'ପାରା ସିଟିଂ କ୍ରିକେଟ': ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଗଞ୍ଜାମର କୋଟା ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଖେଲିବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍

'ପାରା ସିଟିଂ କ୍ରିକେଟ': ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଗଞ୍ଜାମର କୋଟା ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଖେଲିବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍
ଯୁବକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : June 6, 2026 at 6:11 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଜନ୍ମରୁ ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ନିଜକୁ କେବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥିଲେ ସେ । ମନରେ ଦୃଢ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଅଭ୍ୟାସ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଦେଇଛି ସଫଳତା । ଭାରତୀୟ ଟିମର 'ପାରା ସିଟିଂ' କ୍ରିକେଟ ଟିମରେ ଏକମାତ୍ର ଓଡିଆ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ଭାବରେ ଚୟନ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୌରବ । ସେ ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କୋଟା ଲକ୍ଷ୍ମଣ । ତାଙ୍କର ସଫଳତା ପଛର ସଙ୍ଘର୍ଷ କାହାଣୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଉଦାହରଣ ସେତିକି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ । ଦେଖିବା 'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ...
କୋଟା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଡ୍ଡି । ତାଙ୍କ ଘର, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚିକିଟି ବ୍ଳକ ଝାଟିପଦର ଗ୍ରାମରେ । ଜନ୍ମରୁ ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ନିଜକୁ କେବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବୋଲି ବିବେଚନା କରି ଘରେ ଚୁପ ହୋଇ ବସିନଥିଲେ । ବରଂ ନିଜ ମନରେ ରହିଥିବା କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହକୁ ନେଇ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଅଭ୍ୟାସ । ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଫଳତାର ସୋପାନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଶେଷରେ 'ପାରା ସିଟି୍ଂ' କ୍ରିକେଟ ଟିମର ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଏକମାତ୍ର ଓଡିଆ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ଭାବରେ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି କୋଟା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ।
ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ-
ପାରା ସିଟିଂ କ୍ରିକେଟରେ ଜଣେ ବ୍ୟାଟସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ କୋଟା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବସି ବସି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳରେ ଭଲ ବେଟିଂ କରନ୍ତି । ପଡିଆକୁ ଓଲ୍ଲାଇବା ସମୟରେ ପ୍ରତେକ ବଲକୁ କିପରି ଛକା, ଚୌକା ମାରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିବେ ତାହାରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ । ଏପରିକି ବେଟିଂ ସହିତ ଓ୍ବିକେଟ୍ କିପିଙ୍ଗ୍ କରି ନିଜ ଗ୍ରାମ ଠାରୁ ପାଉଥିବା ସଫଳତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ।
ଆସନ୍ତା ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ରହିଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଓଡିଆ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ପାରା ସିଟିଙ୍ଗ୍ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବେ କୋଟା ଲକ୍ଷ୍ମଣ । ଭାରତୀୟ ଟିମରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ସେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ କିପରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ଦିନରାତି ଏକ କରି ସାଥୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ।
ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଓ କୋଟା କାନ୍ତାମ୍ମାଙ୍କ ପୁଅ କୋଟା ଲକ୍ଷ୍ମଣ । ଜନ୍ମରୁ ଚାଲିବା ନିମନ୍ତେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସକ୍ଷମ ନଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ପାରା ସିଟିଙ୍ଗ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷୀତ ହେବା ଏବଂ ନିଜ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଗୋଡ଼ରେ ଖେଳପଡିଆରେ ବସି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ସହିତ ଏହାକୁ ନେଇ କ୍ୟାରିଅର ଗଢିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡା ଭଳି ମାତ୍ର ୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାପା ଛାଡି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଆରପାରିକୁ । ଏଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା କୋଟା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ।
ତିନି କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି-
ଏପରିକି ଗ୍ରାମରେ ଖେଳପଡ଼ିଆ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରାୟ ତିନି କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି କୋଟା ଲକ୍ଷ୍ମଣ । ପ୍ରଥମେ ସେ 2025 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ହୋଇଥିବା ପାରା ସିଟିଙ୍ଗ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରି ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ ଓ କିପିଙ୍ଗ୍ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଓ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ।
ପରେ 2026 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ୧ ଓ ୨ ତାରିଖରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି କୋଟା ଲକ୍ଷ୍ମଣ । ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଭାରତ ସହିତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ନେପାଳ ଓ ବାଂଲାଦେଶର ଖେଳାଳି ମାନେ ଖେଳିବେ । ଭାରତୀୟ ଟିମରେ କୋଟା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍ଥାନୀତ ହେବା ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯିବା ପାଇଁ ଚୟନ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ।
ସେପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଉଭୟ ବ୍ୟାଟିଂ ଓ ଓ୍ବିକେଟ୍ କିପିଂ ଭଲ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଗାଁ ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗର୍ବ ଆଣିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ । ସେପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମରେ ନିଜ ମାଁଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି । ଗ୍ରାମରେ ଚାଷ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର । ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପାରା ସିଟିଂ କ୍ରିକେଟ କ୍ରୀଡାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ଅନେକ ମ୍ୟାଚରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ସହିତ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ଏହି ଯୁବ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର