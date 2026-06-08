ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାଲି କାଢ଼ିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ: ଏଏସଆଇ ଡିଜି
କୋଣର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଜଗମୋହନ ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାଲି କାଢ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଏଏସଆଇ ଡିଜି ଏବଂ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ । ରିପୋର୍ଟ- ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : June 8, 2026 at 12:35 PM IST
କୋଣାର୍କ: "ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାଲି କାଢ଼ିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ।" ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଜଗମୋହନ ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାଲି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏଏସଆଇ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ବେଳେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି ଏଏସଆଇ ଡିଜି । ଶନିବାର ଏଏସଆଇ ଡିଜି ଡକ୍ଟର ଯଦୁବୀର ସିଂହ ରାୱତଙ୍କ ସମେତ ଏକ ବୈଷୟିକ ଟିମ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କୋର୍ କମିଟି ସଦସ୍ୟ, ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ମାଡ୍ରାସର ପ୍ରଫେସରମାନେ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାଲି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ।
ଏହି ଟିମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ 80 ଫୁଟ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ରେ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ମଧ୍ଯକୁ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ହୋଲ୍ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବା ସହ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ଏଏସଆଇ ଡିଜି ଡକ୍ଟର ଯଦୁବୀର ସିଂହ ରାୱତ କହିଛନ୍ତି, "ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାଲି କାଢ଼ିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ । ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ । କେବେ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରୁ ବାଲି କଢ଼ାଯିବ ? ସେନେଇ ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ । ଗର୍ଭଗୃହର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଅଛି । ଧିରେ ଧିରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢିବ ।"
ଏହି ଟିମ୍ରେ ଏଏସଆଇ ଡିଜିଙ୍କ ସହ କୋର କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଶୋକ ବାସା, ପ୍ରତ୍ନତତ୍ୱବିତ୍ତ ଡଃ.ଜୀବନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡଃ.ସୁନୀଲ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡଃ.ଏନ ସି ପାଲ, ଏଏସଆଇ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମିଲନ କୁମାର ଚାୱେଲଙ୍କ ସମେତ ଏଏସଆଇର ବରିଷ୍ଠ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ମାଡ୍ରାସର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ।
ସେହିପରି ପୁରୀ ଏଏସଆଇ ସର୍କଲ, ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମିଲନ କୁମାର ଚାୱେଲ କହିଛନ୍ତି," କୋଣର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାଲି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟୋନ୍ ଡ୍ରେସର, ଷ୍ଟୋନ୍ କଟର, ଆର୍କିଟେକ୍ଚରମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଟିମ୍, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସନ ଟିମ୍ ଏବଂ ମେକାନିକାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଏହି ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାଲି କଢ଼ା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...120 ବର୍ଷ ପରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାହାରିବ ବାଲି, ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କାରେ କୋଣାର୍କବାସୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କୋଣାର୍କ ପରିଦର୍ଶନ କରିଲେ BRICS ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିନିଧି, ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିରର ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳାକୃତି ଦେଖି ବିମୋହିତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା