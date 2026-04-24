ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଅଗ୍ନିବର୍ଷା, କାହିଁକି ଅଧିକ ରହୁଛି ତାପମାତ୍ରା ଜାଣନ୍ତୁ
ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସହରକୁ ହିଟ ୱେଭ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସମନ ରଣା
Published : April 24, 2026 at 11:22 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜଳୁଛି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା। ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ । ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାର ତାପମାତ୍ରା 43.4ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଛି । ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ 2 ଟା 30 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ତାପମାତ୍ରା 42. 6 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥବା ବେଳେ ହୀରାକୁଦର ତାପମାତ୍ରା 43 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା । ସେହିପରି ରାଉରକେଲାର ତାପମାତ୍ରା 42 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ 42 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା । ଏଭଳି ଭାବେ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଏବେ ଅଗ୍ନିବର୍ଷା ହେଉଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଝାରସୁଗୁଡା, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ କେନ୍ଦୁଝର ସହରକୁ ହିଟ ୱେଭ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ହୀରାକୁଦରେ ବହୁ ଗୁଡିଏ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତଥା କୋଇଲା ଖଣି ଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ସହ ଗରମ ପବନ ବହୁଛି । ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଉପରେ ପଡିଛି ।
ଜଳୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା
ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ସମ୍ବଲପୁର ସହରକୁ କୌଣସି କାମରେ ଆସିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସୁରେଶ ରାୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ‘‘ମୁଁ ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ବସରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଥିଲି । ଏଠାରେ କିଛି କାମ ଥିଲା, କାମ ସରିଲା ପରେ ଏତେ ଟାଣ ଖରା ଯୋଗୁ ଆଉ ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି । ତେଣୁ କଚେରୀ ଛକ ରାସ୍ତାରେ ଏହି ଗଛ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛି, ସଂଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ରେଢ଼ାଖୋଲ ଫେରିଯିବି ।ତେବେ ଏହିଭଳି ଗରମ ଆଗରୁ କେବେ ଅନୁଭୂତ ହେଉନଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ଗରମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ବାଧୁ ନଥିଲା କାରଣ ସେତେବେଳେ ଜଳବାୟୁ ଭଲ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହ ସହରର ଗଛ ସବୁ କଟି ଗଲାଣି। ଏହା ସହ ଚାରିଆଡେ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ହୋଇଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ବହୁତ ବାଧୁଛି’’।
ସମ୍ବଲପୁର ସହର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିଲେ 11 ଟା ପରେ ସହର ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି । ରାସ୍ତାରେ ଗାଡି ମୋଟର ସଂଖ୍ୟା 80% କମିଯାଉଛି । କେଵଳ ସରକାରୀ ବସ ଚଳ ପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ବେଳେ କାଁ ଭାଁ ଅଟୋ ଓ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଦୂରଦୁରାନ୍ତରୁ ସହରକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକେ ଲସି ସର୍ବତ ଦୋକନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାନୀୟ ପିଇ ଗରମରୁ ବଂଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ଲୋକ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଗଛ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଖୋଲା ଯାଇଥିବା ଜଳଛତ୍ରରେ ନିଜର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏଭଳି ଟାଣ ଖରକୁ ନେଇ କିଛି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ମଇ ଓ ଜୁନ ମାସରେ ଏଭଳି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏଭଳି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ କିଛି ଲୋକ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁରୁ ସହରକୁ ପରିବା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବା ବିକାଳିଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଖରାର ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି । ସମ୍ବଲପୁର ସହରରୁ 20କିମି ଦୂରତା ସେନାପାଲି ଗାଁରୁ ସମ୍ବଲପୁର ସହରକୁ ପରିବା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବୃଦ୍ଧା ସନ୍ତୋଷିନୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ‘‘ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବସରେ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଆଣି ସହରର ରସ୍ତା କଡରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ 10 କେଜି ପରିବା ଆଣିଥିଲେ ସେଥିରୁ 3 ରୁ 4 କେଜି ବିକ୍ରି ନହୋଇ ବଳି ଯାଉଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଟାଣ ଖରା ରେ ଦିନ 1 ଟାରେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ବହୁ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡୁଛି କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଖରା ହେଉ ନଥିଲା ଆଉ ବର୍ତମାନ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି’’।
ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କାରଣ
ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ହୀରାକୁଦ କେନ୍ଦୁଝର ପରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଏହା ଆଜିର କଥା ନୁହେଁ ସବୁବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ଗରମ ହୋଇଥାଏ । ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି ଯେ ‘‘ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଗରମ ପବନ ଆସୁଛି, ଏହା ସହ ଆକାଶ ପରିଛନ୍ନ ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନସୋଲେସନ ହାଇ ଥିବାରୁ ଝାରସୁଗୁଡା, ସମ୍ବଲପୁର, ହୀରାକୁଦ ଆଦି ସହରର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହୁଛି । ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଆଦ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ ତାପମାତ୍ରା ରହୁଛି । ଏହି ଆଦ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାଏ ତେଣୁ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ଅନ୍ୟପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଝାରସୁଗୁଡା, ସମ୍ବଲପୁର, ହୀରାକୁଦରେ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକ ଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଥାଏ ।ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ରେ ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତି ଆଉ 4 ରୁ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ’’।
ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁରର ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଦୋଷ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ‘‘ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ବହୁତ ଗଛ କଟା ହୋଇଛି, ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଗାଁ ଗୁଡିକରେ ବହୁ ଜଙ୍ଗଲ ତଥା ଗଛ ଲତା ରହିଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅର୍ବାନ ହିଟ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ପଡୁଛି । ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରରେ ଏବେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହୁଛି । ଏହା ସହ ଆମେ ବନୀକରଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହୁଁ ତଥା ବହୁତ ଗଛ କଟାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଗଛ କାଟିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଡ଼ ଗଛ ଗୁଡିକୁକୁ ଜିଅନ୍ତା ଭାବେ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ । ଏହା ସହ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର ଆଉ ଏକ କାରଣ ଅଟେ ।’’
ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲାର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦେଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ବା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଆଗମନ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ଜଳଛତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମୟରେ ପରିବର୍ତନ କରାଯାଇଛି । ତଥା ଅଂଶୁଘାତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପିଏଚସି, ସିଏଚସି ରୁ ଭୀମସାର ବୁର୍ଲା ଓ ଜିଲ୍ଲା ମୂଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଂଶୁଘାତ କକ୍ଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ତଥା ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ।’’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର