ସମ୍ବଲପୁରରେ କୋଶଳ ସେନାର ଆନ୍ଦୋଳନ; ଏମ୍ସ ସ୍ଥାପନ ଦାବି, ଏମଏମଡିଆରକୁ ବିରୋଧ
ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : September 3, 2026 at 8:22 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଶଳ ସେନାର ଆନ୍ଦୋଳନ l ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି କୋଶଳ ସେନା l ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏମ୍ସ ସ୍ଥାପନ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ WODC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ, ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲର ଉନ୍ନତିକରଣ ଦାବି ସହ ଏମଏମଡିଆର ବିଲକୁ ବିରୋଧ କରି କୋଶଳ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସିଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି l
ଏହି ଅବସରରେ କୋଶଳ ସେନାର ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ଅଶୋକ ଛତର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର ଅଢେଇ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି । ସେମାନେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏମ୍ସ ସ୍ଥାପନର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶୃତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ ହୋଇନାହିଁ l ଏହି ପ୍ରତିଶୃତି ନିଜେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଦେଇଥିଲେ l
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, "ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇ ପଡିଛି l ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା l MMDR ବିଲକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ l ଏହା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଖଣି ଖାଦାନ ଲୁଟ କରିବାରର ଏକ ନିୟମ ଅଟେ l WODCର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ତୁରନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉ ।"
ଏହି ସବୁ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି କୋଶଳ ସେନା l
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସମ୍ବଲପୁର ବାଘଲତ ଗାଁରେ ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ବିକାଶ ! ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୁଅନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ରୋଗୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର