ତୁଟୁନି କୋଟଗଡ଼ ବିଡ଼ିଓ-ବ୍ଲକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବିବାଦ; ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲା ଓଏଏସ୍ ସଂଘ, ନିଜ ଅଭିଯୋଗରେ ଅଟଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା
ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ବେଳେ ହୋ-ହାଲ୍ଲା । ବିଡ଼ିଓ-ଅଧକ୍ଷାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା କମିବାର ନା ନେଉନି | ରିପୋର୍ଟ-ବାଳକୃଷ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚି
Published : August 19, 2026 at 8:18 PM IST
ଫୁଲବାଣୀ: କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କୋଟଗଡ଼ରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ବେଳେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବ୍ଲକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ନଦେଇ ବିଡିଓ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ କୋଟଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପିଙ୍କି କହଁର। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଡିଓଙ୍କ ସମେତ ଓଏଏସ୍ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜ ଅଭିଯୋଗରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା।
୩୦ ମିନିଟ୍ ବନ୍ଦ ରହିିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
କୋଟଗଡ଼ରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସଭା ମଞ୍ଚ ନିକଟରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଉତ୍ତେଜନା। ବ୍ଲକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପିଙ୍କି କହଁର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଜିରିମିୟ ସୁନାମାଝିଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ମଞ୍ଚ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ। ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନକୁ ନେଇ ବିଡିଓଙ୍କ ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ବାକ୍ବିତଣ୍ଡା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ଯେ, ପ୍ରାୟ ୩୦ ମିନିଟ୍ ଧରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଏପରିକି ପ୍ୟାରେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
ପୋଲିସ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଶାନ୍ତ ହେଲା ପରିସ୍ଥିତି
ହଙ୍ଗାମା ମଧ୍ୟରେ ସଭା ମଞ୍ଚରେ ଥିବା ପୋଡିୟମ୍ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସଭା ବନ୍ଦ କରି ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯିବାକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଘୋଷଣା କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରେ ପୋଲିସ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପରେ ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାସାରା ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କୋଟଗଡ଼ ବିଡିଓଙ୍କ ସମେତ ଓଏଏସ୍ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ କୋଟଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପିଙ୍କି କହଁର ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅଭିଯୋଗରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବିଡିଓ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସମ୍ମାନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରୀ ମଞ୍ଚରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭଳି ଏକ ଜାତୀୟ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣା ଏବେ କୋଟଗଡ଼ ସମେତ ସମଗ୍ର କନ୍ଧମାଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ- ବିଡିଓ ଚିନ୍ମୟା ମହାନନ୍ଦ
ଏ ନେଇ ବିଡିଓ ଚିନ୍ମୟା ମହାନନ୍ଦ କହନ୍ତି, 'ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ । ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଜାୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି' ବୋସି କହିଛନ୍ତି ବିଡିଓ ।
ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାବେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ତାଙ୍କର ଅଧିକାର- ପିଙ୍କି କହଁର
ଅନ୍ୟପଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ପିଙ୍କି କହଁର କହିଛନ୍ତି, 'ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ତାଙ୍କର ଅଧିକାର । ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଡିଓଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଉ' ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ଯୌତୁକ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଘରୋଇ ହିଂସାମୁକ୍ତ ଘର ଗଠନ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ'- ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପାୱାରବୋଟ ଓ ଡ଼ଙ୍ଗା ଯୋଗାଅ, ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ