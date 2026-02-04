ଭକ୍ତିଭାବରେ ବନ୍ଧା ପରିବାର, ବିଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ହରିନାମ, ଦେଶରେ 20,000 ଶିଷ୍ୟ
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳପୁର ମହୋତ୍ସବରେ ଡ. ହରେକୃଷ୍ଣ ହଲଦାରଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିଭୋର କରିଥିଲା । ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ସମ୍ମୁଖରେ ପୂରା ପରିବାର ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ।
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
ବ୍ରହ୍ମପୁର(ଗଞ୍ଜାମ) : ମୃଦଙ୍ଗ ଝଙ୍କାର ସହିତ ତୁଣ୍ଡରେ ହରିବୋଲ ନାମ ... ମୃଦଙ୍ଗ ଓ ଭଜନର ତାଳେ ତାଳେ ପାଦ ବୋଲ ମାନୁନାହିଁ ... ଭକ୍ତିଭାବ ଭରା କୀର୍ତ୍ତନରେ ମଜ୍ଜି ଯାଇଛନ୍ତି ପୂରା ପରିବାର । ଏପରି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କରିଥିଲା ଭାବବିହୃଳ । ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ସମର୍ପିତ କୋଲକତାର ଡ଼. ହରେକୃଷ୍ଣ ହଲଦାରଙ୍କ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର । ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ତଥା ବିଦେଶରେ ବି ହରିନାମକୁ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଏହି ପରିବାର । ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଓ ଅନୁଗାମୀ । ନିକଟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳପୁର ମହୋତ୍ସବରେ ଡ଼. ହରେକୃଷ୍ଣ ହଲଦାରଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଭିଁଙ୍କୁ ବିଭୋର କରିଥିଲା । ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ...
କୋଲକତାରୁ ବିଦେଶ ମାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ...
ମୃଦଙ୍ଗ ଓ ହରିନାମକୁ ଦେଶ-ବିଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଡ.ହରେକୃଷ୍ଣ ହଲଦାରଙ୍କ ପରିବାର । ପରିବାରରେ ଡ.ହରେକୃଷ୍ଣ ହଲଦାରଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟ । ପତ୍ନୀ ଡ଼ ପାର୍ବତୀ ହଲଦାର ଓ ତାଙ୍କ 2 ଝିଅ ଶ୍ରୀଖଲ ରଞ୍ଜିତା ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କା ହାଲଦାର । ପୁରା ପରିବାର ନିଜକୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ସମର୍ପି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି । ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଗୀତ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କରି ବହୁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି । ବାପା ଡ.ହରେକୃଷ୍ଣ ହଲଦାର ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ମୃଦଙ୍ଗ (ଖୋଳ) ବାଦକ । ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଦୁଇ ଝିଅ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଓ ହରିବୋଲ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଏକ ଭକ୍ତିଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି । କୋଲକାତାରୁ ନିଜର ଭକ୍ତି ଗୀତ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏହି ପରିବାର । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାରା ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଅନେକ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିସାରିଲେଣି ।
ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବରେ ପରିବେଷଣ:
'ବାପା ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ'
ଚାରି ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ସମାପଦ ହାଲଦାରଙ୍କଠାରୁ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଇବା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ବାପା ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ବୈରାଗ, ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ବୈରାଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ହରେକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଏହି ଭକ୍ତିଭାବ ଭରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ହରିନାମ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ଡ. ହରେକୃଷ୍ଣ ହଲଦାର କହିଛନ୍ତି ।
'ଜୀବନ ଧନ୍ୟ'
ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଡ.ହରେକୃଷ୍ଣ ହଲଦାର କହିଛନ୍ତି,"ଏଭଳି ଏକ ବଡ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରି ପରିବେଷଣ କରିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି । ନିଜର ଦୁଇ ଝିଅ ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମେତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କରି ଆନନ୍ଦିତ । ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଏପରି ଭକ୍ତି ଭାବନାକୁ ଆପଣେଇ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ।" ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବାର ଏପରି ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଡ. ହରେକୃଷ୍ଣ ହଲଦାର ।
'ରଥଯାତ୍ରାରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରିବେଷଣ କରିବୁ'
ହରିକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ପ୍ରିୟଙ୍କା ହଲଦାର କହିଛନ୍ତି,"ସାଢେ 3ରୁ 4 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇବା ନେଇ ଶିକ୍ଷାଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ । ଏପରିକି ମୋ ଭଉଣୀ ଶ୍ରୀଖଲ ରଞ୍ଜିତା ମଧ୍ୟ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦନ ସହିତ ୩୫ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଉପକରଣ ବଜାଇବା ଶିକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି ମୋ ମା' ପାର୍ବତୀ ହଲଦାରଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଆମର ଛୋଟ ପରିବାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିଥାଉ । ଆମ ସହିତ ଏକ ୧୬ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଏବେ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି । ସାରା ଦେଶରେ ବାପାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ୨୦,୦୦୦ ଶିଷ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ସମ୍ମୁଖରେ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ହରିକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଡ ଝିଅ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
