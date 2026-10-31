କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ମିଳିଲା ଅତିରିକ୍ତ ୨୫ MBBS ସିଟ୍: ୨୦୨୭-୨୮ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଏହାଦ୍ୱାରା କଲେଜରେ ବାର୍ଷିକ ନାମଲେଖା କ୍ଷମତା ୧୨୫ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୫୦ରେ ପହଞ୍ଚିବ । ୨୦୨୭-୨୮ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଏହି ନୂଆ ସିଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ ଦାସ
Published : October 31, 2026 at 9:34 PM IST
MBBS seat increase in Koraput Medical College, ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷାର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ । କୋରାପୁଟ ସହିଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ମିଳିଛି ଅତିରିକ୍ତ ୨୫ଟି ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ସିଟ୍ । ଏହାଦ୍ୱାରା କଲେଜରେ ବାର୍ଷିକ ନାମଲେଖା କ୍ଷମତା ୧୨୫ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୫୦ରେ ପହଞ୍ଚିବ । ୨୦୨୭-୨୮ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଏହି ନୂଆ ସିଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ । ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ ଆଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି ।
ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଥ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜାତୀୟ ମେଡିକାଲ କମିସନ (NMC)କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ଓ ନିୟାମକ ସର୍ତ୍ତ ପାଳନ ଅନୁଯାୟୀ ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।
ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷାର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ଡାକ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସହାୟକ ହେବ । ଏଥିସହ ଅଧିକ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଏହି ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ଡାକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ଦିଗରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏପଟେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସା ଶିକ୍ଷା ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ନ୍ୟାସନାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଏଗଜାମିନେସନ ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ (NBEMS) ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପୋଷ୍ଟଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିସବୁ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି- ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଜୟପୁର (କୋରାପୁଟ), ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଫୁଲବାଣୀ (କନ୍ଧମାଳ), ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ରାୟଗଡ଼ା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ରାଜ୍ୟର ଦୁଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ମିଳିଲା 200 MBBS ସିଟ୍; ଚଳିତ ବର୍ଷରୁ ପାଠ ପଢ଼ା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଫୋକସରେ ଯାଜପୁରବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଜିଲ୍ଲାର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ 50 MBBS ସିଟ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ - Jajpur Medical College and Hospital
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର