Women's Day Special: ପାରମ୍ପାରିକ ବିହନ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ କୃଷି ପଦ୍ଧତିକୁ ପୁନର୍ଜୀବୀତ କରୁଛନ୍ତି ଓଡିଶାର ସିଡ୍ ଗର୍ଲ
କେବଳ ପୁରୁଷ କୃଷକ ନୁହେଁ ମହିଳା ଓ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପାରମ୍ପାରିକ କୃଷି ଓ ଶସ୍ୟ ଆଦିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ହର୍ଷିତା
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ସି ଶାନ୍ତାକାର
କୋରାପୁଟ: ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାରେ ପାରମ୍ପାରିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ । କେବଳ ପୁରୁଷ କୃଷକ ନୁହେଁ ବରଂ ମହିଳା ଓ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପାରମ୍ପାରିକ କୃଷିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ଦେଶୀ ବିହନ ସରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି । 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଶୀ ଧାନ ଓ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟରେ 'ସିଡ୍ ଗାର୍ଲ'ର ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିଲେ । ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ନାରୀଙ୍କୁ ପାରମ୍ପାରିକ ଚାଷକୁ ଉପାର୍ଜନର ମାଧ୍ଯମ ବାଛି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି । ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଏକ ବାସ୍ତବ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି । ସେ ହେଉଛନ୍ତି 14 ବର୍ଷୀୟ ହର୍ଷିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମହାନ୍ତି । ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ହର୍ଷିତାଙ୍କ ଏହି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢନ୍ତୁ...
ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ମହିଳା ବି ସାମିଲ:
ରାଜ୍ୟରେ ପାରମ୍ପାରିକ ଶୈଳୀରେ ଚାଷପଦ୍ଧତି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଦେଶୀ ବିହନ ଓ ଧାନ ସହିତ କୋଳଥ, କାନ୍ଦୁଲ ପରି ଅନେକ ଶସ୍ୟର ଚାଷ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ହର୍ଷିତା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପାରମ୍ପାରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ । 2023 ମସିହାରେ ସେ 'ହର୍ଷିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସିଡ୍ ଓ ଗ୍ରେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ' ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶୀ ଧାନ ଓ ଶସ୍ୟର ବିହନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ।
କେଉଁ ଶସ୍ୟର ବିହନ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ?
- 230 ପ୍ରକାରର ଦେଶୀ ଧାନ ପ୍ରଜାତିର ବିହନ
- 80 ପ୍ରକାର ଦେଶୀ ମାଣ୍ଡିଆର ବିହନ
- 6 ପ୍ରକାର ସୁଆଁ
- 12ଟି ପ୍ରଜାତିର ସ୍ବଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟ (କାନ୍ଦୁଲ, କୋଲଥ ଓ କାଙ୍ଗୁ ପରି ଶସ୍ୟ)
'ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହର୍ଷିତା'
- 2023 ମସିହାରେ ସେ 'ହର୍ଷିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସିଡ୍ ଓ ଗ୍ରେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ' ପ୍ରତିଷ୍ଠା ।
- 2024 ମସିହାରେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ 60 ଜଣ ଚାଷୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସେଥିରେ 30 ଜଣ ମହିଳା ଚାଷୀ ସାମିଲ ଥିଲେ ।
- 2025 ମସିହାରେ 180 ଜଣ ଚାଷୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 80 ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ଚାଷୀ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି ।
- ଅଂଳାଭଟ୍ଟା ଗ୍ରାମରେ 30 ଜଣ ମହିଳା ଚାଷୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପାରମ୍ପାରିକ ରୀତିନୀତିରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ।
- 'ଲୋନ୍ ଫର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ' ମାଧ୍ୟମରେ 'ହର୍ଷିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସିଡ୍ ଓ ଗ୍ରେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ' କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି ।
'ହର୍ଷିତା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍'
ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଘେରା ଗ୍ରାମ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଅଂଳାଭଟ୍ଟା ଗ୍ରାମ । ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମକୁ ନିଜ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସାମିଲ କରି ଏଠାରେ ପାରମ୍ପାରିକ ରୀତିନୀତିରେ ଦେଶୀ ଧାନ ଚାଷ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଉଛି ହର୍ଷିତା ଫାଉଣ୍ଡେସନ । 'ଲୋନ୍ ଫର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ' ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ହର୍ଷିତା କୃଷକଙ୍କୁ 2Kg ଦେଶୀ ବିହନ ଦେଇ ପାରମ୍ପାରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତି । ଅମଳ ପରେ ସେ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ 4Kg ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଏହି ଯୁବ ବିହନ ସଂଗ୍ରହକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କମଳା ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ମାନି ଥିଲେ ଆଦର୍ଶ :
ବୟସ ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ । ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ । ସ୍କୁଲଦିନରେ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ପାଠ ପଢନ୍ତି ଓ ଛୁଟି ଦିନରେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମକୁ ଗ୍ରାମ ବୁଲି ଚାଷ ଓ ବିହନ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରନ୍ତି । ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କମଳା ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ମାନିନେଇ ଏହି ନିଆରା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ହର୍ଷିତା କହିଥିଲେ । ଏହି କାମରେ ପରିବାର, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ହର୍ଷିତା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
'ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖୁଛି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛି'
ହର୍ଷିତାଙ୍କ ବାପା, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି,"ଝିଅର ଏହି କାମରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦେଖି ଆମେ ଝିଅକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲୁ । ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କମଳା ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ପାରମ୍ପାରିକ କୃଷିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହର୍ଷିତା, ପରିବାର ଆଗରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । 2ରୁ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦେଶୀ ବିହନ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ବୋଲି ଝିଅ କହିଥିଲା । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଝିଅ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ 50 ରୁ 60 ପ୍ରକାରର ଦେଶୀ ବିହନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ଆଜି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରାୟ 180 ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଝିଅ ନିଜେ କୃଷକଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଶିକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଗ୍ରାମରେ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି ।"
'ପାରମ୍ପାରିକ ବିହନ ଚାଷ ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟରେ ସ୍ବାଦ ଫେରି ପାଇଛୁ'
ଅଁଲାଭଟା, ପୁରୁଣାଗୁଡ଼ା ଏବଂ କିଛି ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁର ଚାଷୀମାନେ ହର୍ଷିତାଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ହର୍ଷିତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଲୋପ ପାଇଆସୁଥିବା ଏକାଧିକ ପାରମ୍ପରିକ ଫସଲ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ପୁରୁଣାଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "କିପରି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବିହନ ଏବେ ଦେଶୀ କିସମର ବ୍ୟବହାରକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ଆମ ଗାଁରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶୀ ବିହନ ଲୋପ ପାଉଆସୁଥିଲା । ସେତିକିବେଳେ ହର୍ଷିତା ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ଦେଶୀ ବିହନର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥିଲେ । ଦେଶୀ ବିହନ ଚାଷକୁ ଫେରିବା ପରେ, ଆମେ ଆମ ଫସଲରେ ଭଲ ଅମଳ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ମାନ ଦେଖୁଛୁ ।"
ଧ୍ବଂସାଭିମୁଖି ହେଉଛି ପାରମ୍ପାରିକ ବିହନ:
ବିଶେଷକରି ଝିଅପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଦେଶୀ ଧାନ ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ଫସଲର ଲଗାଇବା, ଘାସ ବାଛିବା ଏବଂ ଚାଷ କରିବାରେ ପରିବାର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଅଁଳାଭଟା ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବତୀ ସୁଚିସ୍ମିତା ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହର୍ଷିତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଗାଁର ଯୁବପିଢି ସେମାନଙ୍କର କୃଷି ପରମ୍ପାରାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି । "ପୂର୍ବରୁ 400ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ଦେଶୀ ଧାନ ଥିଲା । ଏବେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାକି ଅଛି । ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଷ କରୁଛୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଅମଳର ଚାଷ ଅଭ୍ୟାସ ଲୋପ ନପାଇଯାଉ ।"
ଦେଶୀ ବିହନ ଚାଷ ନେଇ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ଅଭିଯାନ:
କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପାରମ୍ପରିକ ବିହନ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ବାରା କରାଯାଉଥିବା କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଏବେ ବିପଦରେ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଏହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କୃଷି ସଂଗଠନ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ବୈପାରିଗୁଡା ବ୍ଲକରେ "ଭୁଲିଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ" ଯୋଜନା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ତାପସ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଦେଶୀ ଫସଲର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ କ୍ରମଶଃ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି । "ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିକର ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ-ପ୍ରତିରୋଧୀ । ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତା ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚାଷୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିହନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା । ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ଆସେ ଏବଂ ଏହା କିପରି ଆମ ପ୍ଲେଟରେ ପହଞ୍ଚେ, ଏନେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛୁ," ବୋଲି ତାପସ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ କହିଛନ୍ତି ।
ଦେଶୀ ବିହନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ:
ହର୍ଷିତାଙ୍କ ଏହି ଅଭିନବ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ କୋରାପୁଟ ଭଳି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ବିହନ ସଂରକ୍ଷଣ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି । କୋରାପୁଟ ଫାର୍ମର୍ସ ଆସୋସିଏସନ (କେଏଫଏ) ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦକ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଦେଶୀ ବିହନ ଲୋପ ପାଇବା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । "ଗତ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ନୂତନ କିସମ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାରମ୍ପରିକ ବିହନକୁ ମଧ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ ଆଡକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି । ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ବିହନ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପ୍ରକୃତ ସମାଧାନ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
