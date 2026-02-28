ETV Bharat / state

ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ବଡ ଆକ୍ସନ: ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କଲା କୋରାପୁଟ ପୋଲିସ

ପୋଲିସର ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ୟୁନିଟରେ ଚଢାଉ । ପ୍ରାୟ 1,800 ଲିଟର ତେଲ ଓ 1,000 କେଜି ଶୁଖିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ।

Koraput police raid on Ganjei Mafias huge amount of Canabis oil and dry Ganja seized
ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ତାଗଡ଼ା ଆକ୍ସନ: ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ସର୍ବାଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଲା କୋରାପୁଟ ପୋଲିସ୍ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 28, 2026 at 3:38 PM IST

ରିପୋର୍ଟ : ସି. ସାନ୍ତାକାରା

କୋରାପୁଟ: ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରାଚାଲାଣ ବିରୋଧରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା । କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜଲାପୁଟ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଏକ ଦ୍ବୀପରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ । କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 1,800 ଲିଟର ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ସହିତ 1,000 କିଲୋ ଶୁଖିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି । ଏହି ମାମଲାରେ 7 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । କୋରାପୁଟର SW ରେଞ୍ଜର ଡିଆଇଜି କନୱର ବିଶାଳ ସିଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଧରା ପଡିଲା କିଙ୍ଗପିନ୍:
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ସିଣ୍ଡିକେଟର କିଙ୍ଗପିନ୍ ଥିଲା କେରଳର ତିରୁବନନ୍ତପୁରମର ଆଲେନ୍ ଜୟରାଜ (୩୩) । ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ନିଷ୍କାସନ ୟୁନିଟ୍ ପଛରେ ସେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ରୋଷେୟା ଥିଲେ । ସେ ଉନ୍ନତ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୁଦ୍ଧ ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ।ଯାହା ପାଡୁଆ ପୋଲିସ ଥାନା ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିଥିଲା ।

Cannabis oil production racket busted
ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ (ETV Bharat Odisha)

7 ଜଣ ଗିରଫ:
ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫ 7 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4 ଜଣ କେରଳ ବାସିନ୍ଦା ଓ 3 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ରହିଛନ୍ତି । କେରଳର 4 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଲେନ୍ ଜୟରାଜ, କିରଣ ଡି (33), ଆନନ୍ଦ ରାଜ (28) ଏବଂ ବିଟ୍ଟୁ ବି (34) ରହିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା । କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ତିନି ସ୍ଥାନୀୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଖିଲ (23), ଲାଲାଚନ ଖିଲ (25) ଏବଂ ସାଧୁ ପାଙ୍ଗୀ (45) ଅଛନ୍ତି ରହିଥିଲେ । ଯେଉଁମାନେ ଗୁପ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ପରିଚାଳନାରେ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ।

Cannabis oil production unit.
ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ (ETV Bharat Odisha)

ରାଜ୍ୟର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ:
ପୋଲିସ ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ୟୁନିଟ ଉପରେ ଚଢାଉ କରି ପ୍ରାୟ 1,800 ଲିଟର ତେଲ ଏବଂ 1,000 କିଲୋ ଶୁଖିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି । ଏଥି ସହିତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଜେନେରେଟର, ପ୍ରେସର କୁକର, କଷ୍ଟମ୍ ପାଇପଲାଇନ୍, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପରାଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ସମେତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି । ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ରାଜ୍ୟର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।

1,800 liter cannabis oil production unit worth crores of rupees along with 1,000 kg of dried cannabis has been seized.
କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 1,800 ଲିଟର ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ସହିତ 1,000 କିଲୋ ଶୁଖିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି (ETV Bharat Odisha)

ଦ୍ୱୀପ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏକ ଉଚ୍ଚ-ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ କୋରାପୁଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଛାପା ମରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଧ୍ବଂସ କରିଦିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ କୋରାପୁଟ ଡିଆଇଜି କନୱର ବିଶାଳ ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ

