କା । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଲଙ୍କାଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ଅଧିକ ଲାଭବାନ କରିଵା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର (Agricultural and Processed Food products Export Development Authority) APEDAର ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସୀତାକାନ୍ତ ମଣ୍ତଳ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ତପସ୍ମିନୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ କେନ୍ଦ୍ରସରକାରଙ୍କ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଓ ପ୍ରୋସେଡ୍‌ ଫୁଡ୍‌ ପ୍ରଡକ୍ଟ୍ସ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟ୍ ଓ ଅଲ୍‌ ଓଡ଼ିଶା ST/SC ଚାମ୍ବର ଓ କମର୍ସ ଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି(OSCI)ର ମିଳିତ ଆନୁକୁଲ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।

Kuchinda Chili Plan to export Global Market
ଏଗ୍ରିକଲଚର ଓ ପ୍ରୋସେଡ୍‌ ଫୁଡ୍‌ ପ୍ରଡକ୍ଟ୍ସ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟ୍ ଓ ଅଲ୍‌ ଓଡ଼ିଶା ST/SC ଚାମ୍ବର ଓ କମର୍ସ ଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି(OSCI)ର ମିଳିତ ଆନୁକୁଲ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)

ଆଗରୁ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇଛି ଆମ୍ବ:

ବିଗତ ଦିନରେ ଏପିଡାର ଉଦ୍ୟମରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆମ୍ବ ଦୁବାଇ ଓ ଲଣ୍ତନକୁ ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କୁଚିଣ୍ତା ଅଞ୍ଚଳର ଲଙ୍କାକୁ ମାଲେସିଆ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିୟ ଦେଶ ଗୁଡିକୁ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି l

Kuchinda Chili Plan to export Global Market
ଏଗ୍ରିକଲଚର ଓ ପ୍ରୋସେଡ୍‌ ଫୁଡ୍‌ ପ୍ରଡକ୍ଟ୍ସ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟ୍ ଓ ଅଲ୍‌ ଓଡ଼ିଶା ST/SC ଚାମ୍ବର ଓ କମର୍ସ ଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି(OSCI)ର ମିଳିତ ଆନୁକୁଲ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)
ଏହି ଅବସରରେ ସୀତାକାନ୍ତ ମଣ୍ତଳ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘1986ରୁ APEDA କାମ କରି ଆସୁଛି l ଦେଶର ସବୁ କୃଷି ଉତ୍ପାଦକୁ ବିଦେଶ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଓ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା କିପରି ଦେଶକୁ ଆସିବ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ସୁଦୃଢ ହେବ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ APEDA ଗଠନ ହୋଇଥିଲା l ଏହି ଭିତରେ ଅନେକ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଛୁ l ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 2025 ଜୁନ ମାସରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କ ଆମ୍ବ ଦୁବାଇ ଓ ଲଣ୍ଡନକୁ ପଠେଇଛୁ l ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଚିଣ୍ଡାର ଲଙ୍କାକୁ ଵିଦେଶ ବଜାରକୁ ପହଞ୍ଚେଇବୁ l ମାଲେସିଆ ଓ ମଧ୍ୟ ଏସୀୟ ଦେଶ ଗୁଡିକରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ବହୁତ ଚାହିଦା ରହିଛି l ଏହା ସହ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ, ଏହି ଚାଉଳକୁ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ l ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ଓ ଫାର୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କମ୍ପାନୀ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି l’
Kuchinda Chili Plan to export Global Market
ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କାକୁ ନେଇ ବିମୁଖ ଚାଷୀ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନ୍ୟତା ପାଇ ବି GI ଟ୍ୟାଗ ଅପେକ୍ଷାରେ

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଫଳିଲା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ହିମାଚଳ ଚାରାରେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତି ଚାଷ

ଫୁଲ ଚାଷରୁ ଲକ୍ଷପତି; ଦୀପାବଳିରେ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ଫୁଲ ବିକ୍ରି, ଚାଷୀ କହିଲେ ପୂର୍ବରୁ ପଡିଆ ପଡିଥିଲା ଜମି

ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଜୈବିକ ଚାଷ, ଖୋଲିଛନ୍ତି ସିଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସଂରକ୍ଷଣ କଲେଣି 9 ଦେଶୀ ଧାନ

‘ଚାଷୀ ଲାଭବାନ ହେବେ’:


ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ଚାଷୀ ମାନେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଜୁଯୁମୁରା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ମନବୋଧ ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ଲାଭାନ୍ବିତ ହେବେ । APEDAର ସହାୟତାରେ ଗତ ଥର ଦୁବାଇକୁ ଆମ୍ବ ପଠେଇଥିଲୁ l ଆଗକୁ ଗେଣ୍ଡୁଫୁଲ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ପଠେଇବାର ଯୋଜନା ରହିଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାନ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରାଯାଇ ସେଥିରେ ଭ୍ୟାଲୁ ଏଡିସନ କରିବାକୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି l’

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

KUCHINDA CHILI EXPORT GLOBAL MARKET
SAMBALPUR CHILI
କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କା
KUCHINDA CHILI EXPORT MALAYSIA
KUCHINDA CHILI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.