ETV Bharat / state

ପାଣିରେ ଲୋଟୁଛି ଧାନ ଫସଲ, ଉଜୁଡି ଯାଇଛି ଘର: କୋଟପାଡ଼ର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦୋହଲାଇଦେଲା ବନ୍ୟା

ଗଭୀର ଅବପାତ ଯୋଗୁଁ କୋଟପାଡର ସାତୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ୩୧ଟି ଜନବସତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ୨୯ଟି ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ । ରିପୋର୍ଟ: ସି.ଏଚ ଶାନ୍ତାକାର

Flood Impact In Koraput
ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ବନ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ହତାଶା ର ବନ୍ୟା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 2, 2026 at 4:41 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

କୋରାପୁଟ: କ୍ଷେତରେ ଲୋଟି ପଡିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଠ ଭୋଗ ପାଇଁ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଧାନ...ଘର ମାଟିରେ ମିଶିଛି । ଧାନ ବିଲରେ ଅଣ୍ଟାଏ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି...ବର୍ଷା-ବାତ୍ୟା ଦେଖିଥିଲେ...ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି କଣ ଜାଣିନଥିଲେ । ଦାଦନ ନଯାଇ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ । ହେଲେ ଗଭୀର ଅବପାତ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ ବ୍ଲକର 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଜୀବିକାକୁ ଛଡାଇ ନେଇଛି । ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରୁ ଫେରି ଘର ଓ କ୍ଷେତର ଅବସ୍ଥା କେହି କୋହ ସମ୍ଭାଳିପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଆଗକୁ ଚଳିବେ କେମିତି ? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାତିକୁ ରୁନ୍ଧି ଦେଇଛି । ବର୍ଷା କିପରି କୋଟପାଡକୁ ଅସଜଡା କରିଦେଇଛି ଏହାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ ।

କୋଟପାଡ଼ର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦୋହଲାଇଦେଲା ବନ୍ୟା (ETV Bharat Odisha)

ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଥିଲେ, ଆସିବା ପରେ ଉଜୁଡି ଯାଇଛି ଜୀବନ ଜୀବିକା...

ଗଭୀର ଅବପାତ ଆସୁଛି...ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ...ପବନ ବହିବ, ସତର୍କ ରୁହ । କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ପବନ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ଲୋକେ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ । ଏଥିପାଇଁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଖପୁରିଗୁଡାର ଅନେକ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବତୀ ସୌରାନ । ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ସେଠାରୁ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସବୁ କିଛି ଛଡାଇ ନେଇଛି ବର୍ଷା । ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଆଗକୁ କଣ କରିବେ ସେ ଏକପ୍ରକାର ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ।

ଖପୁରିଗୁଡା ବାସିନ୍ଦା ବୃନ୍ଦାବତୀ ସୌରାନ କହିଛନ୍ତି, ‘ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଥିଲୁ, ଫେରିବା ପରେ ଦେଖିଲୁ ସବୁକିଛି ଉଜୁଡି ଯାଇଛି । ଘରଦ୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଧାନ ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ।’

କୋଟପାଡ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ବନ୍ୟା !

ପାହାଡ ପର୍ବତ ଘେରା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କୋଟପାଡ ବ୍ଲକ । ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି । ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଠଭୋଗରେ ଲାଗୁଥିବା କଳାଜିରା, ଗୋବିନ୍ଦଭୋଗ ଚାଉଳର ପ୍ରାୟ 50 ପ୍ରତିଶତ ଚାଉଳ କୋରାପୁଟରୁ ପୁରୀକୁ ଯାଏ । ହେଲେ ଅଧିଂକାଶ ଚାଷ ଜମିରେ ଅଣ୍ଟାଏ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି । ଧାନ ଗୁଡିକ ସବୁ ଲୋଟି ପଡିଛି । ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡେ ମାରି ଚାଷ କରିଥିଲେ, ଚାଷଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ଧୋଇ ଦେଇଛି ବର୍ଷା । ଚାଷୀଙ୍କ କହିବା କଥା...ଏହି ବର୍ଷା ଆମ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ।

କାହିଁକି କୋଟପାଡରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ?

ଗତ 10 ଦିନ ତଳେ ବଙ୍ଗୋପ ସାଗରରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥିଲା । କୋରାପୁଟରେ 3ରୁ 4 ଦିନ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିଲା । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଚାରୋଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବା କାରଣରୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ କୋଟପାଡ଼ରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରଦ୍ବାର, ଫସଲ ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । କାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ତ କାହାର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ।

Flood Impact In Koraput
ଜଳମଗ୍ନ ଧାନବିଲ (ETV Bharat Odisha)

ଆଗରୁ କେବେ ବନ୍ୟା ଦେଖିନଥିଲେ...

କୋଟପାଡ ବ୍ଲକର ଏପରି ଅନେକ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ କେବେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିନଥିଲେ । ଫଳରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିନଥିଲେ । ଫଳରେ ଘରଦ୍ବାର, ଫସଲ ସବୁ କିଛି ଉଜୁଡି ଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଉଜାଡି ଦେଲା ବନ୍ୟା...

ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା କୋଠଭୋଗରେ ଜୈବିକ ଚାଉଳ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ । କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କୋଟପାଡରୁ କଳାଜିରା, ଗୋବିନ୍ଦଭୋଗ ଓ ବାସୁଭୋଗ ଧାନ ପୁରୀକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କୋଠଭୋଗରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥାଏ । ହେଲେ ବର୍ଷା ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଥିବାରୁ ଆଗକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଧାନ ପଠାଇବା ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଦେଖାଯାଇପାରେ ।

କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକ୍‌ର ଖପୁରିଗୁଡ଼ା ଚାଷୀ ମଙ୍ଗରାଜ ମାଝୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ 5 ଏକର ଜମିରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଗ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ । ଚାଷ ପାଇଁ 20 ରୁ 30 ହଜାର ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ବାହାରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭଡାରେ ଆଣି କାମରେ ଲଗାଇଥିଲେ । ହେଲେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଧାନ କ୍ଷେତ ପାଣିରେ ବୁଡି ରହିଥିଲା ଭଲ ଅମଳ ଆଶା ତାଙ୍କର ଧୂଳିସାତ୍‌ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

ଖପୁରିଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଚାଷୀ ମଙ୍ଗରାଜ ମାଝୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ‘ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନିଜର ପାଞ୍ଚ ଏକର ଜମିରେ ଲଗାଯାଇଥିବା 'ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଗ' ଧାନ ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ‘ପ୍ରଗତି'’ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କିସମର ଧାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଷ କରୁଥିଲେ । ଗତ ବର୍ଷ ୨୫ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଅମଳ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚଳିତ ଋତୁରେ ଅଧିକ ଅମଳ ଆଶା କରିଥିଲେ।ହେଲେ ବନ୍ୟା ସବୁ ଆଶା ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଛି । ଲିଫ୍ଟ-ପମ୍ପର ବିଲ୍ ବାକି ଅଛି ତେଣୁ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ।’

କେବଳ ଫସଲ ନୁହେଁ ଘର ଦ୍ବାର ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ବର୍ଷା:

ଖପୁରିଗୁଡାରେ 80 ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଖପୁରିଗୁଡା ଗାଁରେ 10ରୁ 11 ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଖପୁରିଗୁଡ଼ାର ଭଗବତୀ ନାୟକ କୁହନ୍ତି, ‘ମୋ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ 3 ଘରି ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଛି । ଘରେ ଥିବା ଚାଉଳ, ଅନ୍ୟାନ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।’ କେଉଁଠି ରହିବୁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

ଗାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବିଷଧର ସାପ:

ବର୍ଷା ପରେ ବିଷଧର ସାପ ଯୋଗୁଁ ଭୟଭୀତ ଗାଁଲୋକେ । ଗାଁରେ ଏବେ ମାଳ ମାଳ ସାପ ବୁଲୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗାଁର ବୃନ୍ଦାବତୀ ସୌରାନ । ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳରୁ ଫେରିବା ପରେ ଘର ଆଖପାଖରେ ଅନେକ ସାପ ବୁଲୁଛନ୍ତି । ସାପ କାମୁଡାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।

Flood Impact In Koraput
ବର୍ଷାରେ ବତୁରିଗଲା ବହି (ETV Bharat Odisha)


କୋଟପାଡ଼ରେ ଦେଶୀ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ:

ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା 'ପ୍ରଗତି କୋରାପୁଟ'ର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୋଟପାଡ ବ୍ଲକରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ଧରି ଧାନ କ୍ଷେତ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳମଗ୍ନ ରହିବା ଫଳରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଘରଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।

'ଅମୃତ ଅନନ୍ୟା' ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଖପୁରିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ ୨୦ ଜଣ ଚାଷୀ ୫୦ ଏକର ଜମିରେ କଳାଜିରା, ଗୋବିନ୍ଦଭୋଗ ଓ ବାସଭୋଗ ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ କିସମର ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ । ଏହି ଚାଷୀମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ଆୟ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଋତୁ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ମଞ୍ଜି ହରାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଭାବିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜୀବିକା ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ମଞ୍ଜି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦିଗରେ 'ପ୍ରଗତି କୋରାପୁଟ' ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି ।

ବର୍ଷା ପାଇଁ 6000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିଲେ...


କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ସମରାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଚାରୋଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବା ଫଳରେ ଜଳସ୍ତର ଦୃତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ କୋଟପାଡ଼ର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୬,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।

କେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ?


ବିଡିଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ସମରା କହିଛନ୍ତି, ‘ସାତୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ୩୧ଟି ଜନବସତି ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ୨୯ଟି ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଦୁଇଟି ଗାଁ ଆଂଶିକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୪,୮୮୫ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସାନମାସିଡିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆଉ ୬୮୦ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ବନ୍ୟାଜଳ ଘେରରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ (ODRAF) ଦଳ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି ।’

ବତୁରି ଗଲା ବହି...

ବର୍ଷା ସବୁ ଧୋଇ ନେଇ ଯାଇଛି । ଖପୁରିଗୁଡାର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଥିବାରୁ । ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହି ପାଣିରେ ବତୁରି ଯାଇଛି । ପାଠ ପଢା କେମିତି ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।

ବର୍ଷା ଛାଡିଛି, ବନ୍ୟା ଜଳ ବି କମିଛି । କିନ୍ତୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଦେଇଥିବା ଦୁଃଖରୁ ଅଣ୍ଟା ସଳଖେଇବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନୁହେଁ । ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିଲେ । ସବୁ ପାଣି ଧୋଇ ନେଇଛି । ସରକାରୀ ସହାୟତା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହା ଭରସା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଭାଙ୍ଗିଲା ମକା ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ; ଉଜୁଡିଗଲା ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷ, ଋଣ ସୁଝିବା ଚିନ୍ତା

Ground Report: ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାସ୍ତା ଘାଟ ଜଳମଗ୍ନ, ଘରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି

ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ

TAGGED:

PADDY CROPS DAMAGE
KORAPUT FLOOD GROUND REPORT
କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ ବନ୍ୟା
କୋରାପୁଟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା
KORAPUT KOTPADA FLOOD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.