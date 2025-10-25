ETV Bharat / state

ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଜୈବିକ ଚାଉଳରୁ ତିଆରି କୋଠ ଭୋଗ

କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅମୃତ ଅନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଜୈବିକ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଉଣ୍ଟର ।

Puri Sri Mandir
Puri Sri Mandir (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 25, 2025 at 4:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରାରୁ ଜୈବିକ ଚାଉଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ କୋଠ ଭୋଗ । ବରଗଡ଼, କଟକ ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୈବିକ ଚାଷ କରାଯାଉଛି । ବଳଭଦ୍ର ଜୈବିକ ଚାଷ ମିଶନରେ ଜୈବିକ ଚାଷ ପାଇଁ କୃଷକଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ

Kotha Bhoga from organic rice to be offered to the Lords Puri Sri Mandir Temple (ETV Bharat Odisha)

ଅମୃତ ଅନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ:

କୃଷି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "କୃଷି ବିଭାଗ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଠ ଭୋଗ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛୁ । ସେଥିପାଇଁ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅମୃତ ଅନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନିଆଳି, ବରଗଡ଼ର ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ବୋରିଗୁମା ଓ କୋଟପାଡରେ ସେହି ଜୈବିକ ଅନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । କୋଠ ଭୋଗରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ଲାଗିବା ଲାଗି ସେହି ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି । ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ସହଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କୋଠ ଭୋଗ ଲଗାଯିବ ।"

ଜୈବିକ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୋଗ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ:

କୃଷି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ସୁଆର ଓ ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିଯୋଗର ସେବାୟତଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ଅଛୁ । ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ମହାପ୍ରସାଦରେ ଲାଗି କରାଯାଇ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇପାରିବ । କୋଠ ଭୋଗ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବୁ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି । କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଅଧିକ ଜୈବିକ ଚାଉଳର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମନସ୍ତ କରିଛୁ । କେବେ କାଉଣ୍ଟର ହେବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କହିପାରୁ ନାହିଁ । ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ ।"

ଜୈବିକ ଚାଉଳର ପରୀକ୍ଷଣ ଚାଲିଛି:

ଜୈବିକ ଚାଉଳରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମେ କୋଠ ଭୋଗ, ପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ମହାପ୍ରସାଦର କିଛି ଭାଗ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ୫ ଶହ ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ । ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ପଦ୍ମ କେଶରୀ, ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଗ, ଝିଲ୍ଲୀକଳା ଜିରା ଚାଉଳକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ସୁଆର ଓ ମହାସୁଆର ନିଯୋଗର ସେବକ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଚାଉଳ ଆଣି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଅବସ୍ଥାନ ସମୟରେ ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ାରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ । ଅମଳର କିଛି ମାସରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଆସିଥିଲା । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆବଶ୍ୟକ ମାନ ଆସୁ ନାହିଁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

କୋରାପୁଟ ଅମୃତ ଅନ୍ନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଆଡମଣ୍ଡପ କୋଠଭୋଗ

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି ହେଲା 'ଜୈବିକ ଚାଉଳ'ରେ ମହାପ୍ରସାଦ

ଜୈବିକ ଚାଉଳ ପରେ ଜୈବିକ ପରିବା ମଧ୍ୟ ହେବ ସାମିଲ:

ବଳଭଦ୍ର ଜୈବିକ ଚାଷ ମିଶନରେ ଜୈବିକ ଚାଷ ପାଇଁ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି । କୋଠ ଭୋଗ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିମାଣର ଚାଉଳ ଅମଳ ହେବ । ଯଦି ବଳକା ରହେ କିଛି ପରିମାଣର ମହାପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ । ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଜୈବିକ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଉଣ୍ଟର । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜୈବିକ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ।



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ଜୈବିକ ଚାଉଳରୁ ମହାପ୍ରସାଦ
SRI JAGANNATH TEMPLE PURI
ORGANIC RICE FOR MAHAPRASAD
KOTHA BHOGA FROM ORGANIC RICE
AMRUT ANNA ORGANIC RICE PROJECT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.