ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହାଇଡ୍ରାମା; ବୈଠକରେ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସଭ୍ୟ
ବିଡିଓଙ୍କୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଉତ୍ତେଜନା, ବୈଠକରେ ଅଭାନୀୟ ଘଟଣା, ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସଭ୍ୟ । ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : June 3, 2026 at 7:18 PM IST
ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଅଭବାନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ବୋଲଗଡ ବ୍ଲକ ବିଡିଓଙ୍କ ଅଣଦେଖା, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଅସହଯୋଗ ମନୋଭାବ ପ୍ରତିବାଦରେ ୨୭ ନଂ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଛୋଟରାୟ ବୈଠକ ମଝିରେ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ ଜନ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଡିଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୋଗ୍ଲାନ ଦେବା ସହ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।
ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ନେଇ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାୟକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦ୍ଦେବ, ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁଙ୍କ ବୁଝାଶୁଝା କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା ।
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଅଭବାନୀୟ ଘଟଣା:
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ, ଆଜି (ବୁଧବାର) ପୂର୍ବାହ୍ନ ସାଢ଼େ ୧୧ଟା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି, ବିଧାୟକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ବୈଠକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରୂପଶ୍ରୀରାଣୀ ଗୁମାନସିଂହ ବୈଠକରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ । ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସାହୁଙ୍କ ସ୍ବାଗତ ଭାଷଣ ପରେ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ୩୦ ମିନିଟ୍ ପରେ ହଠାତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଛୋଟରାୟ 'ମୋର କିଛି କହିବାର ଅଛି' ବୋଲି କହିଥିଲେ । ହଠାତ କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ଏକବ ବ୍ୟାଗରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଥିବା ବୋତଲ ବାହାର କରି ନିଜ ଦେହରେ ଢାଳିହୋଇ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ବେଳେ ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରି ନେଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଗୃହରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।
ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦ୍ଦେବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସମାଧାନ କରାଯିବ । ତେବେ ବୋଲାଗଡ଼ ଏବଂ ବେଗୁନିଆର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୋଲାଗଡ଼ ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅସନ୍ତୋଷ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଛୋଟରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ଦୀର୍ଘ ନଅ ମାସ ହେବ ବୋଲଗଡ଼ ବିଡିଓ ମନମୁଖୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖି ଅପ୍ରିତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଡିଓଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଜି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ।"
ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ରିତ ଋତୁରାଜ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ବୈଠକରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା । ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ସହମତିରେ କାମ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଏବଂ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା