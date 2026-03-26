ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ପଳାତକ ଘୋଷଣା, ଘର ଆଗରେ ଲଟ୍କା ଲଗାଇଲା ପୋଲିସ
ଖଲ୍ଲିକୋଟର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣୀ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଳାତକ ଘୋଷଣା । ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ହତ୍ୟା ମାମଲା । ହାଜର ପାଇଁ 30 ଦିନର ମହଲତ । ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 26, 2026 at 2:54 PM IST
ଗଞ୍ଜାମ/ବ୍ରହ୍ମପୁର: ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ପଳାତକ ଘୋଷଣା କରି ଘର ଆଗରେ ଲଟ୍କା ଲଗାଇଲା ପୋଲିସ । ଗତକାଲି(ବୁଧବାର) ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲ୍ଲିକୋଟର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣୀ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୈତାରୀ ବେହେରାଙ୍କ କେଶପୁର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଏପରି ପଳାତକ ନୋଟିସ୍ ଲଗାଇଛି କୋଦଳା ପୋଲିସ । ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ୩୦ ଦିନର ମହଲତ ଦିଆଯାଇଛି ।
ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ:
ଗତ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ କୋଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦାନପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୋଜି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଜଘନ୍ୟ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ତଥା ଖଲ୍ଲିକୋଟର ପୂର୍ବତନ ବ୍ଳକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୈତାରୀ ବେହେରାଙ୍କ ନାମରେ ସେହି ସମୟରେ ୪୭୩/୨୩ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଦୈତାରୀଙ୍କ ନାମରେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଜେଏମଏଫସି କୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାମିନ ବିହୀନ ଏକ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି ହୋଇଥିଲା । ଏଥିସହ କୋର୍ଟଙ୍କ ଭାରତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଵିଧି ଧାରା ୮୨ ଅନୁସାରେ ଦୈତାରୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ପଳାତକ ନୋଟିସ୍ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ୩୦ ଦିନ ଭିତରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନକଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୋଦଳା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଧରା ପଡିଛନ୍ତି 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଏବେବି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର୍:
ଗତ ୨୮/୦୯/୨୦୨୩ ମସିହାରେ କୋଦଳା ଥାନା ଦାନପୁର ଗ୍ରାମରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଭୋଜି ଖାଇବା ସମୟରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣରେ ଆସିକା ଅଞ୍ଚଳର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ସୁନିଲ ନାହାକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । କୋଦାଳ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା । ଫେରାର ଥିବା 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯଥାକ୍ରମେ ଦୀପକ କୁମାର ଖଟୁଆ ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଥିବା କୁମାର ସାହୁ ଏବେ ବି ଫେରାର ରହିଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟିକା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ଦୈତାରି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।
ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ୍ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଦୈତାରୀ:
ଏହା ପରେ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଳକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୈତାରିଙ୍କୁ ଖଲ୍ଲିକୋଟରେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା । ପରେ ସେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଖାରଜ କରି ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟ ଦୈତାରିଙ୍କ ନାଁରେ ଜାମିନ ବିହୀନ ଗିରଫ ପରଓ୍ବାନା ଜାରି କରିଥିଲା । କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଗତକାଲି(ବୁଧବାର) କୋଦଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁବାସ ବେହେରା ଦୈତାରିଙ୍କ କେଶପୁର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଲଟ୍କା ଲଗାଇଥିଲେ । ଆଗାମୀ ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ନହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଟିମ୍ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର/ଗଞ୍ଜାମ