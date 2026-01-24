ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ବିକ୍ରି ହେବନି ଆମିଷ, ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ କହିଲେ ଜନସାଧାରଣ
ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଆମିଷ ଖାଇବା ନିଷେଧ । କୋରାପୁଟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ମାଂସ ଏବଂ ମାଛ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।
କୋରାପୁଟ: ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଆମିଷ ଖାଇବା ନିଷେଧ । କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାନୁଆରୀ ୨୬ରେ ଆମିଷ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାନୁଆରୀ ୨୬ ରେ ୭୭ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାପୀ ମାଂସ, କୁକୁଡ଼ା, ମାଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିରାମିଷ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ସତ୍ୟବାନ ମହାଜନଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଏକ ସରକାରୀ ନୋଟିସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ତହସିଲଦାର, ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୌରାଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ସମସ୍ତ ବିଡିଓ, ତହସିଲଦାର ଓ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ସତ୍ୟବାନ ମହାଜନ-
ନୋଟିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନର ଅଂଶ ଭାବରେ ଦିନସାରା ମାଂସ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରୟ ନିଷିଦ୍ଧ ରହିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ସମାରୋହ ସମୟରେ ସମାନତା ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଆଦେଶକୁ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।
କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଗାନ୍ଧୀ-ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଅକ୍ଟୋବର 2ରେ ନିରାମିଷ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ନିଷେଧ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଏପରି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରୁ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଏକ ଜାତୀୟ ଅବସର ଯାହା ଏକତା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରତୀକ । ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ, ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଉତ୍ସବ ସହିତ ଜଡିତ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ ।"
ସମାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତିପାଦନ କରି ପ୍ରଦୀପ ଦଳାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଟୋବର 2 ସହିତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଲୋକଙ୍କୁ ଅହିଂସା ଭାବନା ପ୍ରତି ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ।
ତଥାପି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଶକ୍ତି ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ପର୍ବ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏପରି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ଵାଗତଯୋଗ୍ୟ । ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖାଦ୍ୟ ପସନ୍ଦ ଓ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବିଷୟ ହେବା ଉଚିତ । ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସଚେତନତା ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିଷେଧ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ଭଲ ପନ୍ଥା ହୋଇଥାନ୍ତା । ନିଷେଧ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ବରୂପ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମୁଖ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଥିବା ପରି ମନେହୁଏ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଛ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ ।
କୋରାପୁଟ ପୌରପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଜ୍ଞାନଜିତ ତ୍ରିପାଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, "ପୌରପାଳିକା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ । ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ମାଂସ, କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ମାଛ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଦଳ ସ୍ଥଳରେ ରହିବେ ।"
ଜିଲ୍ଲା ସରକାରୀ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସହିତ 77ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାରୁ, ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରମ୍ପରା, ଶାସନ ଏବଂ ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ଖୋଲିଛି, ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷର ପାଳନକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ କରିଛି ।
