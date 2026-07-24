AC ଅଫିସ ନୁହେଁ... ନଦୀ-ପାହାଡ଼ ଡେଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖଦୁଖଃ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ; ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା
ନଦୀ ପାର ହୋଇ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଦୁର୍ଗମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ; ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସ୍ଥିତି ପରଖି ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରିପୋର୍ଟ ସିଏଚ. ଶାନ୍ତାକାର
Published : July 24, 2026 at 7:23 PM IST
କୋରାପୁଟ: ସାଧାରଣତଃ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମାନେ; ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୋଠରୀ/ AC ରୁମ୍, ବୈଠକ ଓ ଫାଇଲର ଗଦା ଆଦି ସାଧାରଣ ଲୋକର ମନକୁ ଆସେ। କିନ୍ତୁ କୋରାପୁଟରେ ଏହି ଧାରଣାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ସତ୍ୟୱାନ ମହାଜନ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସି ରିପୋର୍ଟ ନେଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ନଦୀ ପାର କରୁଛନ୍ତି, ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଏବେ ସମଗ୍ର କୋରାପୁଟରେ ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ।
ସୁଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ନଦୀରେ ଘେରା କୋରାପୁଟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲା। ଆଜି ବି ଏଠାରେ ଏମିତି ଅନେକ ଗାଁ ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକୁ ପହଞ୍ଚିବା ସହଜ ନୁହେଁ। କେଉଁଠି ନଦୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପାହାଡ଼ିଆ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ଦେଇ କିଲୋମିଟର କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ।
- ଦୁର୍ଗମ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଏଭଳି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଯାଉଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ସତ୍ୟୱାନ ମହାଜନ। କେତେବେଳେ ବୋଟରେ ନଦୀ ପାର କରି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଦୁର୍ଗମ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି।
ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଦୁର୍ଗମ ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ବି ସଡ଼କ, ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଶିକ୍ଷା ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ, ତାହାର ତଦାରଖ ସ୍ୱୟଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି କେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କେଉଁ କାମ ବାକି ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ବିଭାଗକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେନେଇ ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି।
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ସତ୍ୟୱାନ ମହାଜନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଦୁର୍ଗମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିବା, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଇଥାଏ। ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକାରେ କିପରି ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନା କିପରି ଶେଷ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ପର ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
- ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବେଶ୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେମାନଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସି ସିଧାସଳଖ ସମସ୍ୟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଛି।
ପ୍ରଶାସନ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ସୀମିତ ନରହି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଆରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ସତ୍ୟୱାନ ମହାଜନ। ନଦୀ ପାର କରି, ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସ କେବଳ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁନାହିଁ, ବରଂ ଲୋକକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରଶାସନର ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ସମଗ୍ର କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ନୂଆ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସନ୍ଦେଶ ବି ଦେଉଛି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି; ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଦେଶରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି
ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ