ଜନଗଣନାରେ ସହଯୋଗ ନକରି କୋଟିଆର ଦୁଇ ଆଦିବାସୀ ଗିରଫ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଆନ୍ଧପ୍ରଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ

କୋଟିଆକୁ ନେଇ ପୁଣି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ । ଜନଗଣନାରେ ଅସହଯୋଗ ଅଭଯୋଗରେ କୋଟିଆର ଦୁଇ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବାବେଳେ ଆନ୍ଧପ୍ରଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁମ୍ମିଦି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି।

Andhra Pradesh Minister Sandhya Rani
ଆନ୍ଧପ୍ରଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁମ୍ମିଦି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 27, 2026 at 9:31 AM IST

Kotia Dispute , କୋରାପୁଟ: ପୁଣି କୋଟିଆକୁ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଘନେଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତର 21ଟି ବିବାଦୀୟ ଗାଁରେ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଘର ତାଲିକା ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତର ଉପର ସେମ୍ବି ଗ୍ରାମରେ ଜନଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ କୋଟିଆ ପୋଲିସ ଦ୍ବାରା ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଆନ୍ଧ୍ର ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁମ୍ମିଦି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ଉପରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତର 21 ଗ୍ରାମ ଉପରେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ପୁଣି ଥରେ ଉଭା ହୋଇଛି ।

ଜନଗଣନାରେ ଅସହଯୋଗ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ:

ଗତ ଶନିବାର(ଏପ୍ରିଲ 25) ଦିନ କୋଟିଆରେ ଜନଗଣନା ସମୟରେ ଅସହଯୋଗ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପର ସେମ୍ବି ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ତାଡିଙ୍ଗି ପିଲୁକା ଏବଂ ତାଡିଙ୍ଗି ଚିରଞ୍ଜୀବୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଏନେଇ ଆନ୍ଧ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ପାର୍ବତୀପୁରମ ମାନ୍ୟମ ଜିଲ୍ଲାର ସାଲୁରରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା କୋଟିଆ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ:

ଗିରଫଦାରୀ ଉପରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ-ଓଡିଶା ସୀମାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ 21ଟି ଗ୍ରାମ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସାଲୁର ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ସାଲୁର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନରେ ପଡ଼ିଥାଏ । ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପ୍ରାୟତଃ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆଦିବାସୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଉଛି ଏବଂ ଅସହଯୋଗ ବାହାନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛି ।

ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁମ୍ମିଦି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଲୁର ମଣ୍ଡଳର ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମ, ଏବଂ ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅଂଶ ଭାବରେ ଗଣନା କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ଏହି ମାମଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଠାଇବେ ।"

ବିବାଦ କ’ଣ..?

ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏକ ବିବାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଆନ୍ଧପ୍ରଦେଶର ବିଜୟନଗରମ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏଠାରେ ଥିବା 21ଟି ଗାଁକୁ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ । ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ କୋଟିଆକୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଓ ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ

