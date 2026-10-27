ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କେଏମସିର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ, ହଟିଲା ତୋରଣ ହୋଡିଂ
ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପାଇଁ ମହାନଗର ନିଗମରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମେୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 27, 2026 at 2:48 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 3:06 PM IST
କଟକ: ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ । କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ମହାନଗର ନିଗମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ଏନେଇ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପାଇଁ ମହାନଗର ନିଗମରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମେୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସହରରୁ ହଟିଲା ବଡ ତୋରଣ ଓ ହୋଡିଂ
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସେବା ଯୋଗାଇବେ । ଏହି କ୍ରମରେ ଜଳମଗ୍ନ ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 300 ମଟର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ମଟର ଚାଲିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମଟର ପାଇଁ ତେଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ମ ମଟର, ଭଲଭ ମଟର ଆଦିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖା ଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ସହରରୁ ଅତି ସହଜରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଦଶହରା ପାଇଁ ସହରରେ କରାଯାଇଥିବା ତୋରଣ ଗୁଡିକ ଯୁଦ୍ଧ କାଳୀନ ଭିତିରେ ହଟାଇ ଦିଆ ଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ 90 ପ୍ରତିଶତ ତୋରଣକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ଦିଆ ଯାଇଛି । ଜନ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଡିଂ ଆଉ ତୋରଣ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ମେୟର କହିଛନ୍ତି ।
ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସହରର 59ଟି ୱାର୍ଡରେ 94ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖା ଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖା ଯାଇଛି । 59 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଏହାର ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ମେୟର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ବାତ୍ୟା ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଥିବାରୁ 12 ଜଣ ଓଡ୍ରାଫ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସହରରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଉ ପବନର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଓଡ୍ରାଫ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ଗୁଡିକ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ, ତାହାକୁ ଶୀଘ୍ର ସଫା କରାଯିବ ।
5 ଘଣ୍ଟାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ଠିକ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
25 ଟି ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖା ଯାଇଛି । ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଦେବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖା ଯାଇଛି । ସ୍ଵଚ୍ଛ ସାଥି ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ପବନର ବେଗ ବଢିଲେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ଯେପରି ବ୍ଲକ ନେହେବ ତାହା ପ୍ରତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଟିମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନହେବ ତାହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ୱାଟକୋକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଦ୍ୟୁତ ସରାବରହ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଜେନେରେଟର ସହାୟତାରେ ଜଳଯୋଗାଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । 5 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ଠିକ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆ ଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ପଟରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ମେୟର କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗୋପାଳପୁରରୁ 400 କିମି ଦୂରରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ୨୨୫ ଟିମ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପ୍ରଭାବ: ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ, ଖୋରଧାରେ ଦୁଇ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ