ETV Bharat / state

ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବ ପରବ ଆରମ୍ଭ; ମନ ମୋହିଲା ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଚାଲିଚଳଣିର ଝଲକ

ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ପରବ 2025ର ମୁଖ୍ୟ ସମାରୋହ ସ୍ଥାୟୀ ପରବ ପଡ଼ିଆରେ ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଛି । ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ।

Parab Mahotsav 2025
ମହୋତ୍ସବ 'ପରବ' 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 19, 2025 at 2:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କୋରାପୁଟ: କୋରାପୁଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପଞ୍ଚାଦିବସୀୟ ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବ 'ପରବ' 2025 । ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ୨୮ତମ ପରବ ମହୋତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ମଣ୍ଡପରେ ଝଲସୁଛି ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଚାଲିଚଳଣିର ଝଲକ । ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଥିବା ତଥା ଜାତୀୟ ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା 'ପରବ' ମହୋତ୍ସବକୁ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ।

ମହୋତ୍ସବ 'ପରବ' 2025 (ETV Bharat)

ସଂସ୍କୃତିରେ ଭରପୁର କୋରାପୁଟ:

ପରବ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିରେ ଭରପୁର କୋରାପୁଟ । କୋରାପୁଟର ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରା ସାରା ଦେଶରେ ନାମ ରଖିଛି । କୋରାପୁଟ ବିକାଶର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଉଛି । ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସହରର କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପର ବିକାଶ ନେଇ ଦାବି ହୋଇଛି । ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସହରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଠାଇଲେ ସେଥିନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।"

Parab Mahotsav 2025
ମହୋତ୍ସବ 'ପରବ' 2025 (ETV Bharat)

କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ରଘୁରାମ ମାଛ କହିଛନ୍ତି, "ବିକାଶ ଅଗ୍ରଗତିରେ ଚାଲିଛି । କୋରାପୁଟ ସହରରେ ବାଇପାସ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ସେମିଳିଗୁଡା ସହରକୁ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।"

Parab Mahotsav 2025
ମହୋତ୍ସବ 'ପରବ' 2025 (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ପୁଣି ବଦଳିଲା ପରବର ତାରିଖ, ନଭେମ୍ବର 12ରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ,ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ଡିସେମ୍ବର 18ରୁ22

ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସର୍‌ଗି ଫୁଲ ଉଦଘାଟିତ: ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି କଦଳୀ ପଟୁଆରୁ ନାପକିନ

ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଶିମିଳିପାଳ; ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ

Parab Mahotsav 2025
ମହୋତ୍ସବ 'ପରବ' 2025 (ETV Bharat)

ପଟାଙ୍ଗି ବିଧାୟକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ କହିଛନ୍ତି, "କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିରେ ଭରପୁର ରହିଛି । କୋରାପୁଟର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ଫଳରେ କୋରାପୁଟର ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ ।"

ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାଉନ୍ତା କହିଛନ୍ତି, "କୋରାପୁଟର କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପରବ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ।"

Parab Mahotsav 2025
ମହୋତ୍ସବ 'ପରବ' 2025 (ETV Bharat)

ଝୁମିଥିଲେ ଦର୍ଶକ:

ଅପରାହ୍ନରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ କଟାପ୍ପା, ସାନ୍ତାଳୀ ଓ ଢ଼େମସା ନୃତ୍ୟ ଦଳ ଦ୍ବାରା ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରଥମେ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା, କୃଷି ମେଳା, ସ୍ବଦେଶୀ ମେଳା, ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ । କୋରାପୁଟ ଏସଏସଭିଏମ୍ ଦ୍ବାରା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସଂଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ସତ୍ୟବାନ ମହାଜନ ସ୍ବାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ସରିବା ପରେ ସଂଗୀତ ଭିତ୍ତିକ ଆତସବାଜି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ବୈପାରୀଗୁଡାର ଦୁରୁଆ ନୃତ୍ୟ, ନିଶାଣିମୁଣ୍ଡାର କାଠି ନାଚ, ଜୟପୁରର ଢ଼େମସା, ଆସାମର ବିହୁ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଉମାକାନ୍ତ ବାରିକ ଓ ସାଥୀଙ୍କ ସଂଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା । ଉମାକାନ୍ତ ବାରିକଙ୍କ ସଂଗୀତରେ ଝୁମିଥିଲେ ଦର୍ଶକ । ଏବର୍ଷ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳାରେ ୫୩୬ଟି ଷ୍ଟଲ ରହିଛି । ମହୋତ୍ସବରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାକୁ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ୩୬ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ

TAGGED:

PARAB FESTIVAL
KORAPUT PARAB 2025
KORAPUT TRIBAL FESTIVAL
28TH PARAVA INAUGURATED KORAPUT
PARAB MAHOTSAV KORAPUT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.