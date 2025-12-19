ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବ ପରବ ଆରମ୍ଭ; ମନ ମୋହିଲା ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଚାଲିଚଳଣିର ଝଲକ

ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବ ପରବ ଆରମ୍ଭ; ମନ ମୋହିଲା ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଚାଲିଚଳଣିର ଝଲକ
ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ପରବ 2025ର ମୁଖ୍ୟ ସମାରୋହ ସ୍ଥାୟୀ ପରବ ପଡ଼ିଆରେ ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଛି । ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ।
Published : December 19, 2025 at 2:52 PM IST
କୋରାପୁଟ: କୋରାପୁଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପଞ୍ଚାଦିବସୀୟ ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବ 'ପରବ' 2025 । ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ୨୮ତମ ପରବ ମହୋତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ମଣ୍ଡପରେ ଝଲସୁଛି ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଚାଲିଚଳଣିର ଝଲକ । ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଥିବା ତଥା ଜାତୀୟ ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା 'ପରବ' ମହୋତ୍ସବକୁ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ।
ସଂସ୍କୃତିରେ ଭରପୁର କୋରାପୁଟ:
ପରବ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିରେ ଭରପୁର କୋରାପୁଟ । କୋରାପୁଟର ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରା ସାରା ଦେଶରେ ନାମ ରଖିଛି । କୋରାପୁଟ ବିକାଶର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଉଛି । ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସହରର କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପର ବିକାଶ ନେଇ ଦାବି ହୋଇଛି । ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସହରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଠାଇଲେ ସେଥିନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।"
କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ରଘୁରାମ ମାଛ କହିଛନ୍ତି, "ବିକାଶ ଅଗ୍ରଗତିରେ ଚାଲିଛି । କୋରାପୁଟ ସହରରେ ବାଇପାସ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ସେମିଳିଗୁଡା ସହରକୁ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପୁଣି ବଦଳିଲା ପରବର ତାରିଖ, ନଭେମ୍ବର 12ରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ,ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ଡିସେମ୍ବର 18ରୁ22
ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସର୍ଗି ଫୁଲ ଉଦଘାଟିତ: ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି କଦଳୀ ପଟୁଆରୁ ନାପକିନ
ପଟାଙ୍ଗି ବିଧାୟକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ କହିଛନ୍ତି, "କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିରେ ଭରପୁର ରହିଛି । କୋରାପୁଟର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ଫଳରେ କୋରାପୁଟର ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ ।"
ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାଉନ୍ତା କହିଛନ୍ତି, "କୋରାପୁଟର କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପରବ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ।"
ଝୁମିଥିଲେ ଦର୍ଶକ:
ଅପରାହ୍ନରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ କଟାପ୍ପା, ସାନ୍ତାଳୀ ଓ ଢ଼େମସା ନୃତ୍ୟ ଦଳ ଦ୍ବାରା ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରଥମେ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା, କୃଷି ମେଳା, ସ୍ବଦେଶୀ ମେଳା, ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ । କୋରାପୁଟ ଏସଏସଭିଏମ୍ ଦ୍ବାରା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସଂଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ସତ୍ୟବାନ ମହାଜନ ସ୍ବାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ସରିବା ପରେ ସଂଗୀତ ଭିତ୍ତିକ ଆତସବାଜି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ବୈପାରୀଗୁଡାର ଦୁରୁଆ ନୃତ୍ୟ, ନିଶାଣିମୁଣ୍ଡାର କାଠି ନାଚ, ଜୟପୁରର ଢ଼େମସା, ଆସାମର ବିହୁ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଉମାକାନ୍ତ ବାରିକ ଓ ସାଥୀଙ୍କ ସଂଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା । ଉମାକାନ୍ତ ବାରିକଙ୍କ ସଂଗୀତରେ ଝୁମିଥିଲେ ଦର୍ଶକ । ଏବର୍ଷ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳାରେ ୫୩୬ଟି ଷ୍ଟଲ ରହିଛି । ମହୋତ୍ସବରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାକୁ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ୩୬ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ