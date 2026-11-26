କୋଟିଆରେ ଶାନ୍ତିଭଙ୍ଗ ଆଶଙ୍କା, 11ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଲାଗିଲା ନୋଟିସ: ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କଲା ଆନ୍ଧ୍ର ସିପିଏମ୍, କେନ୍ଦ୍ରର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଲା
ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସିଏଚ ଶାନ୍ତାକାର
Published : November 26, 2026 at 10:01 PM IST
କୋରାପୁଟ: ଓଡ଼ିଶାର କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କୋରାପୁଟ ପ୍ରଶାସନ ୧୧ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି । ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ୧୨୬ଟି ବଣ୍ଡ୍ (bond) ସମ୍ପାଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ନୋଟିସ୍ ଲାଗିଛି । କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ କୋରାପୁଟ ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳ (Sub-Collector) ଫାବି ରସିଦ୍ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଅଶାନ୍ତିକର ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସେତେବେଳେ ଏକ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ (FIR) ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ନୋଟିସ୍ଗୁଡ଼ିକ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ‘କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶ ଥିଲା, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ’, ଗୃହରେ ଦୃଢ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଲେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି (ସତୀଶଙ୍କ ସମେତ) ନୋଟିସ୍ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜର ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଗିରଫଦାରୀର ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ ।
ପ୍ରଶାସନର ଏହି ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଏବଂ ଜନଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସିପିଏମ୍ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି। କୋଟିଆର ବିବାଦୀୟ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସୀମା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ।
ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଦାବି କରିଛି । ସିପିଏମ୍ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମାରି ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓ ଓ କୋରାଡା ଈଶ୍ୱର ରାଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଭୟ ଓ ଅସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ।
ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ନୋଟିସ୍ ଲଗାଇ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଆନ୍ଧ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଥିବା ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଚାପ ପକାଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସୀମା ବିବାଦର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରାନ୍ତୁ ବୋଲି ସିପିଏମ୍ ନେତାମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବନ୍ଦ ନହେଲେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନର ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ, ଅନ୍ୟପଟେ ଆନ୍ଧ୍ରର ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବିରୋଧ ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏସବୁ ଭିତରେ ୨୭ ତାରିଖରେ କୋର୍ଟ ହାଜିରା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସାଲୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଜନ ଦୋରା ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୀରବତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ