ETV Bharat / state

ବିନା ସୂଚନା ଫଳକରେ ଚାଲିଛି ନିମ୍ନମାନର କାମ: ମନ୍ଦିର ଜମିରୁ ମୋରମ ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗ

ଜଗନ୍ନାଥ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୁଟ୍ କରାଯିବର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଦେଉଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ । ରିପୋର୍ଟ- ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା

Low-quality work being done on the board without any information: Allegation of moram lifting from temple land
ବିନା ସୂଚନା ଫଳକରେ ଚାଲିଛି ନିମ୍ନମାନର କାମ: ମନ୍ଦିର ଜମିରୁ ମୋରମ ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 9, 2026 at 7:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଜମିରୁ ଲୁଟ ହେଉଛି ଆଉ ସରକାରୀ ରାସ୍ତା କଡରେ ପଡୁଛି । ଏହିଭଳି ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ । ସବୁ ସରକାରୀ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଫୁ କରି ଉଡାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକାଦାର, ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ।ମିଲିଭଗତରେ କିଭଳି ଜଗନ୍ନାଥ ସମ୍ପତ୍ତିଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରାଯିବ ତାହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଦେଉଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ ।

ବିନା ସୂଚନା ଫଳକରେ ଚାଲିଛି ନିମ୍ନମାନର କାମ: ମନ୍ଦିର ଜମିରୁ ମୋରମ ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗ (ETV BHARAT ODISHA)

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ପକ୍ଷରୁ ଦେଉଳି ପଞ୍ଚାୟତର ଡଙ୍ଗରପଡା ଠାରୁ ଜାମୁସାହି ଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ରାସ୍ତା ମରାମତି ହୋଇଥିଲା । ଏଷ୍ଟିମେଟ ଅନୁସାରେ ସରକାର ପିଚୁ ସହ ରାସ୍ତା କଡରେ ପଡିବାକୁ ଥିବା ମୋରମ ଏବଂ ମାଟି ପାଇଁ ଦର ଧ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଜନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମଧୂଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି କିଭଳି ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଟ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜମିରୁ ମୋରମ ଲୁଟ୍ କରାଯିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା ସାଘାଂତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ତଥା ଖୋଦ୍ ଶାସକ ଦଳର ଯୁବ ସଂଗଠକ ବିଶ୍ବଦୀପ ପ୍ରଧାନ ।

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ETV BHARAT ODISHA)

ବିଶ୍ବଦୀପଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ରାସ୍ତା କାମ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାର ମିଳିମିଶି ହରିଲୁଟ୍ କରିବା ସହ ରାସ୍ତା କଡରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଜମିରୁ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ ମୋରମ ଖୋଳି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିଛାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ କରିଛି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉ ନଥିବା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତଳ ଠାରୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି ସାଘାଂତିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏପରକି ବିନା ସୂଚନା ଫଳକରେ କାମ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେତେ ଟଙ୍କା ଏହି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଆସିଥିଲା ସାଧାରଣ ଜନତା ଅନ୍ଧାରରେ ।

ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଜନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମଧୂଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି କିଭଳି ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଟ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜମିରୁ ମୋରମ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଜନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମଧୂଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି କିଭଳି ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଟ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜମିରୁ ମୋରମ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି । (ETV BHARAT ODISHA)

ନିମ୍ନମାନର କାମ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ନିଜେ ଯାଇ ରାସ୍ତାକାମ ତଦାରଖ କରିବେ, ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।"

ଜଗନ୍ନାଥ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୁଟ୍ କରାଯିବର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଦେଉଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ ।
ଜଗନ୍ନାଥ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୁଟ୍ କରାଯିବର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଦେଉଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ । (ETV BHARAT ODISHA)

ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଡମ୍ବୁରୁ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, "ଏ ରାସ୍ତା କାମ ଭଲ ହୋଇନି । ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମିରୁ ମୋରମ ବେଆଇନ ଭାବେ ଖୋଳି ପକାଯାଇଛି ।"

ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଜନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମଧୂଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି କିଭଳି ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଟ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜମିରୁ ମୋରମ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଜନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମଧୂଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି କିଭଳି ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଟ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜମିରୁ ମୋରମ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି । (ETV BHARAT ODISHA)

ସେପଟେ ତହସିଲଦାର ଆଦିତ୍ୟ ଦୀପଙ୍କର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ଘଟଣା ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଛି । ଏହି କାମ ଖଣି ବିଭାଗର ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର । ମୁଁ ଖଣି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"

ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଜନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମଧୂଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି କିଭଳି ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଟ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜମିରୁ ମୋରମ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଜନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମଧୂଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି କିଭଳି ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଟ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜମିରୁ ମୋରମ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି । (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିନା ସୂଚନା ଫଳକରେ ଚାଲିଛି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ: ସରିଲାଣି ଅବଧି, ସରୁନି କାମ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାସ୍ତାକାମ ସରିନି ଉଠିଗଲାଣି ପିଚୁ, ମୁଖୀଗୁଡା-ମହୁଲପାଟଣା ଘାଟି ରାସ୍ତା ଏବେ ମରଣଯନ୍ତା !

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

TAGGED:

KHURDA ROAD PROBLEM
MORAM LIFTING TEMPLE LAND
LOW QUALITY ROAD WORK
ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା କାମ
KHURDA ROAD PROBLEM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.