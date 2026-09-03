ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁରରେ କୋଶଳ ସେନାର ଆନ୍ଦୋଳନ; ଏମ୍ସ ସ୍ଥାପନ ଦାବି, ଏମଏମଡିଆରକୁ ବିରୋଧ

ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା

koshal sena protest sambalpur
କୋଶଳ ସେନାର ଆନ୍ଦୋଳନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 3, 2026 at 8:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଶଳ ସେନାର ଆନ୍ଦୋଳନ l ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି କୋଶଳ ସେନା l ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏମ୍ସ ସ୍ଥାପନ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ WODC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ, ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲର ଉନ୍ନତିକରଣ ଦାବି ସହ ଏମଏମଡିଆର ବିଲକୁ ବିରୋଧ କରି କୋଶଳ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସିଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି l

କୋଶଳ ସେନାର ଆନ୍ଦୋଳନ (ETV Bharat Odisha)
ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଧୂଚୁରାପଡ଼ା ଛକରୁ କୋଶଳ ସେନାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ, ଗୋଲବଜାର, ପୀର ବାବା ଛକ ଦେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆରଡ଼ିସିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପହଂଚି ସେଠାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ l ମୁଖ୍ୟତଃ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏମ୍ସ ସ୍ଥାପନ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ WODCର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, MMDR ବିଲ ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଫ୍ଲାଗ କାର୍ଡ ଧରି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାରାବାଜି କରାଯାଇଥିଲା l
koshal sena protest sambalpur
କୋଶଳ ସେନାର ଆନ୍ଦୋଳନ (ETV Bharat Odisha)



ଏହି ଅବସରରେ କୋଶଳ ସେନାର ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ଅଶୋକ ଛତର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର ଅଢେଇ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି । ସେମାନେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏମ୍ସ ସ୍ଥାପନର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶୃତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ ହୋଇନାହିଁ l ଏହି ପ୍ରତିଶୃତି ନିଜେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଦେଇଥିଲେ l

koshal sena protest sambalpur
କୋଶଳ ସେନାର ଆନ୍ଦୋଳନ (ETV Bharat Odisha)

ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, "ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇ ପଡିଛି l ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା l MMDR ବିଲକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ l ଏହା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଖଣି ଖାଦାନ ଲୁଟ କରିବାରର ଏକ ନିୟମ ଅଟେ l WODCର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ତୁରନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉ ।"

koshal sena protest sambalpur
କୋଶଳ ସେନାର ଆନ୍ଦୋଳନ (ETV Bharat Odisha)


ଏହି ସବୁ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି କୋଶଳ ସେନା l

koshal sena protest sambalpur
କୋଶଳ ସେନାର ଆନ୍ଦୋଳନ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସମ୍ବଲପୁର ବାଘଲତ ଗାଁରେ ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ବିକାଶ ! ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୁଅନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ରୋଗୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR KOSHAL SENA
ସମ୍ବଲପୁର କୋଶଳ ସେନା
AIIMS DEMAND
MMDR ACT
KOSHAL SENA PROTEST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.