ETV Bharat / state

ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ‘କୃଷି ଉନ୍ନତ ସହଯୋଗୀ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ: ୩୧୪ଟି ବ୍ଲକରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ୯୬୪ କୃଷି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ କୃଷି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୩୧୪ଟି ବ୍ଲକରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ

Krushi Unnata Sahayogi programme launched 964 agriculture students to be deployed across 314 blocks.
ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ‘କୃଷି ଉନ୍ନତ ସହଯୋଗୀ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ: ୩୧୪ଟି ବ୍ଲକରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ୯୬୪ କୃଷି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 3, 2026 at 9:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Krushi Unnata Sahayogi programme, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ କୃଷି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଫସଲର ରୋଗପୋକ ନିରୀକ୍ଷଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବେ । ରାଜ୍ୟର ୩୧୪ଟି ବ୍ଲକରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ୯୬୪ ଜଣ କୃଷି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ‘କୃଷି ଉନ୍ନତ ସହଯୋଗୀ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।

ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ‘କୃଷି ଉନ୍ନତ ସହଯୋଗୀ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ: ୩୧୪ଟି ବ୍ଲକରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ୯୬୪ କୃଷି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ଓୟୁଏଟିର କୃଷି ଶିକ୍ଷା ସଦନରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୩୧୪ଟି ବ୍ଲକରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ୧୦୦ ଜଣ କୃଷକଙ୍କ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବା ସହ ୫ଟି ଫସଲ ଅମଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବେ ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ୧୦୦ ଜଣ କୃଷକଙ୍କ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବା ସହ ୫ଟି ଫସଲ ଅମଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବେ । (ETV Bharat Odisha)


ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର—ତିନି ମାସ ପାଇଁ କୃଷି ଓ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଶାଖାର ଶେଷ ବର୍ଷର ୯୬୪ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ‘ସହଯୋଗୀ’ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ୨ରୁ ୩ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ସେମାନେ e-Pest Surveillance ଓ NPSS ମାଧ୍ୟମରେ ଫସଲର ରୋଗପୋକ ସ୍ଥିତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ୧୦୦ ଜଣ କୃଷକଙ୍କ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବା ସହ ୫ଟି ଫସଲ ଅମଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବେ । ଏହାସହ କୃଷି ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରେତା, FPO, SHG ଓ PACS/LAMPS ପରିଦର୍ଶନ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ କୃଷି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇବେ ।

ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର—ତିନି ମାସ ପାଇଁ କୃଷି ଓ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଶାଖାର ଶେଷ ବର୍ଷର ୯୬୪ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ‘ସହଯୋଗୀ’ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।
ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର—ତିନି ମାସ ପାଇଁ କୃଷି ଓ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଶାଖାର ଶେଷ ବର୍ଷର ୯୬୪ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ‘ସହଯୋଗୀ’ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । (ETV Bharat Odisha)


ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ଯାଏଁ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରରେ କାମ କରିବେ ସହଯୋଗୀ । KUS App ଓ ADAPT Dashboard ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଡିଜିଟାଲ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ । ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଓ ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସାପ୍ତାହିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୃଷି ଶିକ୍ଷାକୁ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଭୂତି ସହ ଯୋଡ଼ିବା ସହ ଚାଷୀ ଓ କୃଷି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୃଷି ଶିକ୍ଷାକୁ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଭୂତି ସହ ଯୋଡ଼ିବା ସହ ଚାଷୀ ଓ କୃଷି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (ETV Bharat Odisha)


ତିନି ମାସର ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୨୧ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ /ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ସହ ସମାପ୍ତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୃଷି ଶିକ୍ଷାକୁ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଭୂତି ସହ ଯୋଡ଼ିବା ସହ ଚାଷୀ ଓ କୃଷି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ମନୋନୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠା, ନମ୍ରତା ଓ ସେବା ମନୋଭାବ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ସହ କୃଷି ବିଭାଗ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କୃଷକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
ମନୋନୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠା, ନମ୍ରତା ଓ ସେବା ମନୋଭାବ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ସହ କୃଷି ବିଭାଗ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କୃଷକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। (ETV Bharat Odisha)



ଏହି ଅବସରରେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷିର ବିକାଶ କରିବା ସହ ଏକ ମଜବୁତ କୃଷି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନୁଭୂତିରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବେ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।" ସେ ମନୋନୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠା, ନମ୍ରତା ଓ ସେବା ମନୋଭାବ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ସହ କୃଷି ବିଭାଗ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କୃଷକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ୫ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିବେ ବୋଲି ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଂହଦେଓ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ କୃଷି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।
ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ କୃଷି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । (ETV Bharat Odisha)


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସପ୍ତାହରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ଶିମିଳିପାଳରେ ଲାଗିବ ଆହୁରି ୩୦୦ କ୍ୟାମେରା, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଫୋକସ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି: ମେଧା ଓ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

AGRICULTURE STUDENT
OUAT
କୃଷି ଉନ୍ନତ ସହଯୋଗୀ
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ
KRUSHI UNNATA SAHAYOGI PROGRAMME

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.