ଆଦିବାସୀ କଳା ମହୋତ୍ସବର ଶୁଭାରମ୍ଭ; ଫୋକସରେ ପାରମ୍ପାରିକ କଳା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ
ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ପାରମ୍ପାରିକ କଳାକାର ଓ କାରିଗର ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବ । ରିପୋର୍ଟ- ସିଏଚ. ଶାନ୍ତାକାର
Published : October 3, 2026 at 8:11 PM IST
କୋରାପୁଟ: ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟରେ 'ରୁଟ୍ସ ଟୁ ପ୍ରୋସ୍ପେରିଟି' (Roots to Prosperity) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଦୁଇଟି କ୍ରମାଗତ ଲୋକ ଉତ୍ସବର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ 'ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍' ସହାୟତା କରୁଥିବାବେଳେ 'କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବେସ୍' (Contact Base) ଏବଂ କୋରାପୁଟସ୍ଥିତ କୋଟ୍ସ ସଂସ୍ଥା ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ।
କୋଲକାତାସ୍ଥିତ 'କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବେସ୍'ର ଜେନେରାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର (GM) ନିର୍ମାଲ୍ୟ ରାୟଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କୁନ୍ଦ୍ରା, କୋଟପାଡ଼ ଓ ଗିର୍ଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସର୍କିଟ୍ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସବଟି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକର କେରମାଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଠାରେ ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଉତ୍ସବ ତିନି ଦିନ ଧରି ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଆଦିବାସୀ କଳାକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରମ୍ପରିକ କଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଲମତାପୂଟ, ନନ୍ଦପୁର, ସିମିଳିଗୁଡ଼ା ଓ ଦେଓମାଳି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସର୍କିଟ୍ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍ସବଟି ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୯ରୁ ୧୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମତାପୂଟ ବ୍ଲକର ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁନେଇପଡ଼ା ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ଏହି ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ପାରମ୍ପାରିକ କଳାକାର ଓ କାରିଗର ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବ । ଏଥିରେ ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ, ପାରମ୍ପାରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ସାମୁଦାୟିକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି-ଭିତ୍ତିକ ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ କୋରାପୁଟର ଜୀବନ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ପାଳନ କରାଯିବ ।
ନିର୍ମାଲ୍ୟ ରାୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୋରାପୁଟସ୍ଥିତ 'କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍' (COATS)—ଯାହା ଆଦିବାସୀ ସମାଜ, ସ୍ଥାନୀୟ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ଉପରେ ଗବେଷଣା ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ—ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶୀଦାର ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ।
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କେରମାଟିର ଦୁରୁଆ ବହୁଳ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଦୁରୁଆ ଓ ପରଜା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପାରମ୍ପାରିକ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ସହ ତିନି ଦିନିଆ ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି-ଭିତ୍ତିକ ଜୀବିକାର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଆଯାଇଛି ।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ସମଗ୍ର କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ୨୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ପାରମ୍ପାରିକ କଳାକାର ଓ କାରିଗରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୧୨୦୦ ଆଦିବାସୀ ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ, କାଠ କାରିଗର ତଥା କୋଟପାଡ଼ ହସ୍ତତନ୍ତ ବୁଣାକାର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ରେକର୍ଡିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୪୫ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । କଳାକାରମାନେ କୋଲକାତା, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ପୁଣେ ଏବଂ ଗୋଆ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଆତିଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ।
ନିର୍ମାଲ୍ୟ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ପାରମ୍ପାରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ଗ୍ରାମୀଣ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାକୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସହ ଯୋଡ଼ି 'ଭ୍ରମଣକାରୀ ସର୍କିଟ୍' (visitor circuits) ଗଠନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକ ଉକ୍ତ ପ୍ରୟାସକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ।
କୋରାପୁଟରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଦୁଇଟି କ୍ରମାଗତ ଉତ୍ସବ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ପାରମ୍ପାରିକ ଜ୍ଞାନର ହସ୍ତାନ୍ତରଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ କୋରାପୁଟର ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଓ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଓ ନିରନ୍ତର ବିକାଶରେ ସହାୟାକ ହେବ ବୋଲି କୋଟ୍ସର ନିର୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଏପଟେ କଳାକାର ମାନେ ନିଜ ଗାଁରେ ସାଙ୍ଗସାଥି, ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜ କଳାତ୍ମକ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଉଠିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ।
ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ବ୍ରିକ୍ସ ଅତିଥିଙ୍କୁ ମିଳିବ କୋରାପୁଟ କଫିର ସ୍ୱାଦ, ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ