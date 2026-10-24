କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ: ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ; ବିଜେପି କହିଲା-'କୋଟିଆ ପାଇଁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ରହିଛି ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ'
କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ନେଇ କଠୋର ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର । ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : October 24, 2026 at 11:29 PM IST
KOTIA POLITICS, ଭୁବନେଶ୍ୱର: କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଠୋର ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡିଶା ସରକାର । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ କୋର୍ଟ ଅବମାନନା ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ଓଡିଶା ସରକାର । କୋଟିଆରେ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବିଜୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଅବମାନନା କରିବାକୁ ନେଇ ଏହି ମାମଲା ଆଜି ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି । ମାମଲା ନମ୍ବର ହେଉଛି ୬୬୭୨୭/୨୦୨୬ । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଜି. ସାଇ ପ୍ରସାଦ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଅନିଲ ଚନ୍ଦ୍ର ପୁନେଠା, ଗୃହ ସଚିବ କୁମାର ବିଶ୍ୱଜିତ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଚିବ, ମୁତାଲା ରାଜୁ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭି. ଆର୍. କେ. ତେଜା, ପାର୍ବତୀପୁରମ ମନ୍ୟମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏନ୍. ପି. ରବିଶଙ୍କର ରେଡ୍ଡୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି ।
କୋଟିଆରେ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କରାଇବାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛି । ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିନିଧି ରହିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଏହା ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । "୧୯୩୬ ମସିହାରୁ କୋଟିଆ ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଶାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଛି । କୋଟିଆକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଭାବେ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ । ଏହାକୁ ନେଇ ୧୯୬୮ ମସିହାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ହୋଇଥିଲା । ମାମଲାର ବିଚାର ସମୟରେ କୋଟିଆ ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜରେ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅଦାଲତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଅର୍ଥାତ୍, ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ୨୦୦୬ ମସିହାରେ ଏହି ମାମଲା ଖାରଜ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଥିଲା । ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର କୋଟିଆରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ ଏହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଅବମାନନା ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ।
ସେହିପରି କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଓ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ବିବାଦରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ସୂଚନା ଦେବେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ । ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ କୋଟିଆ ଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ତୁଟୁନି କୋଟିଆ ବିବାଦ, କେବେ ହେବ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ?
କୋରାପୁଟର କୋଟିଆ ଗ୍ରାମ ପୁଞ୍ଜ ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କରିଆସୁଛନ୍ତି । କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କୋଟିଆ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ୧୦/୧୯୬୮ରେ ମାମଲା ଦାଏର କରିଥିଲେ । ଗତ ୨୦୦୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩ ତାରିଖରେ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଅଦାଲତ । ନିକଟରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର କୋଟିଆ ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜ ଅଧୀନ କିଛି ଗ୍ରାମରେ ପଞ୍ଚାୟତ ତଥା ମଣ୍ଡଳ ପରିଷଦ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଏହାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଇଜଲାସରେ ଏକ ଅବମାନନା ପିଟିସନ ଦାଏର କରିଥିଲେ, ଯାହା ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି ।
ବିଜେଡ଼ି ଶାସନ ସମୟରେ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୧୦୮,୫୩,୧୨,୩୩୯ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମକୁ ରାସ୍ତା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୃହ, ଆବାସିକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ, ମିଶନଶକ୍ତି ଗୃହ, ୧୦ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ବଜାର ପିଣ୍ଡି, ଥାନା ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଟାଓ୍ଵାର ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୋଟିଆରେ ରଥଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି l
ତେବେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ କହିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ଦୀର୍ଘ ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହୋଇଥିବା ଲଢ଼େଇ ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନାହିଁ । ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଦିଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ l ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ । ତେଣୁ ଏହାକୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଆମେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଏହି ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିରୋଧରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ l
ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଆମେ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛୁ ।
୨୦୦୬ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମୂଳ ମାମଲା ଖାରଜ ହେଇଥିଲା l ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ଅଦାଲତରେ ଅବମାନନା ମାମଲା ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ୨୦୦୬ ମସିହାରେ ମୂଳ ମାମଲା ଖାରଜ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅବମାନନା ମାମଲା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା,ସେହି ମାମଲା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିନଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମତଦାନ ହାର ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା । ମାତ୍ର ୧୨ରୁ ୧୩ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟର ମତଦାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓଡିଶା ସରକାର ଯେତେବେଳେ କୋଟିଆରେ ପଂଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କରିଥିଲେ, 87 ପ୍ରତିଶତ ମତାଦାନ ହେଇଥିଲା କୋଟିଆରେ l
ସେପଟେ କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। କୋଟିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। କୋଟିଆର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଗସ୍ତ କରିବ । ଏଥିରେ ସେ ନିଜେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ସାମିଲ ହେବେ । ଏଥିସହ କୋଟିଆରେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ଭୋଟର ତାଲିକା ଓ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦସ୍ତାବିଜର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଞ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ସେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ କୋଟିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି କୋଟିଆ ପାଇଁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ l ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଟିମ ପଠେଇବା, କୋଟିଆ ବିଷୟରେ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନୈତିକ ଅଧିକାର ଅଛି | ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କୋଟିଆ ଗସ୍ତ କରିବ ବିଜେଡିର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'କୋଟିଆ ପାଇଁ ଲଢେଇ ନକରି ଆନ୍ଧ୍ର ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା', ବିତର୍କ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର