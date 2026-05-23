ଅଂଶୁଘାତ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ: ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ମାନନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ପରାମର୍ଶ

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ସର୍ତକତା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ ଓ ବିକାଶ ଦାସ

Know all the facts about heat stroke: Follow these tips if you are going out
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 23, 2026 at 11:00 PM IST

Updated : May 23, 2026 at 11:06 PM IST

FACTS ABOUT HEAT STROKE, କଟକ/ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅସହ୍ୟ ଗରମକୁ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ଯାହାକି ଜନ ଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ଦେଇଛି । ଫଳସ୍ବରୁପ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ 15 ଜଣ ରୋଗୀ ଅଂଶୁଘାତର ଶିକାର ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି । କୌଣସି ରୋଗୀ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହୋଇ ରହି ନାହାନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ ସମସ୍ତ ରୋଗୀ ସାମାନ୍ୟ ଅଂଶୁଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ତେଵେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଆଉ ଗୁଳୁଗୁଳିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ନନଟ୍ରମାରେ 10ଟି ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖା ଯାଇଥିବା ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଂଶୁଘାତର ମୁକାବିଲ ପାଇଁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ 10ଟି ବେଡ୍, ଆଇସିୟୁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍, ନର୍ସ, ଔଷଧ ଆଦି ମହଜୁଦ ରଖା ଯାଇଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।


ଭୁବନେଶ୍ବର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଦୈନିକ 8ରୁ 10 ଜଣ ଅଂଶୁଘାତ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି
କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ପରି ଅଂଶୁଘାତର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା । କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ 8 ବେଡ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଅଂଶୁଘାତ ରୁମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ରୋଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉନାହାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଖରା ତାତି ପାଇଁ କାହାର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ଦେହ ଝାମେଇବା ଭଳି ରୋଗୀ ଆସନ୍ତି । ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି । ଦୈନିକ 8-10 ଜଣ ଏଭଳି ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦେଶ ରହିଛି । ହସ୍ପିଟାଲରେ ଓଆରଏସ କର୍ଣ୍ଣର କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଠି ରୋଗୀ ତଥା ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ଓଆରଏସ ପାଣି ପିଇପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବସିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଓ ପାଣିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ସର୍ତକତା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏପଟେ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ଜିରୋ କାଜୁଆଲଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ।

ଜଣେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ, ସେ ଅଂଶୁଘାତର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି
ଖରା ଦିନେ ଯଦି ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଯଦି ହଠାତ୍ ବିରି ବିରି ହୋଇଯାଏ, ଜାଣିବେ ଆପଣ ଅଂଶୁଘାତର ଶିକାର ହେଲେଣି । ସେହିପରି ଶରୀର ଯଦି ହାଲିଆ ଲାଗେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଂଶୁଘାତ ବି ହୋଇପାରେ । ଦେହରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଯଦି ପ୍ରବଳ ଝାଳ ବାହାରେ, ମୁଣ୍ଡ ଝିମ ଝିମ କରେ, ବାତ ବି ମାରି ପାରେ । ଏପରିକି ରୋଗୀ ଯଦି ବାଉଳେଇ ଚାଉଳେଇ ହେବେ, ତେଵେ ଜାଣିବେ ରୋଗୀକୁ ଅଂଶୁଘାତ ହୋଇଛି ବୋଲି ।

ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ?
ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଂଶୁଘାତର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା ଉଚିତ । ପାଖରେ ଯଦି ଏସି ଥିବ, ତେଵେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏସି ରୁମ୍ ରେ ରଖିବା ଉଚିତ । ଏସି ନଥିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା କୁଲର ପାଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ । ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରି ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯିବା ଉଚିତ ।

ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ କେମିତି ସତର୍କ ରହିବେ?ଖରା ଦିନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ସାବଧାନ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତୁ । ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଯାଆନ୍ତୁ-
  • ହାଲୁକା କପଡ଼଼ା ପିନ୍ଧି ଯାଆନ୍ତୁ ।
  • ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ୟାପ୍, ଛତା, ଓଦା ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ।
  • ଖାଲି ପାଦରେ ନଯାଇ ଚପଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
  • ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରଖନ୍ତୁ ।
  • ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଇ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।
  • ସାଥିରେ ଓଆରଏସ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ ।
  • ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କାକୁଡ଼ି ଖାଆନ୍ତୁ ।
  • ବାଟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଏ କିମ୍ବା ଅଂଶୁଘାତ ହେଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ, ତେଵେ ପାଖରେ ଯଦି ଏଟିଏମ୍ ରୁମ୍ କିମ୍ବା ଛାଇ ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ ।
  • କାରରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ସାବଧାନ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତୁ ।
  • ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କାର୍ ଭିତରେ ଛାଡି କାର୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
  • ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେଵେ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।

ଏହିସବୁ ପରାମର୍ଶ ମାନିଲେ ଅଂଶୁଘାତର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ/ଭୁବନେଶ୍ବର

