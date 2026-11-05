ଆନ୍ଧ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ; କୋଟିଆର 4 ଗ୍ରାମର ମତଦାନ ହାର 49.83 ପ୍ରତିଶତ
ଓଡିଶା ପ୍ରଶାସନ ତଥା ରାଜନୈତିକ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନକରି କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୋଟ ଦେଇ ଆସିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସିଚଏ ଶାନ୍ତାକାର
Published : November 5, 2026 at 11:03 PM IST
କୋରାପୁଟ: ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କୋଟିଆ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର କୋଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଓଡିଶା ପ୍ରଶାସନ ତଥା ରାଜନୈତିକ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନକରି କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ସାରିକି, କୁରୁକୁଟି ଓ ତୋନମ ଯାଇ ଭୋଟ ଦେଇ ଆସିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏହି ଦୁଇଟି ପଂଚାୟତ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଟିଆ ପଂଚାୟତର ଗଞ୍ଜେଇପଦର, ନେରେଡିବାଲାସା, ଫାଟୁସିନେରୀ ଓ ଫଗୁଣସିନେରୀ ଗ୍ରାମ, ଯାହାକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରେକର୍ଡରେ ଗଞ୍ଜାଇଭଦ୍ରା, ନେରଲା ଭାଲାସା, ପଟ୍ଟୁଚେନ୍ନୁରୁ ଓ ପାଗୁଲୁ ଚେନ୍ନୁରୁ ଭାବେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ପଂଚାୟତ ଭାବେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବୁଥ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ।
ଓଡ଼ିଶାର କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ମତଦାନ ହାର ୪୯.୮୩ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୋଟ ୪ ହଜାର ୮୫୦ ଜଣ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨ ହଜାର ୪୧୭ ଜଣ ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ କୁରୁକୁଟିରେ ସର୍ବାଧିକ ୭୩.୬୯ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଥିବାବେଳେ ନେରଲା ଭାଲାସାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୩୧.୫୯ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ସାରିକା ପିଏସ୍-୧୦ରେ ୫୦.୪୦ ପ୍ରତିଶତ, ପାଗୁଲୁ ଚେନ୍ନୁରୁରେ ୪୨.୪୪ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ପଟ୍ଟୁଚେନ୍ନୁରୁରେ ୪୭.୭୦ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଛି।
କୁରୁକୁଟିରେ ୧,୨୦୫ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୮୮୮ ଜଣ, ସାରିକାରେ ୭୪୬ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩୭୬ ଜଣ, ନେରଲା ଭାଲାସାରେ ୧,୨୬୦ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩୯୮ ଜଣ, ପାଗୁଲୁ ଚେନ୍ନୁରୁରେ ୫୦୯ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୧୬ ଜଣ ଏବଂ ପଟ୍ଟୁଚେନ୍ନୁରୁରେ ୧,୧୩୦ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫୩୯ ଜଣ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ୫ଟି ଗାଁରେ ଅଧାରୁ କମ୍ ଭୋଟର ମତଦାନ କରିଥିବାବେଳେ କୁରୁକୁଟିରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ମତଦାନ ହୋଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଫେଲ ମାରିଲା ଆନ୍ଧ୍ର ଚାଲ; ଭୋଟ ଦେବାରୁ ଓହରିଲେ ଝୁମଡାଙ୍ଗବାସୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବା ଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପ୍ରତିଶୃତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ