ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା; KISSକୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆୟୋଗ, ହତ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ପୋଲିସ, 8 ଗିରଫ
କିସ୍ ଛାତ୍ର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ ଥାନାରେ ଜିରୋ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ମାମଲା ଇନଫୋସିଟି ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲା ।
Published : December 18, 2025 at 12:05 AM IST
Kalinga Institute of Social Sciences, Bhubaneswar ଭୁବନେଶ୍ୱର: କିସ୍ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂଙ୍କ ପ୍ରେସମିଟ୍ । କିସ୍ରେ ଛାତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର । ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର । ‘ଜୋକର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ’ କରି କିଛି ଛାତ୍ର ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଛନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ବେକ ଚାପି ହତ୍ୟାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି । କିସ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କହି ମୃତଦେହ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ କିସ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅବଗତ କରି ନାହାନ୍ତି । ଅବହେଳା ପାଇଁ କିସ୍ର 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଥିବା ବେଳେ କିସ୍ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ KISSକୁ ଅବହେଳାର ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆୟୋଗ ।
ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "କିସରେ ଜଣେ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ 12 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ । ଏହି ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବିକ ପୋଲିସ କେଉଁଝରରେ ଜିରୋ ଏଫଆଇଆର କରି ଇନଫୋସିଟି ଥାନାକୁ ପଠେଇ ଥିଲା । ପିଲା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ନଦେଇ ପିଲାର ମୃତ ଦେହ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ କିସ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । କିସ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଥିଲେ ହାର୍ଟହାଟକ ବା ହୃଦରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ହେଲେ ମୃତଦେହ ନେବା ପରେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଥିବା ଚିହ୍ନକୁ ନେଇ ପରବାର ଲୋକ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ୧୩ ତାରିଖରେ ଆମେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲୁ । ପୋଷ୍ଟ ମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ତଣ୍ଟି ଚିପା ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ,ସବୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏହା ହତ୍ୟା କାଣ୍ଡ । ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରଗଲା ପରେ ପିଲା ମାନେ ପୁରା କାହାଣୀ କହିଥିଲେ । କିସରେ 'ଜୋକର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ' ନାମକ ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗଠନ କରିଥିଲେ । ସେଇମାନେ ମିଶି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି । କିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଘଟଣାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ସବୁ ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣ ଆସିବା ପରେ ଆଜି ୮ ଜଣ କିସ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । କିସର ଅତିରିକ୍ତ ସିଇଓ, ସୁପରଭାଇଜର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୬ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।"
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ୧୨ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ହଷ୍ଟେଲରେ ଡାଲି ପଡ଼ିଯିବାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ । ପରେ ସଂପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବାଥରୁମରେ ମାଡ଼ମାରିବା ସହିତ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ସହପାଠୀ । ତେବେ ଘଟଣାକୁ ଚପାଇବାକୁ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ କିସ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ପୁଅ ବାଥରୁମ୍ ଯିବା ବେଳେ ବାଥରୁମରେ ପଡ଼ି ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ପରିବାରକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା କିସ୍ । ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ନ କରାଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କରି ପୁଅର ମୃତଦେହ ନେଇଯିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥିଲେ କିସ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ଏହାସହ କିଛି କାଗଜରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେମାନେ ଦସ୍ତଖତ କରାଇ ନେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ପାଇଖାନାରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତପକ୍ଷ କହିଥିବା ବେଳେ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ବେକରେ କିଭଳି ଦାଗ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ପରିବାର । ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିସ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନି ।
Odisha State Commission for Protection of Child Rights (OSCPCR) ସେପଟେ କିସ୍ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ତନାଘନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କିସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆୟୋଗ (ଓଏସସିପିସିଆର) ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବିତା ପାତ୍ର । ୫ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ସହ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା । କିସ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କାହିଁକି ଲୁଚାଇଥିଲେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ।
କିସ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଦିବାସୀ ନାବାଳକ ଛାତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଧରି KISS ରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆୟୋଗ । ବିନା ପୋଷ୍ଟ୍ ମଟମରେ କେମିତି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଶୁର ମୃତଦେହ ଦିଆଗଲା ତାର ତଦନ୍ତ ହେବା ସହ ସ୍କୁଲ୍ କତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆୟୋଗ ବବିତା ପାତ୍ର ।
"ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁ୍ଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ବଡ ଭୁଲ୍ ରହିଛି । ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ୍ ୧୦ ଜଣ ସହପାଠୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନେଇଛି । ସ୍କୁଲର ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ଵ ରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଉଠେଇ ନେଇଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ଆମେ କିସ୍ସ ପରିସର ବୁଲିକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ ବା ଦେଖିଲୁ ବାଥ୍ ରୁମ ଖୋଲା ଥିଲା । ଯେଉଁଠାରୁ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା । ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ । KIIMS ରେ ଡକ୍ଟର ପିଲାର ହୃଦରୋଗ ଥିବା କହିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ୍ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇନାହିଁ । କିଛି ଲୁଚା ଯାଉ ଥାଇ ପାରେ । ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ସବୁ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ । ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ KISSକୁ ଅବହେଳା ରିପୋର୍ଟ୍ ମଗାଯାଇଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓଏସସିପିସିଆର ଅଧକ୍ଷା ବବିତା ପାତ୍ର ।
ସେପଟେ କିସ୍ ଛାତ୍ର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କିମ୍ସ ମେଡିକାଲ୍ରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ । କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ମେଡିକାଲ୍ ଆସିଥିଲେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ । ଇନ୍ଫୋସିଟି ଆଇଆଇସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ ତଦନ୍ତ ପରେ ପୋଲିସ ୮ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର