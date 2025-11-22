ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣରେ କୋରାପୁଟ ଆଗୁଆ ଉପକୂଳରେ ଶୂନ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକ
ସଚେତନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯାହା ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ସଚେତନତା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଠାରୁ ଅଧିକ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ଜମାବି ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ କଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା, ଏହା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ କେବଳ ଲୋକସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକ । ସଚେତନତା ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ହେଉଛି । କେବଳ କୋରାପୁଟରେ ୨୦୨୪-୨୫ ବର୍ଷରେ ୪୦୦ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରାଯାଇଛି। ୨୦୨୪ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲା ୨୧୦୦ ଟାର୍ଗେଟ କିନ୍ତୁ ଏହା ୧୭୯୨ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଆନୁସାରେ...
୨୦୨୨-୨୩ ରେ ମହିଳା ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ୯୨୯୧୫ ଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ୧୫୬୯ ।
ପୁରୁଷଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କଲେ ମିଳୁଛି ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା:
ଏପଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କଥା ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମହିଳାଙ୍କ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ । କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପୁରୁଷଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି । ଅର୍ଥାତ ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ମହିଳା ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଅପେକ୍ଷା ସହଜ ଓ ସୁବିଧାଜନକ । ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ବାବଦରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପକ୍ଷ । ହେଲେ ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ଏ ବାବଦରେ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି । ଅନେକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ସହାୟତା । ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ମହିଳାଙ୍କ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ୧୪୦୦ ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ମିଳୁଛି ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା । ଏଥିପାଇଁ କୋରାପୁଟ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ବଢୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ତେବେ ସଚେତନ କରାଗଲେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ଆଖିଦୃଶିଆ ସଂଖ୍ୟାବୃଦ୍ଧି । ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆଉ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବିଭାଗ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଟାସ୍କ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନାହିଁ । ଗତକାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନତା କରାଯିବ ।
ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଉଛି ପଦକ୍ଷେପ:
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ କଣ୍ଡୋମର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ FRUS, CHC, ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକରେ ସୁବିଧା ମିଳିବା ସହିତ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ କିଟ୍ ଏବଂ କଣ୍ଡୋମ ବାକ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟ ସାରା ନବ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ନବ ଦମ୍ପତି କିଟ୍ ଯୋଗାଇବା ଯାହା ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନକୁ ବିଳମ୍ବ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ନବ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବ୍ୟବହାରର ଅଭ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କିଟ୍ରେ ମୌଖିକ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା, କଣ୍ଡୋମ୍, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା, ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରର ସ୍ଥିର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଗର୍ଭନିରୋଧର ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ରହିଛି। ପୁରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟି ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ମାମଲାକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ 750 ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି," ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ଯାକରଣ ସ୍ଥିତି ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ଥର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ଲୋକେ ଏନେଇ ଅଧିକ ସଚେତନ । ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ସଚେତନତା ପାଇଁ ପଟାଙ୍ଗୀର ଜଣେ ଆଶା ଦିଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପୁରଷ୍କାର ଦେଇଛୁ । ରାଜ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ଯାକରଣକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ସରକାରଙ୍କର ଜନସଚେତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।"
