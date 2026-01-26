ପରିଣତ ବୟସରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି -ନାଟ୍ୟଗୁରୁ ସୀମାଞ୍ଚଳ
ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଚରିତ୍ରକୁ ବର୍ଷବର୍ଷ ଧରି ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ସେଇକଳା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସମ୍ମାନ, ସ୍ୱୀକୃତି । ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ।
Published : January 26, 2026 at 3:38 PM IST|
Updated : January 26, 2026 at 3:52 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର(ଗଞ୍ଜାମ)- ବୟସ ୯୮ ଛୁଇଁଲାଣି। ତଥାପି ଶରୀର ଥକି ଯାଇନି କି ପାଟି ଥମି ଯାଇନି । କିମ୍ବା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୟସ ପାଖରେ ହାର ମାନିନି । ଏମିତି ଜଣେ କଳାକାର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନାଟକ ଗୁରୁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ର । ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନାଟକ ବିଷୟରେ କହିବା ମାତ୍ରେ ପାଟିରୁ ଅର୍ନଗଳ ବାହାରି ଆସେ ଶ୍ଳୋକ ଓ ଜଣାଣ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଚରିତ୍ରକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ସେଇ କଳା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସମ୍ମାନ, ସ୍ୱୀକୃତି । ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ।
ଥର ଥର ସ୍ୱର କିନ୍ତୁ ଗଦ ଗଦ ଭାବରେ ସୀମାଞ୍ଚଳ କହିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦଶ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରମୁଖ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନାଟକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି । ଆଜି ୯୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମୋ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏହା ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି।' ଏହି ଅବସରରେ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ନାଟ୍ୟଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି 'ଜୀବନରେ ଆଉ କ'ଣ ନେଇ କି ଯିବି କି ? ଏହି ସମ୍ମାନ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଗାୟକରୁ କଳାକାର ସୀମାଞ୍ଚଳ
ଦୀର୍ଘ ୫୦ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି ଗଞ୍ଜାମ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନାଟକର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଳକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବମକେଇ ଗ୍ରାମର ଏସ.ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ର । ପ୍ରଥମେ ନାଟକର ଗାୟକ ଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହିରଣ୍ୟ କସ୍ୟପ ଚରିତ୍ରରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ସହିତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନାଟକ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଅନେକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତିି ସୀମାଞ୍ଚଳ। ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିବା ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଖୁସି ଦେଇନି, ଏହି କଳା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆହୁରି ବଢାଇ ଦେଇଛି । ଏପରିକି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଖୁସିର ଲହରୀ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ନାଟ୍ୟଗୁରୁଙ୍କ ସାଧନା ଏବଂ ନିଷ୍ଠାପର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି।
କ'ଣ ଏହି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନାଟକ
ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନାଟକ ଭାରତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲୋକ ନାଟକ। ଏହାର ପାରମ୍ପରିକ ସଙ୍ଗୀତ, ଗୀତ, ରାଗ, କାହାଣୀ, ବିଭିନ୍ନ ରସ , ଅଭିନୟ, ବେଶ ପୋଷାକ, ମଞ୍ଚ ଶୈଳୀ, ସଂଳାପ ଓ ଚରିତ୍ର ଏହାକୁ ଦର୍ଶକ ତଥା ଗବେଷକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ। ଆଜି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନାଟକ ଖୋଲା ମଞ୍ଚ ନାଟକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି।
ପିତାଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁ
ଘରର ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କାରରେ ଅନୁବନ୍ଧିତ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ର ପିଲାଟି ଦିନରୁ ନୃସିଂହ ଉପାସନା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେ ପିତା ସ୍ଵର୍ଗତ ସୁର ପାତ୍ର ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନାଟକର ଗୁରୁ ଏବଂ କଳାକାର ଥିଲେ। ପିତାଙ୍କ ନାଟକ କଳା ପ୍ରତି ପିଲାବେଳୁ ସେ ଆକର୍ଷିତ ଥିଲେ । ଏଣୁ ପିତା ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଓ ପ୍ରେରଣା ।
୨୦ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯାତ୍ରା
ପ୍ରାୟ ୬ / ୭ ବର୍ଷରୁ ହିଁ ପାଲୁରର ସଖୀ ନାଟ ( ଯାହାକୁ ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟର ପୂର୍ବଭାଷ କୁହାଯାଏ ) ଗୁରୁ ନରସିଂହ ପ୍ରଧାନଙ୍କଠାରୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ନାଟ ଶିଖିଥିଲେ । ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇ ପିତା ସୁର ପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନଟକର ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗାୟନ ଶୈଳୀ ଦେଖି ସୂତ୍ରଧର ଗୀତ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନାଟକର ଦ୍ଵିତୀୟ ପିଢୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୁରୁ ଲକ୍ଷଣ ଶତପଥୀ ଓ ଗୁରୁ ତ୍ରିନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ୨୦ ବର୍ଷ କାଳ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନଟକାର ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀ, ନୃତ୍ୟ ଭଙ୍ଗି, ସଂଳାପ ଓ ପରିବେଷଣ , ମଞ୍ଚ ଅଭିନୟ, ରାଜାର ଠାଣି ଓ ଗାରିମା ଅଭିନୟ ଚତୁରୀ, ଲୟ , ବିଭିନ୍ନ ରସ , ରାଗ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନଟକାର ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟିର କଳାକାର ଭାବେ ନିଜକୁ ଗଢିିଥିଲେ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ନାଟକରେ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ୨୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ହିଁ ସେ ବୋମକେଇ ଗ୍ରାମରେ ଆୟୋଜିତ ନାଟକରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ(ରାଜା) ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ।
ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଓ ଆଖଡା ସ୍ଥାପନା
ଗୁରୁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ର ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନଟକାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଖଡା (କେନ୍ଦ୍ର ତଥା ନୃତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଅନେକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ସହ ଆନେକ କଳାକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରମୁଖ ଆଖଡାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନଳବଣ୍ଟା, ହୁମ୍ମା, ଖ୍ହଜିପଲ୍ଲୀ, ଶୁଣ୍ଢୀପଲ୍ଲୀ, ପଦ୍ମପୁର, ବଦଗଡ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ। ଆଜି ଶ୍ରୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗୁରୁ ରୁପେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜ୍ଜନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଗୋକୁଳ ପ୍ରଧାନ, ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରଧାନ, ଦଣ୍ଡପାଣି ପାତ୍ର, ଗଙ୍ଗା ଦୋରା, ନୃସିଂହ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ।
ଦୀର୍ଘ ୬୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନାଟକର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗରୁ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ । ଆଜି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନାଟକରେ ସେ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷ । ଏହି ମହାନ ନାଟକର ପ୍ରସାର ଓ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିଛି ।
କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ
-୧୯୯୦ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୋକନାଟକର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ।
- ଲୋକ ନାଟକର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ଓଡିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମି ପକ୍ଷରୁ “ଲୋକନାଟ୍ୟ ସମ୍ମାନ 1997” ପାଇଛନ୍ତି ।
-୨୦୨୪ ରେ ଓଡିଶାର ପ୍ରକ୍ଷାତ ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଅରୁଣା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଟାନ ଓଡିଶା ଡାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଆନୁକୁଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଧଉଳି କଳିଙ୍ଗ ମହାତ୍ସବରେ 'ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନ -୨୦୨୪'ରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ନାଟ୍ୟଗୁରୁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ର କହନ୍ତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନାଟକ, ଅନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା କଳାକାର ସମାବେଶ ହେଉ କିମ୍ବା ଗୁରୁପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଉପଢୌକନ ପ୍ରଦାନ ମୋ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପରିଣତ ବୟସରେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ କାରଣରୁ ନାଟକ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟମୁଡ। ଏହା ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି । ତଥାପି କାମନା କରୁଛି, ଏହି ମହାନ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନାଟକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ମାର୍ଜିତ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ।
