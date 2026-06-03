ETV Bharat / state

ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହାଇଡ୍ରାମା; ବୈଠକରେ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସଭ୍ୟ

ବିଡିଓଙ୍କୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଉତ୍ତେଜନା, ବୈଠକରେ ଅଭାନୀୟ ଘଟଣା, ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସଭ୍ୟ । ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା

KHORDHA ZILLA PARISHAD MEETING ZP MEMBER ALLEGEDLY ATTEMPTED SELF IMMOLATION
ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସଭ୍ୟ (ETv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 3, 2026 at 7:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଅଭବାନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ବୋଲଗଡ ବ୍ଲକ ବିଡିଓଙ୍କ ଅଣଦେଖା, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଅସହଯୋଗ ମନୋଭାବ ପ୍ରତିବାଦରେ ୨୭ ନଂ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଛୋଟରାୟ ବୈଠକ ମଝିରେ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ ଜନ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଡିଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୋଗ୍ଲାନ ଦେବା ସହ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସଭ୍ୟ (ETV Bharat)

ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ନେଇ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାୟକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦ୍ଦେବ, ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁଙ୍କ ବୁଝାଶୁଝା କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା ।

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଅଭବାନୀୟ ଘଟଣା:

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ, ଆଜି (ବୁଧବାର) ପୂର୍ବାହ୍ନ ସାଢ଼େ ୧୧ଟା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି, ବିଧାୟକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ବୈଠକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରୂପଶ୍ରୀରାଣୀ ଗୁମାନସିଂହ ବୈଠକରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ । ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସାହୁଙ୍କ ସ୍ବାଗତ ଭାଷଣ ପରେ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ୩୦ ମିନିଟ୍‌ ପରେ ହଠାତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଛୋଟରାୟ 'ମୋର କିଛି କହିବାର ଅଛି' ବୋଲି କହିଥିଲେ । ହଠାତ କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ଏକବ ବ୍ୟାଗରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଥିବା ବୋତଲ ବାହାର କରି ନିଜ ଦେହରେ ଢାଳିହୋଇ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ବେଳେ ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରି ନେଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଗୃହରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।

KHORDHA ZILLA PARISHAD MEETING ZP MEMBER ALLEGEDLY ATTEMPTED SELF IMMOLATION
ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସଭ୍ୟ (ETV Bharat)

ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦ୍ଦେବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସମାଧାନ କରାଯିବ । ତେବେ ବୋଲାଗଡ଼ ଏବଂ ବେଗୁନିଆର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୋଲାଗଡ଼ ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅସନ୍ତୋଷ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

KHORDHA ZILLA PARISHAD MEETING ZP MEMBER ALLEGEDLY ATTEMPTED SELF IMMOLATION
ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସଭ୍ୟ (ETV Bharat)

ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଛୋଟରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ଦୀର୍ଘ ନଅ ମାସ ହେବ ବୋଲଗଡ଼ ବିଡିଓ ମନମୁଖୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖି ଅପ୍ରିତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଡିଓଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଜି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ।"

KHORDHA ZILLA PARISHAD MEETING ZP MEMBER ALLEGEDLY ATTEMPTED SELF IMMOLATION
ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସଭ୍ୟ (ETV Bharat)

ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ରିତ ଋତୁରାଜ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ବୈଠକରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା । ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ସହମତିରେ କାମ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଏବଂ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ବାରଙ୍ଗ ଥାନାରେ 'ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ'କୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୂପ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ! ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ରାକେଶଙ୍କ ବାପା

୭ ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗ, ଯୁବକ ଗିରଫ

ଦୀର୍ଘ ୧୫ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଜିଦରୁ ଓହରିଲେ ରୁଦ୍ର: ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

TAGGED:

ZILLA PARISHAD ATTEMPT SUICIDE
KHORDHA ZILLA PARISHAD MEETING
BOLAGARH BDO ISSUES
ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ
ZILLA PARISHAD PRADEEP CHHOTRAY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.