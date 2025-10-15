ଜୟପୁର ପୋଲିସକୁ ବଡ ସଫଳତା, ବନ୍ଧା ହେଲା କୁଖ୍ୟାତ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ
ଅପରାଧ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନରେ ଜୟପୁର ପୋଲିସକୁ ବଡ ସଫଳତା । 350 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ସହ 5 ଅପରାଧୀ ଗିରଫ ।
Published : October 15, 2025 at 9:34 PM IST|
Updated : October 15, 2025 at 10:04 PM IST
କୋରାପୁଟ: ଜୟପୁର ପୋଲିସକୁ ବଡ ସଫଳତା । ଅପରାଧ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନରେ ବନ୍ଧା ହେଲା କୁଖ୍ୟାତ ଗଞ୍ଜେଇ ଅପରାଧୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଦର୍ଜି । ଏହି ଅପରାଧୀ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ 20ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରହିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି । ଲାଲ ବାହାଦୁର ଦାର୍ଜିଙ୍କ ସମେତ ଆଉ ଚାରିଜଣ ଅପରାଧୀ ବି ଧରା ପଡିଛନ୍ତି ।
କୋରାପୁଟ ପୋଲିସକୁ ବଡ ସଫଳତା:
କୋରାପୁଟରେ ହେଉଥିବା ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ଓ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବିରୋଧରେ କୋରାପୁଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିବା ଭଳି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଜଡିତ 5 ଜଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । କୋରାପୁଟ ଏସପି ରୋହିତ ବର୍ମାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, "ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ, ଡକାୟତି ଏବଂ ନାର୍କୋଟିକ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସାଇକୋଟ୍ରୋପିକ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ(NDPS) ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅପରାଧରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।"
350 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ:
ପୋଲିସ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ 2 ଟି ବନ୍ଧୁକ, 350 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ, ଏକ ଚାରି ଚକିଆ ଗାଡି ସହିତ 2 ଟି ମେଗାଜିନ ଓ 4 ଟି ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଜବତ କରିଛି । ପୋଲିସ ହାତରେ ଆଉ ଜଣେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧି ବି ଧରାପଡିଛି । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆଉମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 35 ବର୍ଷୀୟ ହୃଦାନନ୍ଦ ନାୟକ (ପ୍ରିନ୍ସ) ଜଣେ ପେଶାଗତ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ । ଏହି ଅପରାଧି ନାଁରେ ପୋଲିସ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି । ଆଉମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 17 ରୁ ଅଧିକା ମାମଲା ଏହି ଅପରାଧି ନାଁରେ ରହିଛି । ଜୟପୁର, ବୋରିଗୁମା ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।
5 ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧି ଗିରଫ:
ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ରେଞ୍ଜର ଡିଆଇଜି କନଓ୍ୱାଲ ବିଶାଲ ସିଂ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଚାଲିଥିବା ଅପରାଧ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ଏହା ଟିମ ପାଇଁ ବଡ ସଫଳତା ।ଏହା NSA ଅଧିନରେ ପ୍ରଥମ ଗିରଫଦାରୀ ଓ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ରାଡାମରେ ବହୁ ଦିନ ହେଲା ରହିଥିଲା । ଅପରାଧ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ଯୋଜନା ରହିଛି ।"
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆଉମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, "ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପାଡ୍ୱା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏସଆଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଏକ ଟିମ୍ ଡକାନପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପଟାଙ୍ଗୀ ଅଭିମୁଖେ ଗଞେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଗାଡିକୁ ଅଟକାଇଥିଲା । ଗାଡିକୁ ପୋଲିସ ଅଟକାଇବା ବେଳେ ଗାଡିଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା । ପୋଲିସ ଗାଡିକୁ ପିଛା କରି ଅଟକାଇଥିଲା । ଗାଡି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 5 ଜଣ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରି ନେଇଥିଲେ ।"
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ କୁସୁମପୁଟର ଲାଲ ବାହାଦୂର ଦର୍ଜୀ (34), ତ୍ରିନାଥ ଖରା (30), ସୁରେଶ ବିଶୋଇ (22), ସଞ୍ଜୟ ଖରା (19), ଜୋଗେଶ ଖରା (20) । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଦର୍ଜୀ ନାଁରେ ପୋକ୍ସୋ ଆଇନ, ଏନଜିପିଏସ ଆଇନ, ଦାଦାବଟି ଓ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ସମେତ 20ରୁ ଅଧିକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି ।
