ଆୟଠାରୁ 232 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖି ବନ୍ଧାହେଲେ କୁବେର ରେଞ୍ଜର ରାଜେନ୍ଦ୍ର

ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ୪ଟି ଠିକଣାରେ ଏକକାଳୀନ ରେଡ୍ କରିଥିଲା । ରେଡ୍ ସମୟରେ ୨୫୨ ଗ୍ରାମ ସୁନା ଏବଂ ନଗଦ ୩ ଲକ୍ଷ ୬୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲା ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 21, 2025 at 10:14 PM IST

କଟକ: ଆୟ ବର୍ହିଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ରାହାମା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ । ଗିରଫ ପରେ ତାଙ୍କୁ କଟକର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଚାରବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ନିଜ ଆୟଠୁ 232 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଅର୍ଜିଥିଲେ ଏହି ସରକାରୀ ବାବୁ ଜଣକ । ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ, ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ୪ଟି ଠିକଣାରେ ଅକକାଳୀନ ରେଡ୍ କରିଥିଲା । ରେଡ୍ ସମୟରେ ୨୫୨ ଗ୍ରାମ ସୁନା ଏବଂ ନଗଦ ୩ ଲକ୍ଷ ୬୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ।

୮୦ ଲକ୍ଷ ୬୮ ହଜାର ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଠାବ କରିବା ସହ ଗୋଟିଏ ବହୁତଳ ପ୍ରସାଦ କୋଠା, ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ମହାଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ସହ ବାବୁଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ୫ଟି ପ୍ଲଟ ରହିଥିବା ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ଥାନା ଚାଟରା ସ୍ଥିତ ବାସ ଭବନ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସରକାରୀ ବାସ ଭବନ, ସାମନ୍ତରାୟ ପୁର ଗାଁ ସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ଘର ଆଦି ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ରେଡ୍ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ । ମୋଟ ସ୍ଥାବର, ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତି ମୂଲ୍ୟ ପାୟ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆକଳନ କରିଛି । ୧୯୮୫ ନଭେମ୍ବର ୨୬ରେ ୧୫୦୦ ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର 2021 ମସିହାରୁ 2023 ମଧ୍ୟରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିଲେ ।

ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସପି କେ. ଭି. ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଘରୁ ତଲାସି ବେଳେ ୮୦ ଲକ୍ଷ ୬୮ ହଜାର ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଠାବ କରିବା ସହ ଗୋଟିଏ ବହୁତଳ ପ୍ରସାଦ କୋଠା, ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ମହାଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ସହ ବାବୁଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ୫ଟି ପ୍ଲଟ ମିଳିଛି । ଯାହାକି ଜଣେ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ଆୟ ଅନୁସାରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୋଟ ସ୍ଥାବର, ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତି ମୂଲ୍ୟ ପାୟ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ । ଯାହାକି ନିଜ ଆୟଠୁ 232 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ," ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଡିସେମ୍ବର ୧୯, ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା । କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଚ୍ଚ ଓ୍ବାରେଣ୍ଟ ବଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ବାରା ୨ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି, ୫ ଜଣ ଡିଏସପି, ୮ ଜଣ ନିରୀକ୍ଷକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

