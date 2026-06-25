କୋଡ଼ିଙ୍ଗାମାଳି ବକ୍ସାଇଟ ଖଣି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ: ଜନଶୁଣାଣିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦାବି କଲେ ବାସିନ୍ଦା
ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକର ଚମ୍ପି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଜନଶୁଣାଣିରେ 15 ଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଯୋଗଦେଇ ନିଜର ମତାମତ ଓ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ସାନ୍ତାକାର ସି
Published : June 25, 2026 at 5:41 PM IST
PUBLIC HEARING KODINGAMALI MINES, କୋରାପୁଟ: କୋରାପୁଟ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ କୋଡ଼ିଙ୍ଗାମାଳି ବକ୍ସାଇଟ ଖଣିର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଜନଶୁଣାଣି । ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକର ଚମ୍ପି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଜନଶୁଣାଣିରେ 15 ଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଯୋଗଦେଇ ନିଜର ମତାମତ ଓ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।
କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଡ଼ିଙ୍ଗାମାଳି ବକ୍ସାଇଟ ଖଣିର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ 3.6 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ରୁ 6 ମିଲିୟନ ଟନ୍ କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ଆଜି ଚମ୍ପି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଜନଶୁଣାଣି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଜନଶୁଣାଣିରେ କୋରାପୁଟର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶବର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀ ଦିପେଶ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ଓଏମସିର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଜନଶୁଣାଣିରେ ଯୋଗଦେଇ ଖଣି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 40ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ମତାମତ ରଖିଥିଲେ । ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି, ଉନ୍ନତ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ, ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ବିକାଶ ଦାବି କରିଥିଲେ । ବକ୍ତାମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଖଣି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଞ୍ଚଳର ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଜୀବିକାରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିପାରିବ । ତେବେ ଉନ୍ନୟନର ଲାଭ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି ଉଠାଇଥିଲେ ।
ଜନଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ମତାମତ ଓ ସୁପାରିଶକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହିତ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି କରାଯାଇଥିଲା । ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶବର ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀ ଦିପେଶ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ କହିଥିଲେ, ଜନଶୁଣାଣିରେ ମିଳିଥିବା ସମସ୍ତ ମତାମତ ଓ ସୁପାରିଶକୁ ସଂକଳନ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।
ଜନଶୁଣାଣିକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 30 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା । କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ବିନା ଜନଶୁଣାଣି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ବାପା-ମାଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇଲେ ଭାଇଭଉଣୀ..ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା ପୁନର୍ମିଳନର ଏ ଦୃଶ୍ୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ