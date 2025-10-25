ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଜୈବିକ ଚାଉଳରୁ ତିଆରି କୋଠ ଭୋଗ
କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅମୃତ ଅନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଜୈବିକ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଉଣ୍ଟର ।
Published : October 25, 2025 at 4:23 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରାରୁ ଜୈବିକ ଚାଉଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ କୋଠ ଭୋଗ । ବରଗଡ଼, କଟକ ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୈବିକ ଚାଷ କରାଯାଉଛି । ବଳଭଦ୍ର ଜୈବିକ ଚାଷ ମିଶନରେ ଜୈବିକ ଚାଷ ପାଇଁ କୃଷକଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ।
ଅମୃତ ଅନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ:
କୃଷି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "କୃଷି ବିଭାଗ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଠ ଭୋଗ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛୁ । ସେଥିପାଇଁ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅମୃତ ଅନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନିଆଳି, ବରଗଡ଼ର ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ବୋରିଗୁମା ଓ କୋଟପାଡରେ ସେହି ଜୈବିକ ଅନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । କୋଠ ଭୋଗରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ଲାଗିବା ଲାଗି ସେହି ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି । ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ସହଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କୋଠ ଭୋଗ ଲଗାଯିବ ।"
ଜୈବିକ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୋଗ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ:
କୃଷି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ସୁଆର ଓ ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିଯୋଗର ସେବାୟତଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ଅଛୁ । ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ମହାପ୍ରସାଦରେ ଲାଗି କରାଯାଇ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇପାରିବ । କୋଠ ଭୋଗ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବୁ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି । କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଅଧିକ ଜୈବିକ ଚାଉଳର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମନସ୍ତ କରିଛୁ । କେବେ କାଉଣ୍ଟର ହେବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କହିପାରୁ ନାହିଁ । ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ ।"
ଜୈବିକ ଚାଉଳର ପରୀକ୍ଷଣ ଚାଲିଛି:
ଜୈବିକ ଚାଉଳରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମେ କୋଠ ଭୋଗ, ପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ମହାପ୍ରସାଦର କିଛି ଭାଗ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ୫ ଶହ ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ । ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ପଦ୍ମ କେଶରୀ, ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଗ, ଝିଲ୍ଲୀ ଓ କଳା ଜିରା ଚାଉଳକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ସୁଆର ଓ ମହାସୁଆର ନିଯୋଗର ସେବକ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଚାଉଳ ଆଣି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଅବସ୍ଥାନ ସମୟରେ ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ାରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ । ଅମଳର କିଛି ମାସରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଆସିଥିଲା । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆବଶ୍ୟକ ମାନ ଆସୁ ନାହିଁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
କୋରାପୁଟ ଅମୃତ ଅନ୍ନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଆଡମଣ୍ଡପ କୋଠଭୋଗ
ଜୈବିକ ଚାଉଳ ପରେ ଜୈବିକ ପରିବା ମଧ୍ୟ ହେବ ସାମିଲ:
ବଳଭଦ୍ର ଜୈବିକ ଚାଷ ମିଶନରେ ଜୈବିକ ଚାଷ ପାଇଁ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି । କୋଠ ଭୋଗ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିମାଣର ଚାଉଳ ଅମଳ ହେବ । ଯଦି ବଳକା ରହେ କିଛି ପରିମାଣର ମହାପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ । ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଜୈବିକ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଉଣ୍ଟର । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜୈବିକ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର