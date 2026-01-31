ବିଶ୍ୱରେ ବାସୁଛି 'କୋରାପୁଟ କଫି'; ଚାହିଦା ଆଗରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଉତ୍ପାଦନ
ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି କୋରାପୁଟ କଫି । ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ବଢ଼ୁଛି ଚାହିଦା । ଲୋକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି କୋରାପୁଟ କଫି । ମାତ୍ର ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଉତ୍ପାଦନ ।
Published : January 31, 2026 at 8:42 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ସି.ଏଚ. ଶାନ୍ତାକାର
Koraput Coffee କୋରାପୁଟ: ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚଭୂମିରେ ଉତ୍ପାଦିତ କୋରାପୁଟ କଫି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଭାରତୀୟ କଫିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 'ମନ୍ କି ବାତ୍' ଭାଷଣରେ ଏହାର ଗୁଣାତ୍ମକତା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପହଞ୍ଚକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପରେ ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଗତି ମିଳିଥିଲା । ଚଳିତବର୍ଷ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାରଣୀରେ କୋରାପୁଟ କଫି ଲୋଗୋ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ପରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏବେ କୋରାପୁଟ କଫି ପ୍ରତି ବ୍ୟାପକ ଜନଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଚାହିଦାରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ମାତ୍ର ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୋରାପୁଟ କଫିର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେହି ହିସାବରେ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ।
ବିଶ୍ବରେ ବଢ଼ୁଛି କୋରାପୁଟ କଫିର ଚାହିଦା:
କୋରାପୁଟସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ କଫି ବୋର୍ଡର ବରିଷ୍ଠ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଧିକାରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଶାହଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, କୋରାପୁଟରେ କଫି ଚାଷ ରାଜା ରାଜୁଡା ଅମଳରୁ କରାଯାଉଛି । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ସ୍ଥିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଣି ପାରିଛି । ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରାତାରାତି ଚାହିଦାର ପରିମାଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା । ଯଦି ଯୋଗାଣ ଚାହିଦା ସହିତ ମେଳ ଖାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ବଜାର ଆଗ୍ରହ ଶୀଘ୍ର କମିପାରେ । ସେ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଘରୋଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ।
ସପ୍ତଗିରି କଫି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ସର ସୁଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ପାଦକତା ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ରହିଛି । ଏବେ କୋରାପୁଟ କଫି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରାପୁଟ ସହ କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁତ କମ୍ କଫି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି । ସ୍ଥାନ ଅଧିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ ରହିଛି । ଗୋଟିଏ ଏକରରୁ 50ରୁ 60 କେଜି କଫି ବାହାରୁଛି । ଏହାକୁ କିପରି 200-300 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇପାରିବା, ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଆଗକୁ, ବଜାର ଚାହିଦା ହିସାବରେ କଫି ଯୋଗାଇ ହେବ । କଫି ଅଧୀନରେ ଥିବା କ୍ଷେତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅମଳରେ ଉନ୍ନତି ଜରୁରୀ ରହିଛି ।
ସୁଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିହେବନାହିଁ, ତେବେ ଧିରେ ଧିରେ କୋରାପୁଟ କଫିରୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ କମିପାରେ । ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ।"
ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ:
ବଜାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଅଗ୍ରଣୀ କଫି ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ଫାର୍ମ ବେରିକୋର ନିରୁପମ କୋରାପୁଟର ଅନନ୍ୟ ଭୂମି ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋକ୍ଲାଇମେଟ୍ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ଅର୍ଥାତ ତାପମାତ୍ରା 2-3°Cକୁ ଖସିଯିବା କଫି ଫଳର ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇଛି, ଯାହା ମିଠାପଣ ଏବଂ କପ୍ ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଏହି ଋତୁରେ, ଓଡ଼ିଶା କଫି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରାୟ 80-90 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଶ୍ୱ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଛି । ଗୁଣବତ୍ତା ଆଉ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନୁହେଁ ବରଂ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶୀ କଫିର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପାର୍ଥସାରଥୀ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର କଫି ଦୁବାଇ, ପ୍ୟାରିସ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ଲଣ୍ଡନକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ରପ୍ତାନି ହୋଇପାରିଛି । ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରାପୁଟରୁ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଥିବା କଫି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରର ଚାହିଦାର ମାତ୍ର 20-25 ପ୍ରତିଶତ ପୂରଣ କରୁଛି । "ବିଦେଶରେ କୋରାପୁଟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କଫି ପାଇଁ ଭୋକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୁଣବତ୍ତା ମାନଦଣ୍ଡ ବଜାୟ ରଖି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି" ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ:
TDCC, କୋରାପୁଟର ଶାଖା ପରିଚାଳକ ରାକେଶ ବିଶ୍ୱାଳ ସମବାୟ ମଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିମୂଳକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୋରାପୁଟର ପାଖାପାଖି 300 ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ କିଲୋ ପିଛା 150 ଟଙ୍କାରେ କଫି କିଣାଯାଉଛି । ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ କ୍ରୟ ପରିମାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଅର୍ଥାତ ଧିରେ ଧିରେ କୋରାପୁଟରେ କଫି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କଫି କିଗ୍ରା ପିଛା କଫି 20 ଟଙ୍କାରୁ ଏବେ 150 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । "ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି । ଚାଷୀମାନେ ଦିନରେ କଫି ତୋଳିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଫି କିଣାଯାଇ ଆଣାଯାଉଛି ।" ରାକେଶ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି ।
କୋରାପୁଟ କଫି ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ସୁଲଭ କଫି କାଫେ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କୋରାପୁଟ କଫିକୁ କେବଳ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପାଦ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ । ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶଂସା ହାସଲ କରିଥିବା କୋରାପୁଟ କଫି, ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି, ଚାଷୀ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ବଜାର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ଏକ ନିରନ୍ତର, ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସର ସହଯୋଗରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଫଳତା କାହାଣୀରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ ।
