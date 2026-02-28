ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ବଡ ଆକ୍ସନ: ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କଲା କୋରାପୁଟ ପୋଲିସ
ପୋଲିସର ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ୟୁନିଟରେ ଚଢାଉ । ପ୍ରାୟ 1,800 ଲିଟର ତେଲ ଓ 1,000 କେଜି ଶୁଖିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ।
Published : February 28, 2026 at 3:38 PM IST
ରିପୋର୍ଟ : ସି. ସାନ୍ତାକାରା
କୋରାପୁଟ: ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରାଚାଲାଣ ବିରୋଧରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା । କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜଲାପୁଟ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଏକ ଦ୍ବୀପରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ । କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 1,800 ଲିଟର ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ସହିତ 1,000 କିଲୋ ଶୁଖିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି । ଏହି ମାମଲାରେ 7 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । କୋରାପୁଟର SW ରେଞ୍ଜର ଡିଆଇଜି କନୱର ବିଶାଳ ସିଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଧରା ପଡିଲା କିଙ୍ଗପିନ୍:
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ସିଣ୍ଡିକେଟର କିଙ୍ଗପିନ୍ ଥିଲା କେରଳର ତିରୁବନନ୍ତପୁରମର ଆଲେନ୍ ଜୟରାଜ (୩୩) । ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ନିଷ୍କାସନ ୟୁନିଟ୍ ପଛରେ ସେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ରୋଷେୟା ଥିଲେ । ସେ ଉନ୍ନତ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୁଦ୍ଧ ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ।ଯାହା ପାଡୁଆ ପୋଲିସ ଥାନା ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିଥିଲା ।
7 ଜଣ ଗିରଫ:
ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫ 7 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4 ଜଣ କେରଳ ବାସିନ୍ଦା ଓ 3 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ରହିଛନ୍ତି । କେରଳର 4 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଲେନ୍ ଜୟରାଜ, କିରଣ ଡି (33), ଆନନ୍ଦ ରାଜ (28) ଏବଂ ବିଟ୍ଟୁ ବି (34) ରହିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା । କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ତିନି ସ୍ଥାନୀୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଖିଲ (23), ଲାଲାଚନ ଖିଲ (25) ଏବଂ ସାଧୁ ପାଙ୍ଗୀ (45) ଅଛନ୍ତି ରହିଥିଲେ । ଯେଉଁମାନେ ଗୁପ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ପରିଚାଳନାରେ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ।
ରାଜ୍ୟର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ:
ପୋଲିସ ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ୟୁନିଟ ଉପରେ ଚଢାଉ କରି ପ୍ରାୟ 1,800 ଲିଟର ତେଲ ଏବଂ 1,000 କିଲୋ ଶୁଖିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି । ଏଥି ସହିତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଜେନେରେଟର, ପ୍ରେସର କୁକର, କଷ୍ଟମ୍ ପାଇପଲାଇନ୍, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପରାଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ସମେତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି । ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ରାଜ୍ୟର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।
ଦ୍ୱୀପ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏକ ଉଚ୍ଚ-ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ କୋରାପୁଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଛାପା ମରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଧ୍ବଂସ କରିଦିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ କୋରାପୁଟ ଡିଆଇଜି କନୱର ବିଶାଳ ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
