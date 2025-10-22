ଗୋଲାପୀ ଲୁଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ଜାଣନ୍ତୁ...
ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଲାପୀ ଲୁଣର ଚାହିଦା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଉପାଦେୟତା କଣ ରହିଛି ଜାଣନ୍ତୁ ।
Published : October 22, 2025 at 10:13 PM IST
Benefits of Pink Salt ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲୁଣ ବିନା ଖାଦ୍ୟର ସ୍ବାଦ ଅଧୁରା । ରୋଷେଇ ଘରେ ଲୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଅଧିକ । ରୋଷେଇ ଘରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ଧଳା ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରୁ । ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଲାପୀ ଲୁଣର ଚାହିଦା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାର ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ ହୋଇଥିବା ସହିତ ଏହାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଉପାଦେୟତା ପାଇଁ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢୁଛି । ଏହା ନିଜର ଅନନ୍ୟ ସ୍ବାଦ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ।
ଏହି ଲୁଣରେ ଲୌହ, ପୋଟାସିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଭଳି ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ଏହି ସବୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗୁଁ, ଗୋଲାପୀ ଲୁଣ ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ଧଳା ଲୁଣ ଅପେକ୍ଷା ଏହା ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳିଥାଏ । ଧଳା ଲୁଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କେମିକାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶୋଧନ କରାଯାଇଥାଏ । ତେଣୁ ରସାୟନ ଭର୍ତ୍ତି ଲୁଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳୁଥିବା ଗୋଲାପୀ ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ମନ ବଳାଉଛନ୍ତି । ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ କେଉଁ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ ।
ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରେ ଭରପୂର:
ଗୋଲାପୀ ଲୁଣରେ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ଲୌହ ଆଦି ରହିଥାଏ । ହାର୍ଭାର୍ଡ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲଥ ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ପ୍ରକାଶ ଗୋଲାପୀ ଲୁଣରେ ଥିବା ଖଣିଜଗୁଡ଼ିକ ଶରୀର ସ୍ନାୟୁ ତନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଂସପେଶୀ ସଂକୋଚନ ଏବଂ ଶରୀରର ଜଳୀୟ ଅଂଶ ସନ୍ତୁଳନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହାକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶରୀରର ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇଥାଏ ।
ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ:
ଗୋଲାପୀ ଲୁଣ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ । ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା, ଏସିଡିଟି ଏବଂ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଭଳି ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହା ପାଚନ ଏନଜାଇମଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।
ଜଳୀୟଅଂଶର ସନ୍ତୁଳନ:
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ନିୟମିତ ଗୋଲାପୀ ଲୁଣ ସେବନ ଦ୍ବାରା ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ସଠିକ ରହିଥାଏ । ଶରୀରର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ସ୍ତରକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ । ଏହା ଶରୀରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ।
ସୋଡ଼ିଅମର ମାତ୍ରା:
ଗୋଲାପୀ ଲୁଣରେ ସୋଡିୟମର ମାତ୍ରା କମ୍ ରହିଥାଏ । ଯାହାକି ରକ୍ତଚାପରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ । ସୋଡ଼ିୟମର ମାତ୍ରା କମ୍ ରହିଥିଲେ ହେଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ରୋଷେଇରେ ନିୟମିତ ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏହା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପସନ୍ଦ ଅଟେ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ରୋଗ ଡାକୁଛି ଭାରତୀୟ ଭୋଜନ ! ICMRର ସାଂଘାତିକ ରିପୋର୍ଟ
ଚର୍ମକୁ ନରମ ରଖେ:
ଗୋଲାପୀ ଲୁଣ ବା ପିଙ୍କ୍ ସଲ୍ଟ ଶରୀରର ମୃତ ଚର୍ମ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶରୀରରୁ ଅଶୁଦ୍ଧତା ଦୂର କରେ । ଏହି ଲୁଣ ଚର୍ମକୁ ନରମ ରଖେ । ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ