ETV Bharat / state

କାମ ସାରି ଫେରୁଥିଲେ, ଦଳିଦେଲା ଦନ୍ତା: ରାସ୍ତାରେ ମୃତଦେହ ରଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ କଲରାଝର ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା । 50 ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ରଣପୁର-ଜଙ୍କିଆ ନୂଆ ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କ ଅବରୋଧ ।

ರಾಸ୍ତାରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ରଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 17, 2026 at 9:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ପୁଣି ଜୀବନ ନେଲା ଦନ୍ତା । ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଯୁବକ କାମ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦଳିଦେଲା ଦନ୍ତା । ମୃତକ ହେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ନିଧିପୁର ଆଦିବାସୀ ସାହିର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ(୩୫) । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଗାଁଲୋକେ ମୃତଦେହକୁ ରାସ୍ତାରେ ରଖି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 50 ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ରାସ୍ତାରେ ମୃତଦେହ ରଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ

ସାଇକେଲରେ ଫେରୁଥିଲେ ଦଳିଦେଲା ଦନ୍ତା:

ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ରାତ୍ର ପ୍ରାୟ ସାଢେ ୧୦ଟା ପରେ ହେବ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଧିପୁର ଆଦିବାସୀ ସାହିର ସ୍ବର୍ଗତ ଦିଜବର ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ(୩୫) ହଜରୁ ନିଜ କାମ ଶେଷ କରି ସାଇକେଲରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ହଜ-ନିଧିପୁର ରାସ୍ତାର କଲରାଝର ଗାଁ ଶେଷମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ହାତୀ ତାଙ୍କୁ ଦଳି ଦେଇଥିବା ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ହାତୀଟି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ସାଇକେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି । ଘରେ ତାଙ୍କର ବିଧବା ବୃଦ୍ଧା ମା’, ସ୍ତ୍ରୀ, ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ପୁଅ ଓ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ।

ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ

ସକାଳୁ ରାସ୍ତାରୋକ କରି ପ୍ରତିବାଦ:

ମୃତ ସୁଶାନ୍ତ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦାବିରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଟାୟାର ଜାଳି ହଜ ଛକ ଠାରେ ରଣପୁର-ଜଙ୍କିଆ ନୂଆ ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟପଟେ ଅନେକ ଯାନବାହାନ ଅଟକି ରହିଛି । ଖବର ଲେଖାଯିବା ସୁଦ୍ଧା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ବେଳେ ଉତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଜଙ୍କିଆ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ।

50 ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଲେ ହଟିବ ରାସ୍ତାରୋକ:

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମୃତ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ରାଜ କିଶୋର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ‘ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏ ପର୍ଯନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡି ରହିଛି । କୈଣସି ସୁବିଧା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇନଥିବା ବେଳେ ବନବିଭାଗ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଜଙ୍କିଆ ରଣପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସଡକ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛୁ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ଆସି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟିବ ।’


ଜାରି ରହିଛି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ:

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ହଜ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଜଙ୍କିଆ ଥାନା ସିକୋ ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାରଗୋଦା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ହାତୀପଲ ରହି ବର୍ଷତମାମ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାନା ଉପଦ୍ରବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅନେକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ନେଇଥିବା ନଜିର ରହିଛି । ସେହିଭଳି ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ସିକୋ ନିକଟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହାତୀ ଦଳି ଦେଇଥିଲା । ବାରମ୍ବାର ହାତୀକୁ ଘଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ଘଉଡ଼େଇବାରେ ବନବିଭାଗ ସେମିତି କିଛି ଆଖି ଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଦେଖି ଫେରୁଥିଲେ, ମାଆ-ଝିଅଙ୍କୁ ଦଳିଦେଲା ହାତୀ

ରଖିଲେ ଅନନ୍ତ..ହାରିଲା ବଳବନ୍ତ; ହାତୀ ପାଦ ତଳେ ଚାଲିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଯୁଦ୍ଧ, ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ଯୁବକ

ପରିବା ବାଡିରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା ହାତୀ, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

TAGGED:

KHORDHA ELEPHANT ATTACK
BEGUNIA ELEPHANT ATTACK DEATH
ROAD BLOCK
ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ ମୃତ୍ୟୁ
ELEPHANT ATTACK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.