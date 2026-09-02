ପେଶା ଶ୍ରମିକ, ନିଶା ଚିତ୍ରକଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ, କୋରାପୁଟର ନିଆରା ପ୍ରତିଭା ଭୂଷଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ
କୋରାପୁଟ ଦଶମନ୍ତପୁର ଗିଲ୍ଲିଗୁମ୍ମା ଗାଁର ଭୂଷଣ ଖୋସ୍ଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ 20 ଟଙ୍କା ଉପହାର, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପ୍ରତି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 2, 2026 at 4:45 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର/କୋରାପୁଟ: ନା ସେ କୌଣସି ତାଲିମ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଚିତ୍ରକଳା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ନା କୌଣସି ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ତାଙ୍କ ହାତର ଶୀତଳ ସ୍ପର୍ଶରେ କଥା କହୁଛି ରଙ୍ଗ ତୂଳୀ । ଦେଖି ଦେଖି ଆଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି ଅବିକଳ ପ୍ରତିଛବି । ସବୁକିଛି ଲାଗେ ଜୀବନ୍ତ ଆଉ ବାସ୍ତବ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଲେଖିବା ସହ ଏହାକୁ ନିଜେ ଗାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି । ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା କୋରାପୁଟର ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ତଥା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭୂଷଣ ଖୋସ୍ଲା (32) ।
20 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ପ୍ରେରଣା:
କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକ ଗିଲ୍ଲିଗୁମ୍ମା ଗାଁର ରଘୁନାଥ ଖୋସ୍ଲାଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନ ଭୂଷଣ ଖୋସ୍ଲା । ଏକା ଧାରାରେ ସେ ଜଣେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ, ଗୀତିକାର ଏବଂ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ । ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଭୂଷଣ ଯୁକ୍ତ ତିନି (+3) ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି । ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଏକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇଥିବା 20 ଟଙ୍କା ଉପହାର, ଆଗକୁ ବାଟ କଢାଇ ନେଇଥିଲା । ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭରପୂର ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟର ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଭୂଷଣ । ପାହାଡ଼, ଝରଣା, ଜଙ୍ଗଲ, ଗଛ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଚିତ୍ର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କାର୍ଟୁନ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଚିତ୍ରରୁ ମିଳୁଥିବା ଟଙ୍କାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ । କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଚିତ୍ରରୁ ରୋଜଗାର ଟଙ୍କାକୁ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ । ଏଥିରେ ପରିବାରର କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ମେଣ୍ଟୁଥିଲା ।
ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ତଥା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭୂଷଣ ଖୋସ୍ଲା କହିଛନ୍ତି, "ଛୋଟ ବେଳେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିବା ବେଳେ ଚିତ୍ର କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଥିଲା । ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ କୈଳାସ ଚରଣ ପ୍ରଧାନ ମୋର ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ । ସାରଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଏହି ଉପହାର ବା ରୋଜଗାର ମୋତେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା ।"
ବିନା ତାଲିମରେ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ଅବିକଳ ଚିତ୍ର:
ଭୂଷଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଟିଭି ଏବଂ ୟୁଟୁବ୍ ଦେଖି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାର କିଛି କୌଶଳ ଶିଖିଥିଲେ । କଲେଜରେ ପଢୁଥିବା ବେଳେ, ତାଙ୍କୁ ଚିତ୍ର କାମ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା । ଛବି ଦେଖି ଅବିକଳ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ଏସବୁ କଳା କରିପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କେହି ଚିତ୍ର କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ନଥିଲେ । ଚିତ୍ର କଲେ କଣ ହେବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ । ତେଣୁ ଘରୁ ଏଥିପାଇଁ ସମର୍ଥନ ମିଳିନଥିଲା । ମାଡ଼ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି । ପାଠ ନପଢି ଏଗୁଡିକ କଲେ କଣ ହେବ ବୋଲି ବାପା ଅନେକ ଥର ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ।
" 2013 ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି । ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି । ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ, ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ନଥିବାରୁ, ଯୋଗାଯୋଗ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ଆଡମିଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲି । ନୋଚେତ ଆଜି ଜଣେ କଳା ଶିକ୍ଷକ ( ଆର୍ଟ ଟିଚର) ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି " ବୋଲି ଭୂଷଣ କହିଛନ୍ତି ।
ଭୂଷଣଙ୍କର କଳା ପ୍ରତି ଥିଲା ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗ୍ରହ । ନିଜ କଳାକୁ ଲୋକଲୋଚନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ସାହାରା ନେଇଥିଲେ ।" ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି କଳାକାରଙ୍କ ଲାଗି ଅଭାବ ରହିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନର । ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତା ମିଳିଲେ, ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତେ" ବୋଲି ଭୂଷଣଙ୍କ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ।
ଭୂଷଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପରିବାର ବୋଝ, ତଥାପି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି:
ଭୂଷଣଙ୍କ ବାପା ରଘୁନାଥ ଖୋସ୍ଲା ଜଣେ କୃଷକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ପକ୍ଷାଘାତରେ ପୀଡ଼ିତ । ବାପା ମାଆ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସମେତ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ବୋଝ ଏବେ ଭୂଷଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ । ସେ ବିଭିନ୍ନ ମନରେଗା କାମର ନାମଫଳକ ତିଆରି କରିବା ସହ, ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଏହି ଲେଖାଲେଖି କାମ କରୁଛନ୍ତି । ସେଥିରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର ହୁଏ, ପରିବାର ଚଳେଇବା କଷ୍ଟକର । ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ କାମ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ବିବାହ, ବ୍ରତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଯାହା ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଉଛି, ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳୁଛି । ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ, ଭୂଷଣଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି । ଭୂଷଣ ଖୋସ୍ଲା କହିଛନ୍ତି, "କଳାକାରଙ୍କ କଳା ଲୁଚି ନଯାଉ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସରକାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ।"
ପେନସିଲ ମୁନରେ ଅଙ୍କିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଚିତ୍ର:
ବିନା ଗୁରୁରେ ଚିତ୍ରକର ସାଜିଛନ୍ତି ଭୂଷଣ । ପେନସିଲ ମୁନରେ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ନେତା, ଅଭିନେତା ଓ ରାଜନେତାଙ୍କ ଚିତ୍ର । ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ବାବା ସାହେବ ଭିମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ତୋଳିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଭୂଷଣ । ତାଙ୍କ ତୂଳୀରେ ଭାରତରତ୍ନ ଏପିଜେ ଅବବ୍ଦୁଲ କଲାମ ଓ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବଜପେୟୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ଯେମିତି ଅବିକଳ ରୂପ ପାଇଛନ୍ତି । ଭୂଷଣଙ୍କ ଫ୍ରେମରେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଦେଶର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, କୋରାପୁଟ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲ୍କା, ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାଉଁଟାଙ୍କ ସହ ଆହୁରି ଅନେକ ରାଜନେତା ।
ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସଂଜୟ ଦତ୍ତ, ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତ, ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କ ସମେତ ତାମିଲ ଆନ୍ନା ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଚିତ୍ର ଭୂଷଣଙ୍କ ପେନସିଲ ମୁନରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଡିବିଲ୍ଡର ଜନ ସିହ୍ନା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମେରିକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବାରାକ ଓବାମାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନେତା ଓ ତାରକାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଭୂଷଣଙ୍କ କାନଭାସରେ ରହିଛି । ଗଡ୍ ଅଫ କ୍ରିକେଟ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ବିରାଟ କୋହଲି ଅବା ଫୁଟବଲ ତାରକା ରୋନାଲଡୋଙ୍କ ଚିତ୍ର ଭୂଷଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରମାଣ ବଖାଣୁଛି । ପ୍ରତିଟି ଚିତ୍ରକୁ ନିଜର ପେନସିଲ ମୁନରେ ଜୀବନ୍ତ କରି ତୋଳୁଛନ୍ତି ଭୂଷଣ । ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଭେଟରାନ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ର ଓ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ମିହିର ଦାସ, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରି ରଖିଛି ଭୂଷଣଙ୍କ ଚିତ୍ର ।
ଭୂଷଣ ଏକାଧିକ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ । ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ହେଉ କି ଗୀତ ଗାଇବା, ସବୁଥିରେ ମାହିର । ଚିତ୍ରକଳା ସାଙ୍ଗକୁ ଭୂଷଣ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମଧ୍ୟ । 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗୀତ ଲେଖିବା ସହ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି । ବିନା ତାଲିମରେ ଜଣେ ପୋଖତ ଗାୟକ ଭଳି ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଅଭାବରୁ ଆଖପାଖ ଗାଁ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି ଭୂଷଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା । ସମାଜ ସଚେତନତା ହେଉ ଅବା ସଂଗ୍ରାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିବା- ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ରଚନା କରି ଏବେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ।
ଭୂଷଣ ଖୋସ୍ଲା କୁହନ୍ତି, "ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଓ ଗୀତ ଗାଇବା ସହିତ ଗୀତ ଲେଖିବା ଜାରି ରଖିଛି । Youtubeରେ ମୋର 60-70ଟି ଗୀତ ଅଛି । ଦେଶଭକ୍ତି, କୋରାନା ଉପରେ ସଚେତନତା ଓ କୋରାପୁଟ ମାଟିକୁ ନେଇ ମୁଁ ଅନେକ ଗୀତ ଗାଇଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ କୋରାପୁଟରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା 'ପରବ' ଉତ୍ସବରେ ଗୀତ ଗାଇ ମୁଁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ନିର୍ବାକ ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ହାତରେ ରଙ୍ଗର ଯାଦୁ, ଶାରୀରିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସଫଳତା ସାଉଁଟିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବାରେ ବିଭୋର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଚିନ୍ତାମଣି: କୁୁହନ୍ତି, 'ମୋ ହାତ ଧରି ନିଜ ରୂପକୁ ରଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତି କାଳିଆ ଠାକୁର'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର/କୋରାପୁଟ