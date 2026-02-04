ETV Bharat / state

ଭକ୍ତିଭାବରେ ବନ୍ଧା ପରିବାର, ବିଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ହରିନାମ, ଦେଶରେ 20,000 ଶିଷ୍ୟ

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳପୁର ମହୋତ୍ସବରେ ଡ. ହରେକୃଷ୍ଣ ହଲଦାରଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିଭୋର କରିଥିଲା । ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ସମ୍ମୁଖରେ ପୂରା ପରିବାର ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ।

A family bound by devotion, spreading Harinaam abroad, 20,000 disciples in the country
ଭକ୍ତିଭାବରେ ବନ୍ଧା ପରିବାର, ବିଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ହରିନାମ, ଦେଶରେ 20,000 ଶିଷ୍ୟ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 4, 2026 at 5:19 PM IST

ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ବ୍ରହ୍ମପୁର(ଗଞ୍ଜାମ) : ମୃଦଙ୍ଗ ଝଙ୍କାର ସହିତ ତୁଣ୍ଡରେ ହରିବୋଲ ନାମ ... ମୃଦଙ୍ଗ ଓ ଭଜନର ତାଳେ ତାଳେ ପାଦ ବୋଲ ମାନୁନାହିଁ ... ଭକ୍ତିଭାବ ଭରା କୀର୍ତ୍ତନରେ ମଜ୍ଜି ଯାଇଛନ୍ତି ପୂରା ପରିବାର । ଏପରି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କରିଥିଲା ଭାବବିହୃଳ । ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ସମର୍ପିତ କୋଲକତାର ଡ଼. ହରେକୃଷ୍ଣ ହଲଦାରଙ୍କ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର । ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ତଥା ବିଦେଶରେ ବି ହରିନାମକୁ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଏହି ପରିବାର । ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଓ ଅନୁଗାମୀ । ନିକଟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳପୁର ମହୋତ୍ସବରେ ଡ଼. ହରେକୃଷ୍ଣ ହଲଦାରଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଭିଁଙ୍କୁ ବିଭୋର କରିଥିଲା । ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ...

ଭକ୍ତିଭାବରେ ବନ୍ଧା ପରିବାର, ବିଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ହରିନାମ, ଦେଶରେ 20,000 ଶିଷ୍ୟ


କୋଲକତାରୁ ବିଦେଶ ମାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ...
ମୃଦଙ୍ଗ ଓ ହରିନାମକୁ ଦେଶ-ବିଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଡ.ହରେକୃଷ୍ଣ ହଲଦାରଙ୍କ ପରିବାର । ପରିବାରରେ ଡ.ହରେକୃଷ୍ଣ ହଲଦାରଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟ । ପତ୍ନୀ ଡ଼ ପାର୍ବତୀ ହଲଦାର ଓ ତାଙ୍କ 2 ଝିଅ ଶ୍ରୀଖଲ ରଞ୍ଜିତା ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କା ହାଲଦାର । ପୁରା ପରିବାର ନିଜକୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ସମର୍ପି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି । ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଗୀତ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କରି ବହୁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି । ବାପା ଡ.ହରେକୃଷ୍ଣ ହଲଦାର ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ମୃଦଙ୍ଗ (ଖୋଳ) ବାଦକ । ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଦୁଇ ଝିଅ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଓ ହରିବୋଲ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଏକ ଭକ୍ତିଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି । କୋଲକାତାରୁ ନିଜର ଭକ୍ତି ଗୀତ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏହି ପରିବାର । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାରା ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଅନେକ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିସାରିଲେଣି ।

ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବରେ ପରିବେଷଣ:

Cultural program performed before the Governor
ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ (ETV Bharat Odisha)
ମୃଦଙ୍ଗ ତାଳେ ତାଳେ ଭକ୍ତିଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ଓ ହରିନାମ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ କେବଳ କୋଲକାତା ନୁହେଁ ଏବେ ସାରା ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରେ ଆୟୋଜିତ ଯାତ୍ରା ଓ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସୁଥିବା ଡ.ହରେକୃଷ୍ଣ ହଲଦାର କହିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କଠାରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଥିଲେ ଏହି ପରିବାର । ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବରେ ଡ.ହରେକୃଷ୍ଣ ହଲଦାରଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ । ମଞ୍ଚରେ ବେଶ ଚିତାକର୍ଷକ ସଙ୍ଗୀତ ଓ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।
The group is performing Harinaam while playing the mridangam.
ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଇ ହରିନାମ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଦଳ (ETV Bharat Odisha)

'ବାପା ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ'
ଚାରି ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ସମାପଦ ହାଲଦାରଙ୍କଠାରୁ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଇବା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ବାପା ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ବୈରାଗ, ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ବୈରାଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ହରେକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଏହି ଭକ୍ତିଭାବ ଭରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ହରିନାମ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ଡ. ହରେକୃଷ୍ଣ ହଲଦାର କହିଛନ୍ତି ।

Dr. Harekrushna Haldar and his disciples performing a cultural program.
ଡ. ହରେକୃଷ୍ଣ ହଲଦାର ଓ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି । (ETV Bharat Odisha)

'ଜୀବନ ଧନ୍ୟ'
ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଡ.ହରେକୃଷ୍ଣ ହଲଦାର କହିଛନ୍ତି,"ଏଭଳି ଏକ ବଡ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରି ପରିବେଷଣ କରିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି । ନିଜର ଦୁଇ ଝିଅ ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମେତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କରି ଆନନ୍ଦିତ । ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଏପରି ଭକ୍ତି ଭାବନାକୁ ଆପଣେଇ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ।" ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବାର ଏପରି ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଡ. ହରେକୃଷ୍ଣ ହଲଦାର


'ରଥଯାତ୍ରାରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରିବେଷଣ କରିବୁ'

Dr. Harekrushna Haldar's team performs cultural program at Gopalpur festival
ଗୋପାଳପୁର ମହୋତ୍ସବରେ ଡ. ହରେକୃଷ୍ଣ ହଲଦାରଙ୍କ ଦଳର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ (ETV Bharat Odisha)

ହରିକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ପ୍ରିୟଙ୍କା ହଲଦାର କହିଛନ୍ତି,"ସାଢେ 3ରୁ 4 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇବା ନେଇ ଶିକ୍ଷାଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ । ଏପରିକି ମୋ ଭଉଣୀ ଶ୍ରୀଖଲ ରଞ୍ଜିତା ମଧ୍ୟ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦନ ସହିତ ୩୫ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଉପକରଣ ବଜାଇବା ଶିକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି ମୋ ମା' ପାର୍ବତୀ ହଲଦାରଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଆମର ଛୋଟ ପରିବାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିଥାଉ । ଆମ ସହିତ ଏକ ୧୬ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଏବେ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି । ସାରା ଦେଶରେ ବାପାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ୨୦,୦୦୦ ଶିଷ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ସମ୍ମୁଖରେ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ହରିକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଡ ଝିଅ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

Harinama performed with Mrudang Dhun
ମୃଦଙ୍ଗ ତାଳ ସହିତ ହରିନାମ ପରିବେଶଣ (ETV Bharat Odisha)
ଓ.ଡି ଆର୍ଟ ସେଣ୍ଟରରେ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ:ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି,"ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦକ ଡ.ହରେକୃଷ୍ଣ ହାଲଦାର ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ନିକେତନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ପ୍ରଫେସର । ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ଓ ସହଧର୍ମଣୀ ମଧ୍ୟ କିର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ । ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବରେ ଚମତ୍କାର ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦନ କରିଥିଲେ । କେବଳ ଆମ ଓଡିଶା ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଏଭଳି ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିଲିକାର ଓ.ଡି ଆର୍ଟ ସେଣ୍ଟରରେ ତାଙ୍କ ମନମୁଗ୍ଧକର ପରିବେଶଣ ଦେଖିଥିଲି ଓ ଗୋପାଳପୁର ମହୋତ୍ସବରେ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିଲି ।" ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।"
Dr. Harekrushna Haldar's family and disciples
ଡ. ହରେକୃଷ୍ଣ ହଲଦାରଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଶିଷ୍ୟବୃନ୍ଦ (ETV Bharat Odisha)

Dr. Harekrushna Haldar's family and disciples
ଡ. ହରେକୃଷ୍ଣ ହଲଦାରଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଶିଷ୍ୟବୃନ୍ଦ (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ
GOPALPUR BEACH FESTIVAL
HARINAAM SANKIRTAN
ହରେକୃଷ୍ଣ ହଲଦାର କୀର୍ତ୍ତନ
HAREKRUSHNA HALDER KIRTAN FAMILY

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

