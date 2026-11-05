ଓଡ଼ିଶାର ବିରୋଧ ପରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଥ୍ କଲା ଆନ୍ଧ୍ର, ଭୋଟ୍ ଦେଲେ କୋଟିଆ ଭୋଟର
Kotia Polling:କୋରାପୁଟ ପ୍ରଶାସନର କଡ଼ା ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ନରେଡ଼ିବାଲାସା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପୋଲିଂ ବୁଥ୍କୁ ସୀମାନ୍ତ ସାରିକା ଗ୍ରାମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସିଏଚ.ଶାନ୍ତାକାର
Published : November 5, 2026 at 12:35 PM IST
କୋରାପୁଟ: ଓଡ଼ିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ବିବାଦୀୟ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କଡ଼ା ନଜର ଓ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ (ZP) ନିର୍ବାଚନ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ନରେଡ଼ିବାଲାସା 2 କିମି ଦୂରରେ ଥିବା ସାରିକି (Sariki) ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଥ୍ କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର । ସେପଟେ ଗଳାବାଟ ଦେଇ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ସୀମାନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ନରେଡ଼ିବାଲାସା ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର:
ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ରାଜନୈତିକ ନେତା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ ପରେ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗତକାଲି ନରେଡ଼ିବାଲାସା (Narediwalasa) ଠାରେ ଏକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଗଞ୍ଜେଇପଦର (Ganjeipadar) ଅଞ୍ଚଳର ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରେ 'ଗଞ୍ଜେଇଭଦ୍ର' (Ganjeibhadra) ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।
ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀ ବିଧାୟକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ କହିଛନ୍ତି, "ସବୁ ଦଳର ନେତାମାନେ ଏକ ହୋଇ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ବୁଥ କରିବାକୁ ଦେଇନାହୁଁ । କୋଟିଆ ଆମର ଥିଲା, କୋରାପୁଟର ସ୍ବାଭିମାନ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ଅଛି ଓ ରହିବ । ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଆନ୍ଧ୍ର 4ରୁ 5ଟି ଏଜେଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି । ଏଥିପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ । ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ପଶି ଆନ୍ଧ୍ର ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଆବଶ୍ୟକ ।"
ସାରିକି ଉପରେ ନଜର:
ତେବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରିକି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି । ଏହା ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଏକ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଯାହା ନରେଡ଼ିବାଲାସା ଠାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜେଇପଦରର ଭୋଟରମାନେ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ସାରିକି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଜର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ କି ନାହିଁ, ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କା ଭରି ରହିଥିଲା ।
ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ‘2 ଦିନ ଧରି ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ଥିଲା । ଆଜି ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିଛି । ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଯାଇ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା କିଛି କୋଟିଆବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଅଟକା ଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ, ଯଦି ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଭୋଟ ଦେବେ ତେବେ ସରକାର କଠୋର ପଦକ୍ଷପ ନେବେ । ଯଦି କୋଟିଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି ତେବେ ନରମ ନୁହେଁ ଚରମପନ୍ଥୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।"
ଗଳାବାଟ ଦେଇ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି !
ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ, ବିଶେଷକରି ସୀମା ଦେଇ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାର କୋଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତୁ । ତେବେ ଓଡିଶା ପ୍ରଶାସନ ତଥା ରାଜନୈତିକ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନକରି କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ସାରିକି ଯାଇ ଭୋଟ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।
‘ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ରାସନକାର୍ଡ କାଟିଦେବା ଦରକାର’
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ବାହୀନିପତି କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ସୀମାର 1 କିମି ଦୂରରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିଂ ବୁଥ କରିଛି । ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଅନେକ ବିବାଦ ପରେ କେହି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ନଥିଲେ । ଏ ବର୍ଷ ଭୋଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାକୁ ଚାଲି ଗଲେଣି । ପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ ଆସି କହିଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ବୁଥ୍ କରିବୁ ନାହିଁ । ଏହା ସମାଧାନ ନୁହେଁ । ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ ଯେ, କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର । ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭୋଟ ଓ ରାସନ କାଟିଦେବା ଦରକାର । ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ନେତୃତ୍ବ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ । ପ୍ରଶାସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ, ସେମାନେ ଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଅସଲ କଥା ଉପରକୁ ଯାଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏହି ବିବାଦର କେମିତି ସମାଧାନ ହେବା ତାହା ଉପରେ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
କୋଟିଆ ପରେ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼: ଓଡ଼ିଶା ଗାଁରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଭୋଟର କାର୍ଡ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେବେ 103 ପରିବାର
କୋଟିଆ ପରେ ଧୁଳିପୁଟରେ ଓଡିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ଛକାପଞ୍ଝା; ସୀମାନ୍ତ ଗାଁରେ ଡେରା ପକାଇଛି ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରଶାସନ, ଭୋଟ ପାଇଁ ଉସୁକାଉଛି ପଡୋଶୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ