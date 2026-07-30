ETV Bharat / state

ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ବର୍ଷା ପାଣି, ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବେଗୁନିଆର 10ଟି ଗାଁ ଲୋକେ

ବେଗୁନିଆ ତହସିଲ ଛକଠାରୁ ମାଣିବନ୍ଧ ଦେଇ କଳାପଥର ଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଜମି ରହୁଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା

Khordha Waterlogging Local Suffer Demand For Solution
ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବେଗୁନିଆ 10ଟି ଗାଁର ଲୋକେ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 30, 2026 at 10:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଖୋରଧା: ବର୍ଷା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି । କାହା ଘରେ ପାଣି ପଶିଲାଣି ତ କେଉଁଠି ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲାଣି । ମାତ୍ର ମାସ ମାସ ଧରି ଏକପ୍ରକାର ଜଳବନ୍ଦୀ ଭାବେ ରହୁଛନ୍ତି ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକର କିଛି ଗାଁ ଲୋକେ । ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ବେଗୁନିଆ ତହସିଲ ଛକଠାରୁ ମାଣିବନ୍ଧ ଦେଇ କଳାପଥର ଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଜମି ରୁହେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି । ଫଳରେ ଯାତାୟତ ପାଇଁ 10ଟି ଗାଁର ଲୋକେ ନାନା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି । ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଫଳଶୂନ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଗାଁଲୋକେ ।

ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବେଗୁନିଆ 10ଟି ଗାଁର ଲୋକେ (ETV Bharat Odisha)

ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ବର୍ଷା ଜଳ । ନା ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି, ନା ଏହାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଫଳରେ ବର୍ଷକୁ ଦୀର୍ଘ ମାସେ ହେବ ଯାତାୟତରେ ନାନା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପଥଚାରୀ । ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଲେ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ତହସିଲ ଛକଠାରୁ ମାଣିବନ୍ଧ ଦେଇ କଳାପଥର ଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମା ହୋଇରୁହେ । ତେବେ ଏହି ରାସ୍ତାଟି ବେଗୁନିଆ ମୁଖ୍ୟାଳୟ, ତହସିଲ ଅଫିସ ଓ ନିକଟସ୍ଥ ବଜାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା । ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି ।

Khordha Waterlogging Local Suffer Demand For Solution
ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ବର୍ଷା ଜଳ (ETV Bharat Odisha)

ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ହଇରାଣ:

ସୁଆଁଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଲୋକ ନିତିଦିନିଆ କାମ ପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଏହି ରାସ୍ତାଟି ଏକ ପ୍ରକାର କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ଧରି ଗୋଳିଆ ଓ ଦୂଷିତ ପାଣି ଜମି ରହୁଥିବାରୁ ମଶା, ମାଛି ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳି ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ:

ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଆଁଳ ଗାଁର ଉପସଭାପତି ମନୋଜ କୁମାର ମଙ୍ଗରାଜ କହିଛନ୍ତି, ‘ମାସେ ହେଲାଣି ଏମିତି ପାଣି ଜମି ରହିଛି । ଗ୍ରାମର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିବା କାରଣରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଖପାଖର ଦଶଖଣ୍ଡ ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ କେମିତି ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ।’

ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି:

ସେହିପରି ଗ୍ରାମବାସୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବରାଡ଼ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା । ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଦୈନିକ ଶତାଧିକ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ । ସମସ୍ୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ।’

ସମାଧାନ ପାଇଁ ମିଳିଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି:

ସେପଟେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଆମେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ନଥିଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଯାହା ହୋଇଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ ।’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଯାଜପୁରରେ ଫୁଲୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈତରଣୀ: ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ରାଜ୍ୟ ଅବକାରୀ କମିଶନରଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା, କାଣୀ ନଦୀରେ ଘାଇ !

ଉଛୁଳୁଛି ସାଳନ୍ଦୀ ଓ ବୈତରଣୀ: ଭଦ୍ରକରେ 80 ହଜାର ପ୍ରଭାବିତ, ଘରେ ପଶିଲା ବନ୍ୟା ପାଣି

ଦୁଃଖ ଦେଲା ବର୍ଷା: ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି, ଭାଙ୍ଗିଲା ଘର, ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା

TAGGED:

KHORDHA BEGUNIA
RAIN ROAD BLOCK
ଖୋରଧା ବେଗୁନିଆ
ଜଳବନ୍ଦୀ
KHORDHA WATERLOGGING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.