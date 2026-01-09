କାଇଟ ମ୍ୟାନ ପ୍ରଭାତ, ଗୁଡି ଉଡାଇ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ
ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାଇଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାଇଟ ପ୍ଲେୟାର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ।
ପୁରୀ: ପିଲାଟି ବେଳୁ ଗୁଡି ଉଡାଇବା ପ୍ରତି ଥିଲା ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା । ହାତରେ ନଟେଇ ଧରି କେତେବେଳେ ଘର ଛାତ ଉପରେ ତ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଆ ଓ ବିଲରେ ଗୁଡି ଉଡାଉ ଥିଲେ । ସେହି ଗୁଡ଼ି ନିଶା ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ନ୍ତଜାତୀୟ କାଇଟ ପ୍ଲେୟାର ଭାବେ ପରିଚୟ ଦେଇଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି...ଏବେ ସେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାଇଟ ପ୍ଲେୟାର ଭାବେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଗୁଡି ଉଡାଇବାର କୌଶଳ ।
ଗୁଡି ଉଡାଇବାରେ ଚାମ୍ପିଅନ ପ୍ରଭାତ:
ଗୁଡି ଉଡାଇବାରେ ଅନେକ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ । ପ୍ରଭାତ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାଇଟ ଗେମରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି । ଗତ ୨୦୨୫ ଅଗଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କାଇଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲେ । ୨୦୨୩ରେ ମାଲେସିଆରେ ହୋଇଥିବା ୱାର୍ଲ୍ଡ କାଇଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭାତ । ଏଥିରେ ୫୫ଟି ଦେଶର କାଇଟ ପ୍ଲେୟାର ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ୨୦୨୫ ଡ଼ିସେମ୍ବର ୨୬ରେ କେରଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କାଇଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାତ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲେ ।
କାଇଟ ପ୍ଲେୟାର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି କହିଛନ୍ତି, "ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଗୁଡ଼ି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି । ଚାଇନା, କଲମ୍ବିଆ ସମେତ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରୁ ଏହି ଗୁଡ଼ି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ମୋର ପିଲାଦିନ କାଗଜ ଗୁଡି କରି ବିଲରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡାଏ । ଏହା ଏକ ନିଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୁଡି ଉଡ଼ାଇବା ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ପରେ ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି । ଯାହାକି ମତେ ବହୁତ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି । "
କାଇଟ ମାଇନ ଟିମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି:
କାଇଟ ଗେମକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଭଲ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କାଇଟ ପ୍ଲେୟାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ । ଏଥିପାଇଁ ସେ କରିଛନ୍ତି କାଇଟ ମାଇନ ଟିମ୍ । ଏଥିରେ ୨୦ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ରଖି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି । କାଇଟ ଗେମକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ ପ୍ରଭାତ ନିଜ କାଇଟ ମାଇନ ଟିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ।
ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାରେ କାଇଟ୍ ଗେମ୍କୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କାଇଟ ମାଇନ ନାମକ ଏକ ଟିମ୍ କରିଛି। ଏହି ଟିମ୍ ରେ ୨୦ ଜଣ ଅଛନ୍ତି । ନବାଗତ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାଇଟ ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ।"
ପ୍ରଭାତଙ୍କ ପାଖରେ 100ରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ଗୁଡ଼ି ରହିଛି:
ପ୍ରଭାତ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ । ପରେ କାଇଟ ଗେମକୁ ଫୁଲ ଟାଇମ୍ ପ୍ରଫେସନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି । ଚାଇନା, କଲମ୍ବିଆ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଗୁଡ଼ି ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭାତ । ପ୍ରଭାତଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଶହେରୁ ଅଧିକ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ଗୁଡ଼ି ରହିଛି । ସେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଇଭେଣ୍ଟରେ କାଇଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ମାସ୍କଟ ସହ ମଙ୍କି, ଡଗ୍, ପାନ୍ଥର, ଅକ୍ଟୋପସ, ବାର୍ଡ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଡି ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ । ଯାହାକି ଭାରତରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ମିଳିଛି କାଇଟ ଗେମରେ ।
ପଞ୍ଜାବ ଯୁବକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କାଇଟ ମାଇନ ଟିମ୍ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି:
ପ୍ରଭାତ ପଞ୍ଜାବର ଜୈସାଲଦିପ୍ ସିଂ ସହଯୋଗରେ ନିଜର କାଇଟ ମାଇନ ଟିମ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି । ଜୈସାଲଦିପ୍ ସିଂ ଜଣେ କାଇଟ ପ୍ଲେୟାର । ଉଭୟ ଭୁବନେଶରରେ ଦେଖାସାକ୍ଷାତ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଇଟ ଗେମ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ଗତ ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ଗଠନ କରିଥିଲେ କାଇଟ ମାଇନ । ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଡି ଉଡ଼ାଇବା କଳା କୌଶଳ ନବାଗତଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି । ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାଇଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କାଇଟ ମାଇନର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉଛି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାଇଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆୟୋଜନ ହେଲେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ:
କାଇଟ ଗେମ୍ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ୍ ଲମ୍ବା ବେଳାଭୂମି ରହିଛି ତେଣୁ କାଇଟ ଗେମ୍ ପାଇଁ ଏହା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହାକୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ୍। ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାଇଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆୟୋଜନ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଭଲ କାଇଟ ପ୍ଲେୟାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ, ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ପାରିବ। ବିଶେଷ କରି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକ ଆସିବେ । ନିକଟରେ ପୁରୀରେ ଓରମାସ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଡି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଶହ ଶହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ ଜମିଥିଲା ବେଳାଭୂମିରେ ।
ଗୁଜୁରାଟରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୁନୀଲ ପବନେ କୁହନ୍ତି, "ଗୁଡ଼ି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଦେଖି ବହୁତ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ରକମର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଗୁଡି ଦେଖି ବହୁତ୍ ଖୁସି ଲାଗିଲା । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ବିକାଶ ସହ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ବହୁତ୍ ଖୁସି ହେବେ। କାଇଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସହିତ ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ କରାଗଲେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ଗୁଡି ଖେଳକୁ ନେଇ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ଯକୁ ଅନେକ ଗୁଡି ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
